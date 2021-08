Sommarens åtta mest spännande spaningar inför säsongen!

Sommaren är alldeles strax över. Åtminstone om vi med sommaren menar sommaruppehållet mellan säsongerna. Redan till helgen drar den engelska ligafotbollen igång för fullt när samtliga serier i Football League har sin premiär, liksom Community Shield ska spelas. Den engelska fotbollen har till och med tjuvstartat med två matcher i Ligacupen den här helgen.

Juni och juli har hur som helst blivit till augusti, och det betyder ju som vi vet normalt sett, och äntligen är vi ju åtminstone för stunden tillbaka till något som skulle kunna betraktas som normalt igen, att en ny säsong är på väg att börja. Detta fastän den så kallade försäsongen inklusive transferfönster har en något irriterande vana att klänga sig fast under mest hela augusti.

Den saken kan man däremot välja att bortse från i lite olika grad. När vi nu alltså är på väg in i augusti och närmar oss de olika ligapremiärerna så kan det vara lite intressant att reflektera över de mest spännande sakerna som faktiskt har hänt under den här sommaren, som kan tänkas ha störst påverkan på den kommande säsongen, eller som bara blir mest spännande att följa under säsongen.

Kort sagt ett försök att sammanfatta sommaren i åtta punkter.

(8) Reformationen av Crystal Palace

Crystal Palace har sagt sig vilja göra en slags ungdomsrevolution förut, med allt annat än positivt resultat. Den gången sade man sig vilja göra detta men gjorde faktiskt ingenting utöver att anställa en manager för att det skulle bli verklighet. Alla gamla spelare var kvar, inga nya spelare värvades. Det tog fyra matcher innan försöket var över.

Den här gången säger man samma sak men har lyckats följa upp prat med handling på ett betydligt bättre sätt. Återigen har en ny manager anställts. Flera gamla spelare har däremot lämnat Crystal Palace samtidigt som värvningarna har matchat klubbens ambition och strategi att satsa på unga spelare.

(7) Swanseas anställning av Russell Martin

Något som blev klart under helgen är att Swansea anställer Russell Martin från MK Dons som ersättare till Steve Cooper. En intressant rockad från en defensivt orienterad tränare till Football Leagues yngsta manager som har gjort sig ett namn i Football League för att spela en mycket offensiv fotboll. Tvära kast ofrånkomligen.

Graham Potter uttalade sig nyss om Swansea som sin förra klubb och menade att Swansea föll i fällan att mot slutet i Premier League tänka mer på resultat än på sin egen identitet. Utan identitet menar Potter finns inget som skiljer Swansea åt. En annan risk enligt mig är så klart att prat om identitet ofta kan leda till att ett lag blir identiskt.

(6) Aston Villas båda transferbomber

Aston Villa öppnade sommaren starkt med värvningen av Emiliano Buendia, en av de mest eftertraktade spelarna inom den engelska fotbollen. Bara för någon dag sedan följde Aston Villa upp detta med värvningen av Leon Bailey, en av de mest eftertraktade spelarna inom den tyska fotbollen.

Två forwards som båda ger Aston Villas anfall en helt ny stuns. Naturligtvis tittar nu många med stort intresse på vad detta eventuellt får för betydelse för Jack Grealishs vara eller icke vara i Aston Villa, det vill säga om han lämnar till Man City eller ej. Blir Grealish kvar i Aston Villa vore det ett rejält styrkebesked, och en gut punch för Man City.

(5) Wolves får tillbaka Raul Jimenez

Ibland brukar det sägas att man vet vad man har först när man blir av med det. Wolves vet nog precis vad detta betyder sedan de i början av förra säsongen blev av med Raul Jimenez till en rätt otäck huvudskada. Wolves anfall tappade väldigt mycket i styrka, och resultat och tabellplacering blev också därefter.

En av sommarens solskenshistorier har varit Raul Jimenez återkomst på planen för Wolves. Wolves har nu en ny manager och kan nog tänkas spela fotboll på ett lite annat sätt, men det har redan i dessa träningsmatcher stått klart hur bra och hur nyttig Raul Jimenez var och är för Wolves anfallsspel.

