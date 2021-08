Är det mer pinsamt för Tottenham att spela Europa Conference League än att åka ur?

Efter att ha förlorat den första matchen mot Pacos de Ferreira på bortaplan med 0-1, och ikväll alltså stå inför situationen att de måste vinna matchen ikväll, förmodligen med två mål, för att alls ta sig vidare till gruppspelet i Europa Conference League, så brottas Tottenham måhända med följande fråga: Vad är egentligen mest pinsamt? – att spela i Europa Conference League eller att åka ur Europa Conference League.

Visst är det väl så att den första matchen spelades på bortaplan och Tottenham genomförde den matchen med ett synnerligen ungdomligt och reservbetonat lag, som möjligen speglade exakt var någonstans i prioritetsordningen som Europa Conference League ligger för Tottenham. Chanserna att vända och vinna ikväll borde vara väldigt goda, men varför skulle Tottenham prioritera kvällens match högre?

Ett svar på den frågan skulle självfallet kunna vara att Tottenham faktiskt inte behövde vinna matchen förra veckan, men däremot så vet de ju att de behöver vinna kvällens match mot Pacos de Ferreira. Det i sig skulle naturligtvis kunna övertyga dem om att spela ett mer ordinarie lag den här kvällen. Men det förutsätter så klart att Tottenham faktiskt ser ett större värde i att inte åka ur Europa Conference League än att åka ur.

Att Tottenham spelar i Europa Conference League är på sitt sätt lite pinsamt. Delvis av skäl som de inte har med att göra. Under vilken som helst tidigare säsong hade de ju istället spelat i alla fall i Europa League. Tottenham har inte åkt ned i rangordningen, det är UEFA som ritat om gränserna. UEFA har sedan tryckt in större ligors lag i denna cup också, fastän den är riktad till mindre ligor, för att den inte ska tappa all legitimitet.

Oavsett om det så att säga är Tottenhams fel eller ej så kommer att spela i Europa Conference League innebära för dem en regelbundet återkommande pinsamhet. Vid varje match kommer de då påminnas om att de spelar i UEFA:s tredje turnering, och skadeglada motståndare och deras supportrar tillsammans med mindre seriösa media kommer om och om igen göra sig lustiga på Tottenhams bekostnad.

Det där är för all del ofrånkomligt, och på sitt sätt en del utav fotbollen. Det kan inom vissa gränser vara rätt kul, men riskerar över tid bli rätt tröttsamt. Här verkar det heller inte finnas något större utrymme för självinsikt, givet att de som allra mest flitigt gör sig lustiga på Tottenhams bekostnad för detta med Europa Conference League verkar vara Arsenals supportrar. Arsenal som själva alltså inte ens tog sig dit.

Det finns just ingenting att vinna med Europa Conference League för en klubb som Tottenham. Om Tottenham skulle vinna Europa Conference League så kommer det avfärdas med att det bara är Europa Conference League. Om Tottenham vid något tillfälle åker ur Europa Conference League så kommer det heta att de inte ens kunde vinna Europa Conference League. Damned if they do, damned if they don’t.

Om Tottenham skulle åka ur Europa Conference League redan ikväll så skulle detta självfallet vara väldigt pinsamt för dem. Kanske vore det som enskild incident betydligt mer pinsamt för dem än vad det gång för gång vore att spela vidare i Europa Conference League. Men skillnaden är kanske att åka ur vore väldigt pinsamt för Tottenham en enda gång jämfört med normalt pinsamt om och om och om igen.

Över en hel säsong har Tottenham även möjligheten att reglera pinsamheten med att åka ur Europa Conference League. Ingen bryr sig ju om Europa Conference League egentligen så om Tottenham gör en bra säsong i övrigt så kommer just ingen heller att prata om Europa Conference League när säsongen ska sammanfattas. Om Tottenhams säsong i övrigt blir ett fiasko kommer däremot Europa Conference League bakas in i detta.

Sedan finns där naturligtvis praktiska tankegångar för Tottenham att ta hänsyn till. Det har sagts vara en fördel för Arsenal den här säsongen att de faktiskt slipper spela i Europa League och kan koncentrera sig enbart på ligan. Helt säkert väger nog Tottenham på samma sätt fördelen för dem med att faktiskt slippa spela i Europa Conference League, och hur det kan hjälpa dem under säsongen i övrigt.

Motsatt sätt att tänka är att Europa Conference League erbjuder Tottenham en god möjlighet att ge yngre spelare och reservspelare betydligt mycket mer speltid än vad de annars skulle få. Något som på samma gång kan bidra till utvecklingen av dessa spelare, göra dem mer beredda att hoppa in också i större sammanhang, samt att bibehålla harmonin i spelartruppen under en lång säsong.

Inte heller ska man kanske utesluta att i slutänden så kan även Europa Conference League visa sig vara en potta värd att vinna.

Lottningen av Champions Leagues gruppspel genomförs med start klockan 18:00 ikväll, blandat med de sedvanliga ritualerna gällande UEFA:s olika individuella utmärkelser och den typen av trams.

TRANSFERKOLLEN

Brandon Williams, Man Utd till Norwich, lån. Många var rätt entusiastiska över Williams framtidsprospekt i Man Utd, men han har inte riktigt lyckats ta klivet hela vägen. Svårt att se Williams värvas till Norwich annat än som nyttig backup på positioner där Norwich i själva verket redan är rätt starka. Men det kan å andra sidan visa sig viktigt nog under säsongen. Betyg: Godkänd – (++)

Lyanco, Torino till Southampton. Jag vet inte om Lyanco är helt uppriktig när han säger att han drömt sedan han var barn om att spela för en klubb som Southampton. Att Southampton bara behöver betala runt £7m för mittbacken kanske inte heller är alldeles övertygande. Men Southampton behöver mittbackar sedan Jannik Vestergaard sålts, och Lyanco har dokumenterad Serie A-erfarenhet. Betyg: Godkänd – (++)