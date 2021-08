Bör Tottenham sälja Harry Kane eller ej?

Harry Kane är tillgänglig för spel mot Man City menade Nuno Espirito Santo för inte alltför länge sedan. Vilket säkert stämmer åtminstone i formellt avseende men som i vad vi skulle kunna kalla för psykologiskt avseende inte alls behöver vara lika säkert. Allra minst lär vi väl få en rätt bra bild av vad de orden från Santo faktiskt var värda när vi ser kvällens laguppställning.

Typiskt är det kanske att det är just Tottenham och Man City som möts i en av Premier Leagues tidigaste omgångar i augusti, just när transferfönstret fortfarande är öppet och Man Citys vilja att värva Kane har varit och är en av sommarens stora transfersagor. Vad som är närmast en garanti för att vad som förmodligen kommer få minst uppmärksamhet inför och under kvällens match är själva fotbollen.

Det enda vi för närvarande vet med någon säkerhet är att vi inte riktigt vet hur det här faktiskt kommer sluta. Det vill säga om Tottenham kommer sälja Harry Kane, eller vägrar att sälja Harry Kane. Och om Tottenham vägrar sälja Harry Kane denna sommar ifall där fortfarande finns villiga köpare nästa sommar. Vilket för all del inte behöver vara ett argument för Tottenham att sälja redan nu, snarare tvärtom.

Vad vi förmodligen också vet är att Harry Kane själv vill bli såld, och vad det verkar helst av allt bli såld till Man City. Han har i själva verket agerat tämligen provocerande för att inte säga oprofessionellt för att se till att så blir fallet. Allt från att vägra dyka upp enligt överenskommelse till Tottenhams träning, till att i intervjuer försöka ”hjälpa till” med sin egen värdering till vad som skulle kunna uppfattas som Man Citys fördel.

Vad vi inte riktigt vet men som börjar verka alltmer uppenbart är att Man City ser ut att vara beredda att delta i vad som är Tottenhams och Daniel Levys sedvanliga chicken race. Det vill säga vänta ut transfern så länge som möjligt i någon slags förhoppning att Levy ska blinka först och låta Kane lämna Tottenham för en mer rimlig summa. Vilket förvisso blir allt svårare i och med att Man City samtidigt låst in sig på Kane som alternativ.

Diskussionen börjar kanske istället svänga över från om Tottenham kommer sälja Harry Kane eller ej, till om Tottenham bör sälja Harry Kane eller ej. Två olika frågor där den andra öppnar upp för att det faktiskt inte självklart är till Tottenhams fördel att inte sälja Kane redan denna sommar. Låt oss därför undersöka argumenten varför Tottenham bör respektive inte bör sälja Kane de kommande veckorna.

Varför bör Tottenham inte sälja Harry Kane?

Ett kanske uppenbart svar på den frågan är att Kane är Tottenhams bästa och viktigaste spelare, både genom sin kvalitet och sin koppling till klubben. En klubb med ambitioner säljer naturligtvis helst inte en sådan spelare.

Sant är att om Kane lämnar Tottenham här och nu så är det lite svårt att se vad som händer med Tottenham efter det. Vissa hävdar lite hysteriskt att laget då skulle rasa samman, men åtminstone på kort sikt är Kane svår att ersätta.

Just den saken är värd att betänka i rent rationella termer. Något slentrianmässigt brukar det ju sägas att Tottenham i det här fallet borde sälja Kane och för pengarna de får för honom köpa spelare att ersätta honom.

Men detta saknar grund i verkligheten. Hur mycket pengar de än skulle få för Kane så kommer de inte med dessa pengar kunna ersätta Kane. Framför allt eftersom det finns extremt få anfallare som faktiskt så bra som Kane, och ingen av dem är tillgänglig.

Det är även så att Tottenham kommer få svårt att värva de anfallare som möjligen skulle kunna anses vara i närheten av likvärdiga med Kane, eftersom dessa anfallare i första hand kommer vilja spela Champions League, vilket Tottenham inte kan erbjuda.

De spelare som Tottenham alltså i första hand kan värva är spelare på nivån därunder, spelare för vilka Tottenham eller Premier League vore ett steg framåt i karriären. Vi såg just detta mönster när Tottenham sålde Gareth Bale.

