Åtta värvningar som behöver göras innan deadline day

Med bara två dagar kvar av detta transferfönster så börjar det ju faktiskt bli lite bråttom för de klubbar med antingen behov eller planer eller möjligen både och att faktiskt få rumpan ur vagnen och värvningarna genom byråkratin. Det har ju varit ett minst sagt enastående transferfönster så här långt, åtminstone utifrån det europeiska perspektivet, så det vore kanske inte underligt om det händer ett och annat.

Dagens lista fokuserar på åtta värvningar som olika klubbar i Premier League faktiskt behöver göra. Det vill säga spelare eller rättare sagt en spelartyp som kanske just det laget saknar eller skulle vinna på att ha i laget. Behöver får förstås på det lite mer lättsamma sättet. Det är kanske mer nice to have än need to have, åtminstone i avseendet att jag inte tror att lagen faller samman utan dessa värvningar.

Kanske kan det betraktas som värvningar som det vore särskilt bra om de faktiskt gjordes under dessa dagar. Möjligen skulle det även kunna ses som något i stil med att: Bli inte förvånade om någon av dessa värvningar faktiskt görs. Det vill säga en sorts utgångspunkt inför transferfönstrets två sista dagar.

(8) Central mittfältare till Tottenham

Nuno Espirito Santo har fått kvick ordning på Tottenhams backlinje och offensivt finns det sannerligen ingenting att klaga på när det gäller Tottenham. Mitt främsta frågetecken vad gäller Tottenham skulle vara deras centrala mittfält, som är egentligen den enda lagdelen som känns lite tunn för ett lag som ändå bör ha som ambition att slåss om titlar och europeiska cupplatser.

(7) Anfallare till Newcastle

Jag tittar på Newcastles spelartrupp och tycker att laget mest av allt saknar en riktigt bra anfallare. Steve Bruce gnällde för all del med viss rätt när tidigare Newcastlespelaren Adam Armstrong återvände med Southampton. Joelinton är en flopp, Callum Wilson för all del bra men skadebenägen. Men naturligtvis kommer inte Newcastle göra några större värvningar den här sommaren heller.

(6) Offensiv mittfältare till Everton

Offensivt mittfält har kanske aldrig riktigt varit Rafa Benitez paradgren eller främsta intresse. Han vill uttalat mer ut med bollerna på kanterna till kreativa forwards. Men med James Rodrigues med tankarna på andra saker än vad de bör vara på så är det just centralt på offensivt mittfält som Everton framför allt saknar kvalitet. Men det verkar inte ligga i Evertons pipeline för närvarande.

(5) Anfallare till Crystal Palace

Jag tittar på Crystal Palace och ser dem kunna spela en rätt trevlig fotboll, men jag har väldigt svårt att se varifrån målen ska komma. Crystal Palaces två mål hittills den här säsongen har kommit från en enda spelare, en mittfältare. Det håller naturligtvis inte över en hel säsong, utan vad Crystal Palace behöver är vad de har letat efter i många år redan, det vill säga en effektiv anfallare.

(4) Central mittfältare till Man Utd

För allt prat om att Man Utd ska vinna eller allra minst utmana om ligatitlar så gapar det ett präktigt stort hål både i termer av kvalitet och kvantitet på centralt mittfält. Declan Rice har nämnts som en möjlig värvning, och det hade varit en kanonvärvning, men det mesta talar för att Man Utd inte tar tag i den saken den här sommaren. Vilket möjligen kan ses som en rätt udda prioritering.

(3) Mittback till Chelsea

Med Kurt Zouma såld till West Ham är det knappast någon högoddsare på att Chelsea är på väg att värva en ny mittback. Jules Koundé, fransk landslagsmittback från Sevilla, sägs vara på gång till Chelsea i vad som skulle vara en ytterligare spektakulär värvning av ett titeljagande Chelsea.

(2) Offensiv mittfältare till Liverpool

Jürgen Klopp låter mer eller mindre resignerad när han hela tiden får frågor om Liverpool ska värva några fler spelare, samtidigt som konkurrenterna värvar på. Givet vad jag redan har sagt om Liverpools mittfält den här säsongen är det kanske ingen överraskning att vad jag anser att Liverpool mest av allt behöver är en offensiv mittfältare, eller i alla fall en tvåvägsmittfältare. En Yves Bissouma om man ska tro rykteskarusellen.

(1) Anfallare till Man City

Sommarens stora snackis är som vi vet att Man City behöver och söker en anfallare. Nu tror jag för all del att de kan klara sig hyfsat även utan, även om man inte ska förvänta sig att det löser sig lika bra som förra säsongen. Vilket kanske förklarar varför Pep Guardiola började hinta om att han kunde lämna klubben i en nära framtid för att sätta press på den egna klubbledningen. Men Harry Kane satt fast i Tottenham, och Cristiano Ronaldo såg rött istället. Tuff marknad just nu för Man City.

:::

TRANSFERKOLLEN

Maxwel Cornet, Lyon till Burnley. Mångsidig kantspelare som kan fungera både som offensiv ytterback och som yttermittfältare. Kommer ge Burnley fler offensiva och kreativa alternativ även om det för all del är svårt att se Sean Dyche spela Cornet som en av sina ytterbackar. Ovanlig värvning på så vis att det inte varit Burnleys stil att värva annat än brittiska eller möjligen nordeuropeiska spelare. Betyg: Väl godkänd – (+++)

Hwang Hee Chan, RB Leipzig till Wolves, lån. Lån med köpoption från RB Leipzig, vad som kan visa sig bli en väldigt viktig värvning för Wolves som under sina tre första matcher har visat sig fullt kapabla att kontrollera och styra matchbilden, men har haft svårare att faktiskt omsätta det i mål. Snabb och stark anfallare med erfarenhet från europeisk fotboll på hög nivå. Betyg: Med beröm godkänd – (++++)