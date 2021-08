Man City behöver få en anfallare över mållinjen!

Huruvida det faktiskt var enbart en tillfällighet att Pep Guardiola just när tiden började rinna ut för Man Citys försök att värva loss Harry Kane från Tottenham fick för sig att börja hinta och antyda om att inom en inte särskilt avlägsen framtid göra något annat än att vara Man Citys manager beror nog på graden av önsketänkande. De som kanske inte riktigt tror på den typen av tillfälligheter ser det nog mer som ett sätt att försöka pressa på sin egen klubbledning.

Alla rapporter säger att det är först och främst Pep Guardiola själv som trycker på för Man City att få in en anfallare. Här finns säkert en samsyn men kanske inte riktigt samma prioritering. De som anade saltet i Guardiolas ord kände nog fog för det när Guardiola sedan Kanes värvning fallit samman, liksom Cristiano Ronaldo glidit dem ur händerna, pratade om hur han minsann älskade (!) sin spelartrupp och var precis hur nöjd som helst, översvallande ord så klart.

Vilket kanske hade skickat andra signaler om det kommit från annat håll. Men när det kommer från Premier Leagues största skitsnackare, med en dokumenterad benägenhet, omfattande och frekvent, att använda sig av överdrivna superlativer som utan undantag betyder motsatsen till vad han faktiskt säger, så säger det något helt annat än vad orden faktiskt formulerar. Graden av passiv aggression säger oss att Pep Guardiola verkligen vill ha en anfallare.

Om Man City ska få sin anfallare redan den här säsongen så måste han ofrånkomligen anlända under dagen. Visst är en januarivärvning också möjlig, men det vore svårt att se någon mer enastående värvning under januari. Det faktum att det bara är ett knappt dygn kvar av transferfönstret gör självfallet att det framstår som alltmer osannolikt att Man City faktiskt tar in någon anfallare. Det blev lite som förutspåddes, att Man City lade alla sina ägg i Harry Kanes korg, och gav inte sig själva riktigt tid för en plan b.

Är det då någon kris för Man City om de inte får sin anfallare? Nej, någon kris är det knappast men det vore heller inte idealt för Man City. Här brukar invändas att Man City vann ligan klart förra säsongen utan någon anfallare, vilket kanske som mest bör ses som en slags halvsanning. Dels hade Man City hela tiden Sergio Aguero i bakgrunden. Dels var förra säsongen en tämligen udda säsong på alla sätt och vis. Det var också en säsong under vilken Man Citys behov av en anfallare faktiskt syntes.

Detta kommer bli en helt annan säsong och förmodligen också en betydligt tuffare säsong i konkurrenstermer för Man City. Man City kommer inte den här säsongen ha samma markanta fördel av att bäst lyckas hantera en pandemisäsong, och deras relativt sett bredare och bättre spelartrupp kommer inte minst av det skälet inte få samma omedelbara utväxling i tabellen. Inte minst eftersom skillnaderna mellan de relevanta spelartrupperna inte är lika stora den här säsongen.

Avsaknaden av en anfallare kommer kosta Man City poäng under säsongen, både i absoluta termer men även i relativa termer jämfört med förra säsongen. Allvaret i detta beror framför allt på hur många poäng som faktiskt kommer tappas, omöjligt att säga något om på förhand, och på antalet poäng som Man Citys konkurrenter tappar under säsongen. Men Man City kan knappast räkna med att Chelsea och Liverpool kommer tappa överdrivet många poäng, definitivt inte lika många poäng som förra säsongen.

Med en målskillnad om 10-1 efter tre omgångar den här säsongen vore det kanske lätt att påstå att problemet är överdrivet. Men det vore också att inte se träden för att det råkar stå en skog i vägen. Man City har redan tappat tre poäng för att de inte lyckades göra något mål alls i den riktigt tuffa av dessa tre matcher. Att sedan vinna 5-0 två gånger på hemmaplan mot lagen som ligger sist och näst sist i tabellen är sedan kanske inte riktigt så imponerande och övertygande som några verkar vilja tro.

Man City behöver alltså en anfallare, och Man City vill som vi vet också ha en anfallare. De har visat sig villiga att betala långt över £100m för en anfallare den här sommaren. Ändå talar det mesta för att det inte blir någon anfallare till Man City. För vilken anfallare av den rätta kalibern skulle vara tillgänglig under transferfönstrets allra sista dag, när den klubb som då skulle övertygas att sälja en så pass svårersättlig spelare för dem med nästan ingen tid alls att själva ersätta spelaren?!

Här finns då till synes två alternativ. Antingen att värva en mindre bemedlad anfallare men med hög potential för framtiden. Eller att nöja sig med de spelare man redan har i laget och vänta med en anfallare till nästa sommar. Gabriel Jesus är onekligen en anfallare värd att satsa på under en säsong, även om det verkar som om Guardiola ser en något annorlunda roll för honom i laget än som renodlad anfallare. Men nöden har som vi vet heller ingen lag.

Även om det vore att ta i att påstå att det går någon större nöd på Man City för närvarande. Även om det verkar som om både Pep Guardiola och Man Citys supportrar tycker lite extra synd om sig själva dessa dagar.