Ett annat skäl varför Tottenham inte bör sälja Kane är att hans ekonomiska värde inte kommer reduceras särskilt mycket detta år. Hans kontraktssituation gör att Tottenham kommer få ungefär samma pengar för honom nästa år som de skulle få nu.

Den kombinationen av å ena sidan Kanes oersättlighet och å andra sidan elasticiteten i Kanes ekonomiska värde är ett tungt vägande argument varför Tottenham och Levy gör klokast i att inte sälja Kane.

Vissa menar också att om Tottenham inte säljer Kane nu så kommer de ändå behöva sälja honom nästa sommar, så då är det lika bra att sälja nu. Tottenham måste för all del inte sälja honom mer nästa sommar än denna, men nästa år finns kanske heller inga köpare.

Ett annat typ av skäl är Kanes höga grad av professionalism. Vilket kanske låter märkligt att säga när han agerat som han gör under sommaren, men när transferfönstret väl är stängt är det svårt att se Kane agera något annat än professionellt.

Varför bör Tottenham sälja Harry Kane?

Omvänt skulle man kunna hävda att det förmodligen inte är önskvärt vare sig för Tottenhams spelare eller supportrar att genomföra en hel säsong med en spelare som de vet helst av allt inte vill vara där. I synnerhet lagkaptenen, och en spelare som Kane.

Argumentet är rimligtvis att detta kommer hänga över Tottenham under hela säsongen och störa dem. Här finns självfallet även en faktor som är omöjlig att värdera utifrån, det vill säga om relationen är så infekterad att det bästa är att amputera (sälja) eller ej.

Det är naturligtvis det sista som Man City hoppas och bankar på. Den enda faktor som kanske i någon mening skulle kunna fungera som tvingande på Tottenham och få dem att så att säga sälja mot deras egentliga vilja.

Ett case skulle däremot även kunna göras för att Tottenham borde kunna välja och vilja sälja Harry Kane i detta läge, givet att de så klart får de pengar för honom som kan anses vara motiverat, det vill säga närmare £150m.

Inte för att Tottenham behöver pengarna. Men eftersom det helt enkelt kan vara läge att så att säga gå vidare när läge ändå finns. Att helt enkelt inte dra ut på plågan av något som ändå kommer vara något nödvändigt ont, utan istället snabbt riva plåstret.

Många menar att om Tottenham säljer Kane så kan de glömma ambitionen att vinna några titlar. Detta kan dock bemötas med att Tottenham tvärtom inte har vunnit några titlar med Kane heller, även om det varit väldigt nära. Bör man då inte gå vidare?!

Föreställningen att Tottenham skulle välja bort titlar om de säljer Kane är alltså att formulera de båda alternativen på ett överdrivet och kanske inte helt och hållet ärligt sätt. Att sälja Kane väljer inte bort titlar. Att behålla Kane garanterar inte titlar.

Alla verkar tycka det är förfärligt för Barcelona att Leo Messi lämnat klubben. Kanske hade Barcelona varit betydligt bättre nu om Messi lämnar för flera år sedan. Jämförelsen är inte briljant, men innehåller kanske ett spår av sanning.

Det kan faktiskt vara bättre för Tottenham på sikt att sälja Harry Kane. På samma sätt som det för några år sedan kan hävdas ha varit bättre på sikt för Tottenham att sälja Gareth Bale.

Vad man möjligen undrar den här dagen är om och i så fall vilken betydelse kvällens match mellan Tottenham och Man City kommer ha för Tottenhams beslut i frågan, och möjligen även för Harry Kanes sinne.

För som Nuno Espirito Santo lite senare korrigerade sig, så behövde han nog först kolla med Harry Kane själv hur det stod till i huvudet inför kvällens match innan han tog ut honom för spel i startelvan.

Kanske vore det inte helt överraskande om det visar sig att Kane precis som Pierre-Emerick Aubameyang och Alexandre Lacazette har dragit på sig någon plötsligt och något diffus sjukdom och därför inte kommer till spel.

Åtminstone en av dem hade för all del varit en fullt möjlig anfallare för Tottenham att ersätta Harry Kane med.