Hur slutar Premier League 2021-22?

Ligastarten i Premier League närmar sig med stormsteg. Redan på fredag kväll öppnar Arsenal säsongen borta mot Brentford. En premiärmatch mot en nykomling är naturligtvis en match man liksom förväntar sig att Arsenal ska vinna, men just den typ av match i början av säsongen har vi ju sett Arsenal förlora eller åtminstone inte vinna ganska många gånger vid det här laget.

Den större frågan är hur Premier League faktiskt kommer sluta den här säsongen. I alla fall är det ganska många som spekulerar i den saken dessa dagar. Det är en på många sätt rätt öppen säsong. Man City vet vi kommer vara starka som vanligt, men precis som förra säsongen inte onåbara. Man Utd har förstärkt, Chelsea har förstärkt, och hur står sig egentligen Liverpool den här säsongen?

ANNONS

Här finns som vi vet inga lätta eller självklara svar. Tror man att det kommer gå bra för ett lag så tar man en gamble på att en hel del omständigheter så att säga faller ut till lagets fördel. Om dessa omständigheter faller åt andra hållet, vilket är omöjligt att riktigt veta på förhand, så kan lagets säsong och tabellplacering plötsligt se helt annorlunda ut. Men det ingår ju så att säga i spelet.

Utan några vidare ados, så tror och tänker jag att Premier League kommer sluta ungefär på följande sätt under 2021-22:

Tabelltopp och titelstrid

(1) Chelsea. Det känns som att Chelsea för närvarande sitter på hela paketet. Här finns spelarna för att vinna ligan, här finns taktiken och kulturen för att vinna ligan, och här finns hungern att vinna ligan. Prognos: 1-3

(2) Man City. Man City är alltjämt starkt men är heller inte utan svagheter. Förra säsongen behövde Man City aldrig riktigt betala för dessa svagheter, men det riskerar de få göra den här säsongen. Man City kan samtidigt höja sig. Prognos: 1-3

ANNONS

(3) Man Utd. Solskjaer har uppnått en dräglig lägstanivå i ligaspelet med Man Utd. Man Utd har förstärkt på ett bra sätt men är ändå tunna. Att Man Utd kan blanda sig i en genuin titelstrid är kanske inte omöjligt, om än osannolikt. Prognos: 2-5

(4) Liverpool. Ett av de svåraste lagen att säga något om på förhand. Vad för Liverpool kommer vi se? Jürgen Klopp säger att Liverpool inte behöver ha nya spelare, vilket han på samma gång har rätt och fel i. Kan Liverpool återfå energin? Prognos: 1-5

Övre mitt och europeiska cupplatser

(5) Leicester. Två säsonger i rad har Leicester snubblat på mållinjen till Champions League, på samma gång ett tecken på vad Leicester gör bra och gör fel. Risk att storyn upprepas ännu en gång, men Leicester har också förstärkt smart. Prognos: 3-6

(6) Tottenham. Onekligen känns det som att mycket kommer bero på vad som händer med Harry Kane de kommande veckorna. Tottenham är ett lag med tveklös kvalitet, men det känns struligt och oharmoniskt runt laget just nu. Prognos: 4-7

ANNONS

(7) Arsenal. Konturerna till Mikel Artetas tänkta lagbygge börjar möjligen märkas men det går också rätt långsamt. Kanske alldeles för långsamt. Mycket beror på hur Arsenal löser övergången från försvar till anfall, och där finns fortfarande frågetecken. Prognos: 4-8

(8) Leeds. Ambitiösa nykomlingar är alltid uppfriskande och det är roligt att höra att Leeds redan sin andra säsong i Premier League pratar om europeiska cupplatser. Orealistiskt är det heller inte, även om de kanske ännu känns något tunna. Prognos: 6-9

(9) Aston Villa. Jack Grealish har lämnat laget och det kan så klart vara ett stort hack i lagets självkänsla. Men Aston Villa har sannerligen inte legat på latsidan vad gäller att förstärka laget i övrigt, och kan på allvar utmana på övre halvan. Prognos: 5-10

(10) Everton. Infekterat runt Goodison Park just nu med tanke på Rafa Benitez, och min tanke är att det kan komma att prägla Evertons säsong negativt. För om inte Benitez trollar med knäna redan från början så lär det inte råda någon glad stämning. Prognos: 7-11

