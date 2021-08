Ett svagt Southampton ser ut att bara bli svagare!

Allt är inte enbart strålande solsken för någon klubb i Premier League. Alla klubbar har förmodligen några eller åtminstone någon punkt som de inte är helt nöjda med. Vissa klubbar såsom t ex Newcastle har det helt säkert värre än andra för närvarande. Men en klubb som just nu spelar i en egen liga med detta är Southampton som, om inget väsentligt händer under augusti, börjar framstå som klara kandidater för nedflyttning.

Under onsdagen blev det klart att Danny Ings lämnar Southampton och istället går till Aston Villa. Detta är ett tungt tapp för Southampton i både absoluta termer och relativa termer. I absoluta termer eftersom Ings har varit en extremt betydelsefull anfallare för Southampton de senaste säsongerna, med många mål och poäng på hans konto. I relativa termer då Aston Villa rimligtvis är en klubb Southampton bör konkurrera med.

Detta är emellertid inte Southamptons enda tapp denna sommar och riskerar heller inte vara Southamptons sista tapp. Redan i början av sommaren släppte Southampton flera spelare som kanske framför allt Ryan Bertrand. Sedan kom beslutet att sälja Mario Lemina till OGC Nice. Dessutom går det tunga flyttrykten runt både James Ward-Prowse och Jannik Vestergaard. Samtliga dessa har varit nyckelspelare för Southampton.

Allt detta hade för all del kunnat vara okej om Southampton hade haft en plan att ersätta dessa spelare med spelare av motsvarande kaliber. Men än så länge sträcker sig inte Southamptons insatser längre än att ha gjort Theo Walcotts övergång permanent, samt ha vänsterbacken Romain Perraud från Stade Brest som den tänkta ersättaren för Ryan Bertrand, som istället skrev på ett kontrakt med Leicester.

Utöver det har inte Southampton visat några mer ambitiösa idéer än att försöka vittja Chelseas ungdomsled på lovande spelare. Från Chelsea har de värvat både Dynel Simeu och Tino Livramento. Båda två är talangfulla spelare, men det får väl räknas som minst sagt optimistiskt att tänka sig att de ska kunna vara några bärande spelare för Southampton i Premier League redan denna säsong eller de närmaste åren.

Southampton som alltså redan inför den här säsongen kunde anses ha en i alla fall med Premier League-mått mätt mycket tunn spelartrupp, och som om det inte hade varit för en väldigt stark inledning av säsongen i allra högsta grad hade legat i farozonen för att åka ur Premier League, har alltså blivit inte bara ännu tunnare i sin spelartrupp, utan därtill tappat majoriteten av sina bärande spelare.

Här finns för all del spelare i utkanterna av Southamptons spelartrupp som aspirerar på större roller i laget den kommande säsongen. Spelare som Yan Valery, Mohamed Elyounoussi och Michael Obafemi visade framfötterna både under förra säsongen och under försäsongen. Men återigen behöver man vara rejält optimstiskt lagd för att tro att detta ska visa sig tillräckligt över en lång ligasäsong.

Härifrån kommer därför det mesta handla om hur Southampton faktiskt investerar pengarna de fått för Mario Lemina och Danny Ings på vettiga ersättare för dem. Ett namn som har nämnts är Blackburn Rovers och tidigare Newcastles notoriske målskytt Adam Armstrong. En bra värvning men knappast någon mirakellösning. Southampton får också svårt att värva spelare om de uppfattas som en klubb vars bästa spelare vill lämna.

Ett stort ansvar vilar alltså på Ralph Hasenhüttls axlar att han lyckas hitta ett sätt att galvanisera de spelare som redan finns i Southampton, och på ett trovärdigt sätt kan sälja in att han är rätt manager att ge Southampton nya idéer och ny energi. Problemet på den fronten är så klart att mer eller mindre hela andra halvan av förra säsongen visade på det rakt motsatta. Southampton såg trött och uppgivet ut och rasade som ett korthus.

Tills vidare är därför slutsatsen rätt trist: Southampton är en av förhandsfavoriterna för nedflyttning. De kan hoppas att andra klubbar som Brentford och Norwich får svårare än väntat att acklimatisera sig i Premier League, att Crystal Palaces experiment att föryngra och modernisera slår helt fel igen, eller att en klubb som t ex Newcastle inte längre har orken att producera outputs som överträffar klubbens input.

Annars kommer det behövas om inte ett mirakel så i alla fall en rejäl så kallad överprestation av Ralph Hasenhüttl för att Southampton ska lyckas hålla sig kvar i Premier League den här säsongen.

