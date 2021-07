Många frågor men färre klara svar för Man Utd och Paul Pogba

Man Utds supportrar hurrar och jublar över ett enligt dem strålande transferfönster med flera tunga spelare redan inkomna eller på väg till klubben. Några av dem går så långt som att redan i detta nu beskriva det som Man Utds bästa transferfönster någonsin, vilket de på något vis lyckas få att låta som en lika enastående bedrift som att vinna The Treble under en och samma säsong.

Transferfönstret handlar emellertid inte enbart om spelare på väg till klubben utan lika mycket om spelare på väg bort från klubben. Och för Man Utd har nu även den typen av transfersaga manifesterat sig i form av Paul Pogba vars kontrakt går ut om ett år och som enligt alla rapporter sägs vara ointresserad av att skriva på ett nytt kontrakt med Man Utd, eller i alla fall de kontraktsförslag som Man Utd har erbjudit honom.

Oliver Kay på The Athletic överraskade mig positivt när han kokade ner Man Utds situation till tre olika alternativ: (1) Att för andra gången bli av med Paul Pogba som en fri transfer om ett år; (2) Att sälja Paul Pogba nu till ett reducerat pris med tanke på kontrakt och marknad; samt (3) Erbjuda Paul Pogba det kontrakt han vill ha. Det är sällan man ser journalister strukturera sitt tänkande på just det sättet.

En betydligt mer tramsig ”take” på Man Utds situation med Paul Pogba var den att Man Utd för fem år sedan värvade Pogba för att göra dem till titelutmanare igen men nu står inför beslutet att behöva sälja Pogba för att göra sig till titelutmanare. Inte för att Pogba är så magnifikt usel att Man Utds titelchanser vore större utan honom än med honom, utan för att sälja Pogba skulle ge Man Utd möjlighet att värva ännu fler spelare.

Om nu inte detta bara var ett nytt sätt för skribenten ifråga att tillhandahålla en preventiv ursäkt för Ole-Gunnar Solskjaers många apologister. Enligt teorin att Solskjaer efter två-tre år och flera hundratals miljoner pund investerade i nya spelare utöver de spelare han redan hade ändå inte har fått de rätta förutsättningarna att kunna vinna ligan eftersom Man Utd inte har sålt eller fixat Paul Pogba.

Men låt oss klura lite på de tre alternativ som Oliver Kay beskriver för Man Utd. Vilka faktorer och argument talar för respektive mot vart och ett av dessa tre alternativ? Vilket alternativ ger Man Utd bäst förutsättningar dels inför den här säsongen som kommer, dels inför framtiden på lite längre sikt?

Att (riskera) låta Pogba gå på fri transfer efter säsongen!

På den här frågan kan det finnas två helt olika svar beroende på om frågan är ställd utifrån ett ekonomiskt perspektiv eller ett sportsligt perspektiv. Ekonomiskt är det en no-brainer. Ekonomiskt vore det vansinne att släppa Pogba (igen) som fri transfer.

Sportsligt skulle svaret kunna vara ett annat. Där skulle man kunna hävda att Pogba är en så pass bra och värdefull spelare att han skulle kunna göra väldigt stor nytta för Man Utd under en säsong där de nästan måste vinna något eller börja utmana igen på allvar.

Situationen kompliceras av parentesen. Nämligen att det i nuläget bara handlar om att riskera låta Pogba gå på fri transfer. Även om inget nytt kontrakt skrivs just nu utesluter ju inte det att ett nytt kontrakt skrivs vid ett senare tillfälle.

Den sportsliga aspekten måste också ta hänsyn till Pogbas grad av professionalism och motivation under vad som vore det sista året på hans kontrakt. Har han huvudet med sig i ett sådant läge? Samtidigt spelar han också för att höja sitt eget marknadsvärde.

Att sälja Pogba inför säsongen!

Om vi återigen inleder med det ekonomiska perspektivet så vore självfallet detta det mest rationella alternativet. Skydda värdet på den ekonomiska tillgången eller hämta hem så mycket som är möjligt av den gjorda investeringen.

