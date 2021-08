EFL (#5): Fulham fortsätter se farliga ut!

Fredagskvällen ägnades den här gången varken åt Premier League eller EFL Championship, utan istället åt varsin match i League One och League Two. Det blev 1-1 i båda matcherna, mellan Burton Albion och Cheltenham i League One och mellan Rochdale och Colchester i League Two.

Lördagens tidiga eftermiddag hade kanske sin höjdpunkt i det regionala derbyt och prestigemötet mellan Derby County och Nottingham Forest. Derby County hade länge ledningen, men Nottingham Forest kvitterade i matchens slutskede och tog därmed säsongens första poäng. Kanske räddade det jobbet åt Chris Hughton.

Återstår gör en enda match, det vill säga sena kvällens match i EFL Championship mellan Peterborough och West Brom. En match som West Brom nog bör förväntas vinna men en match i vilken det framför allt kan förväntas en mängd mål. Både Peterborough och West Brom är synnerligen målglada lag.

Helgens spaningar från Football Leagues femte omgång är:

Fränt Fulham. Ligapremiären gav ett onödigt poängtapp för Fulham, men Marco Silva har fått snabb och rejäl fart på Fulham, som fullständigt pulvriserade Stoke i dagens match på Craven Cottage. Och Stoke är inte något svagt lag.

Mållöst Sheffield United. Den sena kvitteringen senast mot Huddersfield, en match som ändå slutade med förlust, är alltjämt Sheffield Uniteds enda mål på fyra matcher. Ännu en 0-0-match i den fjärde omgången, denna gång borta mot Luton Town.

Starkt Sunderland. Wycombe satte Sunderland under rejäl press inledningsvis men sedan Sunderland i princip gjort två mål på sina två första chanser var det liksom aldrig något snack om saken. Sunderland ser starka ut i League One.

Positivt Derby County. Derby County har sex poäng efter fyra matcher, och har ändå hunnit med att ha tappat fyra poäng i slutminuterna av sina matcher. Positiva tecken för ett svårt nedflyttningstippat Derby County trots allt.

Präktigt Preston. Andra raka vinsten för Preston North End som med 3-1 mot Swansea gav ett annat delvis krisande lag rejält på käften. Frankie McAvoy var en lågoddsare på att först få sparken den här säsongen, men verkar ha förbättrat sina odds.

Kul-P.R. Tredje vinsten och ännu ingen förlust för QPR som i och med en betryggande 2-0-vinst hemma mot Coventry i högsta grad hänger på i tabelltoppen. Mark Warburton har skapat ett stabilt, svårspelat och faktiskt roligt lag i QPR.

Salford City. Fyra matcher utan vinst för Salford City i League Two räckte för att skvallret skulle komma igång att Gary Bowyer skulle få sparken. Den klara 3-0-vinsten mot Newport County kan nog ha dämpat skvallret en aning.

Svindlande Swindon. Swindon, som strax innan säsongsstart befann sig i ett ytterst prekärt läge, med risk för klubbens undergång, utan både spelare, manager och VD, har med ny ägare, ny manager och nya spelare tagit tre vinster på sina fem första matcher.