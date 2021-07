Ben White är fem plus för Arsenal!

Arsenal har under den senaste veckan gjort klart med Ben White från Brighton för den runda summan om cirka £50m. Ungefär samtidigt har Man Utd gjort klart med en helt annan mittback i form av Raphael Varane. Detta har extremt förutsägbart och närmast ofrånkomligen resulterat i en tämligen direkt jämförelse av dessa båda värvningar där det så klart handlar om vilken som är bäst.

Det är lite intressant hur sådant här tenderar att slumpa sig. Vi har ju några andra exempel där två eller flera klubbar i Premier League ungefär samtidigt gör väldigt jämförbara värvningar som därmed kommer att jämföras med varandra. Vi såg det t ex med Matteo Darmian och Nathaniel Clyne, men det mest uppenbara exemplet var kanske Romelu Lukaku, Alvaro Morata och Alexandre Lacazette för fyra år sedan.

Men detta är väldigt sällan särskilt intressanta jämförelser, och ännu mer sällan är det intelligenta jämförelser. Oftast är det spelare som värvas av olika skäl utifrån helt olika utgångspunkter och som sedan förväntas prestera i helt olika lag och med vitt skilda förutsättningar. Ännu mer bisarrt blir det naturligtvis när transfersumman slängs in i dessa jämförelser.

Just den detaljen har visat sig framträdande i jämförelsen mellan Ben White och Raphael Varane. Folk och fä, och för all del även en försvarlig mängd av fotbollssajter och olika former av fotbollskonton på sociala medier, verkar tycka det är alldeles förfärligt hur en spelare som Ben White kan vara värd mer (£50m) än Varane (£40m) som vunnit mängder med titlar med Real Madrid under de senaste sju-åtta åren.

Jag är lite osäker på vad exakt det är som dessa ljushuvuden egentligen vill åt med detta resonemang. Det känns som att det kan vara en eller två av följande två saker. Att Arsenal har dramatiskt överbetalat för en engelsk mittback som enligt dem är oprövad mest för att de själva inte riktigt känt till honom för att han inte spelar i en storklubb. Eller den gamla dängan att engelska spelare alltid är så ”hypade” gubevars.

Allt man avslöjar med detta handvrängande är naturligtvis en total oförståelse för vad en transfersumma egentligen innehåller. De är fast i den tämligen rudimentära illusionen att en transfersumma är ett direkt mått på en spelares kvalitet. Vad de fullständigt missar är att en transfersumma är ett amalgam av en mängd olika faktorer som spelarens värde, kontraktets längd, köparens betalningsförmåga, säljarens förhandlingsstyrka etc.

Att Ben White kostar £50m i transfersumma jämfört med Raphael Varanes £40m betyder inte att White är £10m eller 25% bättre än Varane. Det betyder att Brighton hade ett betydligt mer förmånligt förhandlingsläge med Arsenal än vad Real Madrid hade med Man Utd. Transfersumman är i själva verket ett närmast meningslöst mått för att jämföra spelares kvalitet med varandra.

Utöver dessa mer sakliga eller logiska dumheter med att göra den här typen av jämförelser så finns där även en rätt självklar psykologisk dumhet. Det finns egentligen ingen poäng med jämförelsen. Både Ben White och Raphael Varane kan vara kanonvärvningar och är det helt oberoende av varandra. Det är fullt möjligt för både White och Varane att vara femplus-värvningar. Det är ingen tävling.

Vad Arsenal får med Ben White är den mittback som de har om inte sökt så i alla fall varit i ett närmast desperat behov av under rätt många år nu. De får en ledande mittback med hög spelintelligens och som är väldigt skicklig i uppspelsfasen. Dessutom får de en mittback som fortfarande är ung och har många år framför sig. Att detta på dagens marknad inte vore värt £50m är en direkt löjeväckande tankegång.

Att det ojas över både spelare och över transfersummans storlek beror som jag ser det huvudsakligen på Ben Whites tidigare klubbadress. Riktiga storklubbar värvar ju minsann inte från klubbar som Brighton verkar vara uppfattningen. Det här är ingen ny attityd. Vi har sett den flera gånger förut, exempelvis när spelare som Andy Robertson, Sadio Mané, Virgil Van Dijk med flera har värvats.

Ben White var en gigant i Leeds backlinje när Leeds för första gången på 16 år tog sig tillbaka till Premier League för ett-två år sedan. Det fanns en anledning varför Leeds gjorde allt de kunde för att göra lånet av White till ett permanent köp inför deras första säsong i Premier League. Det fanns en anledning varför Brighton vägrade sälja White till Leeds den gången, liksom varför de sålde honom väldigt dyrt till Arsenal.

Ben White är en spelare på vilken ett helt nytt lag kan byggas för Arsenal. Frågan vi ska ställa oss är inte hur Arsenal kunde betala £50m för Ben White, utan hur andra klubbar som t ex Man Utd, Chelsea, Tottenham och kanske Liverpool missade att göra det.

TRANSFERKOLLEN

Ben White, Brighton till Arsenal. Man skulle kanske kunna gissa sig till från själva bloggen vad det blir för betyg på den här värvningen. Om jämförelsen ändå ska göras så hade jag inte varit besviken om Man Utd värvat White istället för Raphael Varane, även om en vänsterfotad White kanske inte hade varit idealt. White är en nyckelspelare för Arsenals framväxande lagbygge. Betyg: Berömlig – (+++++)

Conor Gallagher, Chelsea till Crystal Palace, lån. Crystal Palace fortsätter värva smart den här sommaren och ligger åtminstone för stunden väldigt bra till för att anses ha gjort det bästa transferfönstret i Premier League denna sommar. Gallagher är ännu en ung och spelskicklig mittfältare som har visat framfötterna under flera säsonger i både Charlton och West Brom. Betyg: Med beröm godkänd – (++++)