Här kan man tänka att Man Utd möjligen vore ovilliga att sälja Paul Pogba bland annat för att de i så fall skulle göra det med förlust. Dels kontraktssituationen och dels läget på marknaden gör att Pogba knappast skulle gå för några £90m denna sommar.

Samtidigt är inte det ett ekonomiskt rationellt sätt att tänka, och det är förmodligen mest journalister och supportrar som skulle få för sig att resonera på det sättet. Ekonomiskt handlar detta om att välja det just nu bästa tillgängliga alternativet.

Sportsligt vore det naturligtvis en förlust. Man kan tycka vad man vill om Pogba, hans fem år med Man Utd har blandat och gett, de har säkert inte blivit riktigt vad klubb eller spelare hoppades på, men vad Pogba kan ge Man Utd har alltid varit tydligt.

Att Pogba inte riktigt har kommit till sin rätt i Man Utd under dessa fem år på ett tillräckligt konsekvent sätt har inte enbart med spelaren att göra, även om detta alltid är det mest populära antagandet. Men Man Utd har heller inte fungerat som klubb eller lag.

Pogba är långt ifrån den enda spelaren under dessa år att inte riktigt komma till sin rätt i Man Utd, samtidigt som dessa spelare presterat både före och efter sin tid i Man Utd. Vid något tillfälle måste man då överväga att problemet kan vara klubben, ej spelarna.

Har dessa förutsättningar förändrats? Det har värvats bra spelare och Ole-Gunnar Solskjaer ger ljud om att spela med ett mer offensivt balanserat mittfält. Detta skulle kunna öppna för att Man Utd kan använda Pogba på ett för honom bättre sätt.

Samtidigt är det inte bara att sälja Paul Pogba hur som helst denna sommar. Med den transfersumman och inte minst de löneanspråken lär det inte precis stå köpare på kö utanför Old Trafford. PSG sägs vara den enda just nu intresserade klubben.

Lika lite är det ju självklart att bara för att Man Utd säljer Pogba att man därför kommer värva ännu fler spelare och då i synnerhet rätt spelare. Men för all del, om det skulle värvas in en ”Michael Carrick” för pengarna så vore det kanske en trade värd att göra.

Men om Man Utd säljer Paul Pogba, och alltså hade tänkt sig att börja spela med två offensiva mittfältare centralt istället för endast en som i nuläget, så börjar man å andra sidan se rätt tunna ut just på offensivt mittfält.

Att ge Pogba nytt kontrakt på hans villkor!

Uppenbart är att Paul Pogba kräver en rätt rejäl lön för att skriva på ett nytt kontrakt med Man Utd. Detta är inte enbart en fråga om ren girighet, eftersom han ju redan har sett Man Utd punga ut med enorma löner både till Alexis Sanchez och till David De Gea.

På så sätt har ju Man Utd genom sitt agerande själva satt sig i den så kallade rävsaxen. De har signalerat att de kan vara beredda att betala sina bästa spelare dessa löner, och Pogba har rimliga motiv att vilja ha betalt som en av Man Utds bästa spelare.

Man Utd har å sin sida rimliga skäl att försöka undvika den här typen av dåliga vanor. Ett misstag blir sällan bättre av att upprepa det. Men här har Man Utd onekligen att brottas med ett pedagogiskt problem, allra helst som De Gea fortfarande sitter på sitt kontrakt.

Om nu Man Utd menar allvar med att försöka skala tillbaka de värsta löneexcesserna så måste de då betänka att det pedagogiska problemet naturligtvis blir fullständigt olösligt om de väljer att bara ge vika för Pogbas lönekrav.

Slutsats?

Feck knows.

:::

TRANSFERKOLLEN

Raphael Varane, Real Madrid till Man Utd. Återstår läkarundersökningar etc men i och med att Real Madrid offentliggjorde övergången under tisdagen så vågar jag väl sticka ut hakan och bedöma denna värvning som en klar värvning. Kanonvärvning av en mittback av världsklass, en typ av spelare jag sagt att Man Utd behöver under flera år, och till ett fullt rimligt pris. Betyget på förhand kan bara bli ett. Betyg: Berömlig – (+++++)