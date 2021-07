Periodvis blåsigt med varning för regn gällande Premier Leagues monstervärvningar

Varje fredag skulle jag alltså försöka summera temperaturen gällande de möjliga monstervärvningarna som skulle vara på gång inom och till Premier League. Förmodligen blir detta sista upplagan av detta dels då vi är på väg in i augusti med full fart mot ligapremiären och dels det kanske lite som väntat blir lite för mycket av upprepning eftersom transfersagor har en inneboende benägenhet att dra ut på tiden.

Den här veckan kan man åtminstone säga att saker har hänt. Två monstervärvningar har kunnat plockas bort från listan i och med att Man Utd har gjort klart med både Jadon Sancho och Raphael Varane. Förra fredagens blogg hann väl knappt ens publiceras där jag undrade vad som hände med Sancho innan Man Utd fick för sig att meddela att allt var klart med Sancho.

På övriga fronter går det segare. Arsenal är för all del på god väg att göra klart med Ben White från Brighton, vilket är en värvning som man faktiskt skulle kunna hävda borde vara med på en sådan här sammanställning. Och även om det inte är fråga om några monstervärvningar i sig så måste man beundra Crystal Palaces transferfönster så här långt där de har gjort ett antal rätt imponerande värvningar.

Övriga får kanske börja hoppas att när man väntar på något gott så väntar man aldrig för länge.

Harry Kane

Fortfarande ingen konkret rörelse alls på någon övergång för Harry Kane, till Man City eller någon annanstans. Tottenham och Daniel Levy har onekligen burat in sig i ett hörn i den här frågan och jag har väldigt svårt att se att de kommer att reträttera från den positionen. Allra helst som jag även tvivlar på att Kane själv har mage att verkligen gå all in för att försöka ordna en flytt från Tottenham. Temp: Iskall

Erling Braut Haaland

Om det har hänt något alls med frågan om Erling Braut Haaland till Premier League redan denna sommar så är det att utöver Chelsea som intresserad klubb så har nu Man Utd börjat nämnas också, vilket i mina ögon inte precis ökar trovärdigheten i ryktena runt honom rent generellt. Det finns helt ingen ekonomi i att värva Haaland redan den här sommaren. Temp: Iskall

Declan Rice

West Ham sägs ha satt ett pris på Declan Rice motsvarande £80m, vilket å ena sidan är en himla massa pengar som säkert avskräcker både en och annan möjlig köpare, men som å andra sidan ändå signalerar att West Ham i alla fall kan tänka sig en försäljning av Rice den här sommaren. Kanske måste de visa sig i alla fall öppna för möjligheten gentemot spelaren. Här borde finnas två-tre intresserade klubbar. Temp: Ljummen

James Maddison

Allting tyder på att Arsenals alternativ i första hand är Martin Odegaard och att de nära följer vad som händer med honom i Real Madrid. Om detta betyder ett köp eller ännu ett lån är lite oklart. Risken med att vänta för länge på Odegaard är att det rinner ut i sanden så riskerar de få börja förhandla med Leicester om Maddison utifrån ett med tiden allt sämre förhandlingsläge. Temp: Kall

Jack Grealish

Om jag förra veckan nedgraderade Man Citys värvning av Jack Grealish till ljummen eftersom det kommit ljud om att han tittade på ett nytt kontrakt med Aston Villa så får jag denna vecka uppgradera den tillbaka till varm då det kommit ljud som antyder att Grealish har sagt sig vilja ha en flytt till Man City. Det känns som om denna värvning tog ett steg framåt under veckan. Temp: Varm

Youri Tielemans

Liverpools supportrar har inte gjort sig kända som de mest tålmodiga supportrarna, så det är väl så att det nog har börjat spridas ett rätt stort missnöje just nu med Liverpools upplevda saktfärdighet på marknaden under sommaren. Att just ingenting alls händer med den nämnda värvningen av Youri Tielemans från Leicester säger mig att det är mycket rök men inte så mycket eld. Temp: Kall

:::

TRANSFERKOLLEN

Alphone Areola, PSG till West Ham, lån. West Ham har känts en aning darriga på målvaktspositionen så ett lån där av den målvakt som förra säsongen blev säsongens spelare i Fulham är kanske inte någon dum idé. West Ham har en lång säsong framför sig med både ligan, cuperna och dessutom Europa League, och dessutom den här gången med högre förväntningar på sig. Väl godkänd – (+++)