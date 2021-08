Vad kan göras för att hotta upp och ge Ligacupen en egen profil?

Ligacupen marscherar vidare med sin andra omgång under tisdagen och onsdagen. I denna runda kliver även Premier League-klubbarna in i handlingen, med undantag för de klubbar som deltar i europeiskt cupspel. Under tisdagskvällen spelas 22 matcher, och övriga tre matcher spelas under onsdagskvällen.

Vi hittar några guldkorn bland kvällens matcher. Norwich möter t ex Bournemouth, Barrow FC tar emot Aston Villa, Blackpool möter Sunderland, Watford möter Crystal Palace, vi får ett Lancashirederby mellan Wigan och Bolton Wanderers, och hemma på City Ground möter Nottingham Forest Wolves.

Efter att Ligacupen bantats under föregående pandemisäsong var det ändå en smula överraskande att se att Ligacupen den här säsongen återtog sitt mer traditionella format, vilket kanske framför allt tar sig uttryck i dubbelmöten i semifinalerna. Vilket kändes som något som om det en gång plockades bort aldrig skulle komma tillbaka.

ANNONS

Den nyheten lär väl sannolikt inte ha gjort storklubbarnas managers glada alls. Å andra sidan är väl hela Ligacupens existens inte precis ägnad att ge dessa managers något annat än huvudvärk. Men med storklubbarna sittandes i utvisningsbåset de senaste månaden var det kanske ett relativt bra tillfälle att ändra tillbaka.

Ligacupen är ett vanligt föremål för diskussion. Vissa vill ta bort den helt och hållet. Andra vill ha den kvar, helst i oförändrat format. Ytterligare andra placerar sig kanske någonstans däremellan genom att se möjliga förändringar av Ligacupen framför sig. Och så finns självfallet de som inte bryr sig över huvud taget.

Argumentet för att lägga ner Ligacupen är tämligen uppenbart. Det skulle frigöra mer utrymme i spelschemat och teoretiskt ge mer vila och mer tid för träning mellan matcher som enligt de allra flesta är viktigare matcher, det vill säga matcher antingen i ligan eller i Champions League.

ANNONS

Här finns självfallet någon slags övergripande attityd om hur det inhemska cupspelet generellt har blivit mindre betydelsefullt. En utveckling som har löpt parallellt, fastän i motsatt riktning så att säga, med hur Champions League har växt och växt, oavsett om vi pratar storlek, status eller ekonomi.

Men om vi nu generellt inte är så överdrivet förtjusta i denna den moderna fotbollens övergripande utveckling, vilket de allra flesta säger sig inte vara, mer eller mindre plikttroget för att det är vad man ska tycka, så är kanske inte det en utveckling man så att säga vill hjälpa på traven på det sättet.

Även argumentet om lättare spelschema saknar stadga när det ganska snart visar sig när man gnuggar lite på ytan att det inte handlar lika mycket om att få färre matcher som om att ersätta dessa matcher med fler matcher i Champions League. Vilket händelsevis även betyder mer cash till storklubbarna och mindre cash till mindre klubbar.

ANNONS

Här finns självfallet ett annat tungt skäl för Ligacupens bevarande. Nämligen att i en tid där titlar koncentreras till allt färre och allt större klubbar, så vore det kontraproduktivt att i detta läge plötsligt reducera antalet titlar som faktiskt är möjliga att vinna. Vill vi att fotbollen ska bevara sin magi måste där finnas utrymme för drömmar.

Diskussionen om Ligacupens vara eller inte vara är alltså tröttsam. Att lägga ner Ligacupen skulle gynna några få på de mångas bekostnad. Med detta inte sagt att det inte går att förändra saker med Ligacupen, både för att aktivt göra den bättre och mer intressant, och för att uppnå lite av vad man vill uppnå med att lägga ned den.

Vad skulle då vara möjligt att göra med Ligacupen som man inte redan gjort? Med Ligacupen finns ju inte som med FA-cupen samma värde i traditionen. Ligacupen har alltid ända sedan den startades, redan i och med att den startades, varit en cup ägnad att testa nytt, att pröva nya idéer och bryta ny mark.

ANNONS

Det skulle i själva verket kunna vara vad som under en tid då Ligacupen och FA-cupen har blivit alltmer likvärdiga i både form och betydelse vad som ger Ligacupen en annan profil och lite av ett annat värde än FA-cupen. Men vilka skulle då dessa möjliga förändringar kunna vara?

Gör Ligacupen mer till en försäsongsturnering!

Ligacupen är för närvarande placerad i huvudsak under säsongens första halva, det vill säga under hösten. På det sättet samspelar den rätt väl med FA-cupen, vars huvuddel istället genomförs under våren.

Men ett sätt att fräscha upp formatet, och samtidigt göra något för att lätta upp i spelschemat under säsongen, vore att sno en rätt lyckad idé från Svenska Cupen, och köra Ligacupen mer under försäsongen.

Det vill säga under veckorna eller möjligen månaden innan ligapremiären så spelas Ligacupens fem omgångar innan semifinalerna. Semifinalerna och finalen spelas vid lämpligt tillfälle under säsongen.

ANNONS

Fördelar är att klubbarna får försäsongsmatcher med mer tävlingskaraktär, att spelschemat frigörs under säsongen, samt att det faktiskt kan bli ett större positivt fokus på Ligacupen när den så att säga ges sitt eget utrymme i kalendern.

Arrangera Ligacupfinalen globalt!

Premier League, eller den engelska ligafotbollen, har mängder med supportrar över hela världen. Men för många är det självfallet svårt att faktiskt åka till England och se fotbollen på plats. Ligacupfinalen vore ett sätt att ta den engelska fotbollen till dem.

Ligacupfinalen lämpar sig bättre för detta än t ex FA-cupfinalen, eftersom detta är just ligaorganisationernas egen cup. FA-cupen handlar betydligt mer om tradition, och i England finns knappast något mer traditionellt än cupfinal på Wembley.

Detta vore ett sätt att sprida och stärka den engelska fotbollen globalt. Det skulle även göra Ligacupfinalen, och därmed även Ligacupen som helhet, till något mer unikt och rätt speciellt. Mer av en happening än vad som kanske nu är fallet.

ANNONS

Det saknas inte invändningar. Klubbarna i finalen kommer självfallet inte gilla en lång resa tur och retur mitt under säsongen. Men den kanske främsta invändningen är att vissa klubbars supportrar kan få svårt att åka till finalen. De får inte sin dag på Wembley.

Ett sätt att komma åt det senare är att spela semifinalerna, fast då i form av enkelmöten, på Wembley. Varje lag som ska spela Ligacupfinal kommer då ofrånkomligen ha behövt spela och vinna en match på Wembley.

Vad gäller att vissa klubbars supportrar får svårt att åka till finalen är det svårt att hitta någon praktisk lösning. Det är som det är och kanske mest en fråga om ett vägande av fördelar med nackdelar, och om vad man värderar högst.

Om inte Ligacupen redan hade plockat bort förlängning, och alltså kört straffar direkt efter 90 minuter vid oavgjort, så hade jag nog föreslagit även det. Alternativt föreslagit att förlängningen spelats med sudden death-regler.

ANNONS

Men det är klart att precis som för FA-cupen så är det ju med Ligacupen att vill man verkligen hotta upp den så gäller det kanske att den ges betydelse i termer av vad den faktiskt kvalificerar till, eller möjligen vad den genererar för intäkter.

Allt annat riskerar bli kosmetika.