(4) Bournemouth växer fram som EFL Championships favoriter

Det blev ingen omedelbar återkomst till Premier League för Bournemouth, som under sin första säsong tillbaka i EFL Championship hade att hantera både en nedflyttning och att försöka ersätta en lämnad Eddie Howe. Det vore fel att säga att Bournemouth lyckades hantera någon av dessa saker på ett särskilt bra sätt.

Bournemouth har fortfarande väldigt viktiga spelare kvar i laget, och nu har man faktiskt anställt en riktig manager i form av Scott Parker. Spelet övertygar. Även om det bara var Ligacupen och bara var MK Dons på hemmaplan så spelade Bournemouth en fotboll som rimligtvis gör dem till favoriter i EFL Championship den här säsongen.

(3) Man Utd har slut på ursäkter

Hittills den här sommaren har Man Utd inte enbart värvat Jadon Sancho och Raphael Varane, de har också förlängt Ole-Gunnar Solskjaers kontrakt med ytterligare tre år. Vilket för all del inte garanterar någonting som vi vet, men som ändå är en tydlig signal att det är Solskjaer man ser som sin manager under den överskådliga framtiden.

Om Ole-Gunnar Solskjaers tid som Man Utds manager har ett framträdande drag så är det en total avsaknad av alla former av titlar, men en rätt stor hög av förlorade finaler, semifinaler och stora matcher, men även ett gäng ursäkter för varför det är på det viset. Med dessa värvningar, och med det nya kontraktet, är det nu helt slut på ursäkter.

(2) Newcastles rökridåer möter verkligheten

Det finns andra klubbar som arguably har haft ännu fattigare transferfönster denna sommar. Here’s looking at you, Southampton! Men ingen annan klubb har likt Newcastle medvetet skapat en ursäkt för sitt icke-agerande i form av en red herring-liknande rättsprocess med Premier League som ändå inte hunnit med att ge annat utfall.

Istället för att lägga märke till ännu en sommar av inaktivitet och icke-investering har nu Newcastles supportrar låtit olika konspirationsteorier göra dem förbannade på Premier League och på andra klubbar istället. Vilket självfallet var huvudsyftet. Återigen tvingas alltså Newcastle hoppas att lyckans gudar ler mot dem i nedflyttningsstriden.

(1) Evertons explosiva situation

En av sommarens lustigare incidenter uppstod när några av Evertons supportrar skrev ett ilsket ”vi vet var du bor”-budskap på ett lakan till Rafa Benitez och prompt placerade det utanför ett helt annat hus i Liverpool än Benitez eget hus. Men något säger det så klart om hur kontroversiell Evertons anställning av Benitez ändå var.

Som manager betraktat kan Rafa Benitez vara precis vad Everton faktiskt behöver. Men det kontroversiella med själva namnet gör att där finns inget som helst utrymme för att misslyckas, eller något som helst tålamod. Allt annat än en bra start och en bra säsong för Everton riskerar skapa en högst explosiv situation runt Goodison Park.

:::

Vid klockan 14:00 så lottas playoff i Europa Conference League där alltså Tottenham kommer få reda på sina möjliga motståndare.

:::

TRANSFERKOLLEN

Kristoffer Klaesson, Vålerengen till Leeds. Intressant målvaktsvärvning av Leeds där Kiko Casilla har visat sig vara ett kanske inte helt stabilt komplement till Islan Meslier i målet, och Klaesson som trots att han bara är 20 år gammal redan har flera säsonger bakom sig i Tippeligan som ordinarie målvakt kan ha en bättre profil för det uppdraget. Betyg: Godkänd – (++)

Leon Bailey, Bayer Leverkusen till Aston Villa. Precis som t ex Raphael Varane så är inte den här värvningen formellt riktigt klar ännu då läkarundersökning återstår, men den är uppe på den officiella listan så det skadar inte betygsätta den. Strålande värvning för Aston Villa naturligtvis, en forward som har varit väldigt bra i Bundesliga i flera år och som definitivt lyfter Aston Villa ytterligare ett steg offensivt. Betyg: Berömlig – (+++++)