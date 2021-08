EFL (#1): Fotbollen kom hem till Football League igen!

Den engelska ligafotbollen är tillbaka och därmed är av den enkla anledningen även de så kallade hörnorna tillbaka. Precis som tidigare kommer jag under lördagskvällar att ge hörnan för Football League, och under söndagskvällar kommer hörnan för Premier League, med det antal matcher i omgången som då har hunnit med att spelas.

Just den här helgen inleder vi däremot lite annorlunda, givet att det bara var Football League i spel denna premiärhelg och det därför går att köra hörnan på söndagen. En annan skillnad är att EFL-hörnan kommer ha sitt fokus på EFL Championship, men även kan innehålla punkter från League One och League Two.

EFL-hörnan kommer också vara mindre formellt strukturerad än Premier League-hörnan, och mer baseras runt ett fritt antal observationer och så kallade spaningar från den just spelade omgången. Vad man möjligen skulle kunna beskrivas som en snabb översikt av omgången, kanske i första hand för de som inte själva följt den för egen del.

Homecoming. Vilken homecoming för Coventry som gör sin första hemmamatch på Ricoh Arena på över två år. Underläge med 0-1 mot Nottingham Forest vänds till 2-1 under matchens sista tio minuter. Victor Gyökeres med kvitteringen, och sedan Kyle McFadzean med vinstmålet i sjätte tilläggsminuten.

Tuff start för topplagen. Bournemouth, West Brom, Fulham och Sheffield United har samtliga tippats som tänkta topplag den här säsongen. Inget av dessa fyra lag vinner i första omgången. Bournemouth och West Brom spelar oavgjort mot varandra, Fulham oavgjort mot Middlesbrough, och Sheffield United förlorar mot Birmingham.

Luton öppnar starkt. Nykomlingen Peterborough på hemmaplan är kanske inte säsongens tuffaste uppgift, men Luton spelade en imponerande fotboll, 3-0 är alltid ett bra resultat oavsett motstånd, och framför allt ser Luton ut att ha lyckats integrera sina nyförvärv på ett bra sätt.

Pressat Preston. Frankie McAvoy var ifrågasatt som ordinarie manager redan inför säsongen, och ett närmast katastrofalt 1-4-resultat på hemmaplan mot nykomlingen Hull City lär knappast ha minskat pressen på vare sig McAvoy eller Preston. Inga stora pengar på vem som blir första managern att få sparken den här säsongen.

Seger för Sunderland. Tuff premiärmatch för Sunderland hemma mot ett nytänt och positivt Wigan. Wigan tog också ledningen men Sunderland vände och tog vad som kan visa sig vara en viktig seger för deras säsong. Utmärkt stämning på Stadium of Light, och de behöver publiken i ryggen för att ta sig upp i EFL Championship igen.

Bra poäng för Sheffield Wednesday. Nyss nedflyttade Sheffield Wednesday inledde med en tuff match på pappret, borta mot Charlton. Med många nya eller färska spelare på planen som inte gjort många matcher tillsammans, och med humöret runt klubben på låg nivå, visade Sheffield Wednesday ändå positiva tecken och klarade 0-0.

Soft Swansea. Tufft att vara altlför kritisk mot Russell Martin redan, men farhågan med hans fotboll är att det är mycket bollinnehav men inte så värst många chanser och ännu färre mål. Och var man rädd för den saken så botade knappast Swanseas match mot Blackburn den rädslan. Förlust med 1-2 och Swansea måste bli bättre.

Oavgjort toppmöte. Leyton Orient var det bättre laget i den första halvleken och Salford City var det bättre laget i den andra halvleken. Att matchen slutade oavgjort och 1-1 mellan Salford och Leyton Orient i ett tidigt möte mellan två lag som förväntas slåss om uppflyttning var alltså helt i sin ordning.

Välkommen till Football League, Sutton! Sutton United spelade sin allra första match i Football League någonsin under lördagen, borta mot Forest Green Rovers. Matchen förlorades för all del med 1-2 men det kommer fler matcher den här säsongen, och Sutton kommer inte vara någon slagpåse.