ANNONS

Nedre mitt och neutral mark

(11) Wolves. Hur mycket betyder återkomsten av Raul Jimenez? Frånvaron av honom förra säsongen betydde som vi såg väldigt mycket. Man får ändå försöka ha rimliga krav på Jimenez. Ny manager dessutom med vad det innebär i osäkerhet. Prognos: 8-12

(12) West Ham. Succé förra säsongen för West Ham och Moyes. Risken är att detta kan ha skapat orimliga förväntningar. West Ham ska dessutom kombinera ligaspel med Europa League den här säsongen. Betydligt tuffare läge denna säsong. Prognos: 9-13

(13) Crystal Palace. Bankar här på att experimentet med Patrick Vieira slår relativt väl ut. Slår det istället fel kan det tvärtom mycket väl bli nedflyttningsstrid för Crystal Palace. Men den här gången har ord följts upp i handling och laget har förstärkt. Prognos: 12-18

(14) Norwich. För bra för Football League men för dåliga för Premier League har jag beskrivit Norwich förut. Om detta stämmer har jag placerat dem för högt. Men det är ett annat och lite smartare Norwich vi ser i Premier League den här gången. Prognos: 14-18

ANNONS

Botten av tabellen och nedflyttningsstrid

(15) Newcastle. Lagets slutliga tabellplacering förra säsongen gör att många missade hur nära nedflyttning de faktiskt ändå var ett tag. Missnöjet runt klubben och med Steve Bruce är fortfarande massivt, och det kommer tynga dem. Prognos: 14-19

(16) Southampton. Hade under lång tid Southampton under nedflyttningsstrecket, men köpet av Adam Armstrong får mig att se lite ljusare på läget. Det kommer ändå bli en oviss och jobbig säsong för Southampton och Ralph Hasenhüttl. Prognos: 16-20

(17) Brentford. Kommer närmast per automatik vara nedflyttningstippade. Det är en reell möjlighet men också lite överdrivet. Brentford har modet som krävs för att klara sig, och framför allt en mycket tydlig taktisk struktur på planen. Prognos: 14-18

(18) Watford. Det kommer och går spelare i massor som vanligt i Watford, så svårt att veta exakt hur det blir. Det brukar dock aldrig gå väldigt bra och även om jag gillar vad Xisco Muñoz gjorde med laget förra säsongen så tror jag inte detta ändras. Prognos: 16-18

ANNONS

(19) Brighton. Min uppfattning är att Graham Potter har gjort ett stort jobb med Brighton de två senaste säsongerna, men jag har en gnagande känsla att Brighton kommer få det svårt den här säsongen. Tror laget får svårt i motvind. Prognos: 16-19

(20) Burnley. Sean Dyches förmåga att hålla Burnley kvar i Premier League är omvittnad, men jag gillar inte alls känslan runt Burnley för närvarande, och jag gillar definitivt inte bristen på rejäla förstärkningar. Tror att Burnley rasar den här säsongen. Prognos: 16-20

:::

Ny delägare i Crystal Palace

Amerikanske affärsmannen John Textor betalar närmare £90m för vad som antas vara cirka 18% av ägandet i Crystal Palace. Något som i så fall skulle värdera Crystal Palace till någonstans mellan £400-500m.

Än så länge endast en minoritetsägare med andra ord, men det är kanske inte något långskott att ett ägarskifte finns i Crystal Palaces framtid. Vilket kommer med både risker och möjligheter.

ANNONS

Lite misstänksam blir man kanske när Textor skriver: ”Over the past six months of discussions, I have also developed a real affinity to Crystal Palace FC, its history, the staff and, of course, most importantly the supporters who create an incredible atmosphere at every game.”

Låt gå för att den där typen av statements mest är artiga klyschor ändå, men där har inte funnits många möjligheter de senaste sex månaderna att kära ned sig i den fantastiska stämning som Crystal Palaces supportrar skapar på Selhurst Park.

Hur som helst är detta åtminstone på kort sikt positiva nyheter för Crystal Palace som därmed antas ha tagit ett stort steg mot att kunna finansiera utbyggnaden av Selhurst Park som planerats under en längre tid.