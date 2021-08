Bournemouth är favoriter som måste spela som favoriter!

Man får så att säga ta det bra med det dåliga. Det känns kanske inte helt lysande att ligasäsongen sparkar igång redan en sen fredagskväll, när traditionen mer bjuder att den sparkar igång samtidigt under en lördag eftermiddag. Å andra sidan ser jag ett stort värde i att Football League sparkar igång en vecka innan Premier League, och därför så att säga får hela den första helgen för sig själv.

EFL Championship kommer som vanligt bli en extremt tajt och svårförutsägbar serie också den här säsongen. Där finns kanske inte de där uppenbara förhandsfavoriterna som vi har sett tidigare som kanske framför allt Wolves och Leeds, men där finns ett relativt stort antal klubbar som samtliga ser riktigt starka ut och som alla kan och förmodligen kommer vara inblandade i striderna om uppflyttning och playoff.

Just två av dessa klubbar öppnar även EFL Championship denna fredagskväll när Bournemouth tar emot West Brom hemma på Vitality Stadium. Båda klubbarna har som vi vet hyfsat nyligen spelat i Premier League, och har resurser därefter i form av relativt starka spelartrupper samt naturligtvis fallskärmsbetalningar. Båda klubbarna har därtill nya managers inför denna säsong.

Där måste man kanske ändå säga att West Brom har varit lite modigare i sitt val av manager. De har hämtat Valerien Ismael till klubben, som förra säsongen gjorde stor succé med relativt små resurser i Barnsley, som mycket överraskande på förhand tog sig till playoff. West Brom kan förväntas spela en mycket direkt och offensivt betonad fotboll, minst sagt en kontrast till Sam Allardyces fotboll som tog dem ut ur Premier League.

Bournemouth har varit något mer konservativa i sitt val av manager, och har så att säga anställt i sidled. Scott Parker har gjort sig ett namn genom att först åka ur Premier League med Fulham, även om detta huvudsakligen kanske inte var hans skuld, därefter via playoff ta Fulham tillbaka till Premier League, för att därefter åka ur Premier League omedelbart med Fulham igen. Vad vi skulle kunna kalla för en 50-50-anställning.

Med anställningen av Scott Parker har Bournemouth i alla fall till sist så att säga gått vidare från sin nedflyttning från Premier League för ett drygt år sedan, och Eddie Howes adjö till klubben. Hela Bournemouths första säsong tillbaka i EFL Championship kändes som en mellansäsong där de mest försökte hålla sig flytande med halvhjärtade halvlösningar som Jason Tindall och Jonathan Woodgate.

Föga överraskande så räckte inte detta hela vägen för Bournemouth, som för all del tog sig till playoff men väl där åkte ut i semifinalen mot Brentford. Bournemouth hade så klart högre ambitioner än så med en av ligans absolut starkaste spelartrupper, om inte den absolut starkaste. Frågan är om inte detta styrkeförhållande fortfarande gäller för Bournemouth den här säsongen.

Just i detta specifika avseende går det att spekulera i att klubbar som Bournemouth faktiskt har haft en fördel av Covid-19 och dess finansiella effekter. I normala fall hade en klubb som Bournemouth förmodligen förlorat fler av sina bästa och viktigaste spelare till större klubbar eller andra klubbar i Premier League. Men med en svagare marknad har Bournemouth lyckats behålla relativt många av dessa spelare.

När vi tittar på Bournemouths spelartrupp så ser vi där fortfarande spelare som Steve Cook, Lewis Cook, Chris Mepham, Lloyd Kelly, Arnaut Danjuma, Junior Stanislas, en av förra säsongens främsta anfallare i Dominic Solanke, och kreativa mittfältare i form av David Brooks och den från Brentford värvade Emiliano Marcondes. Att en spelare som Jefferson Lerma också är kvar i Bournemouth är naturligtvis imponerande.

Alltså är det inte att förvånas över två vitt skilda saker. För det första att David Brooks går ut och säger att Bournemouth bör gå upp till Premier League den här säsongen, att de har spelarna och spelet att anses som favoriter. För det andra att Scott Parker istället betonar vikten av ödmjukhet och att det inte räcker att se sig själva som favoriter eller prata om sig själva som favoriter, utan att man också måste spela som favoriter.

Under försäsongen har Bournemouth onekligen spelat just som favoriter. De tjuvstartade i själva verket säsongen redan förra fredagen med en match i Ligacupens första omgång mot MK Dons, en match som Bournemouth vann övertygande med 5-0, och visade goda prov på just den högt pressande fotboll som Scott Parker vill spela, och som han med varierande framgång försökte spela med Fulham.

Att vinna EFL Championship är självfallet en både svårare och framför allt större och längre uppgift än att vinna en hemmamatch i Ligacupen mot MK Dons. Där finns mängder med lag med kvaliteten att utmana Bournemouth både i enskilda matcher och över en hel säsong. Där finns även den fysiska och psykiska utmaningen i att klara av den väldigt långa säsongen i EFL Championship, med 46 blodiga omgångar.

Vad både Bournemouth och West Brom helt säkert söker ett svar på under denna fredagskväll är hur redo de faktiskt är för den utmaningen. Ingenting avgörs så klart redan i den första omgången, men i EFL Championship är heller ingen omgång och ingen match oviktig.