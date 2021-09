Premier Leagues tio bästa värvningar 2021-22!

Hur nödvändigt det egentligen är med sådana här sammanställningar kan diskuteras givet att varje värvning betygsätts löpande. Det riskerar med andra ord bli en aning överflödigt, eller kaka på kaka. Å andra sidan är det väl ändå någon slags tradition, det är en rätt okej sammanfattning, inte heller har jag förut rangordnat värvningarna, och dessutom är det en enkel och snabbt genomförd bloggidé.

Håller man koll på vilka jag värvningar jag har gett fem plus, och kanske i något mindre utsträckning fyra plus, under sommaren så lär det inte komma som någon överraskning vilka värvningar som också är med på den här listan. Vilken ordning de kommer i kan möjligen överraska en och annan, och som med alla listor av det här slaget kan det säkert väcka en och annan fråga och fundering.

Listor av det här slaget är naturligtvis alltid rätt subjektiva, det finns knappast några objektivt rätta svar. Inte minst eftersom vad som rangordnas är förväntningar om framtiden gällande samtliga dessa värvningar. Visst kan en värvning se väldigt bra ut på pappret, och det är väl i grunden det som också värderas här, men som vi vet så vill verkligheten då och då något helt annat.

Allt man som vanligt bör försöka ha med sig är att komma ihåg att vad som betygsätts inte är spelarna själva, utan värvningen. Värvningen tar inte enbart hänsyn till spelarens kvalitet, utan till hur bra spelaren kan förväntas passa in i sitt nya lag, vilket behov den köpande klubben faktiskt har av spelaren. Enklast är kanske att säga att vad man frågar sig är hur mycket bättre ett lag förväntas bli av en viss värvning.

Här är hur som helst min lista över Premier Leagues tio bästa värvningar under säsongen 2021-22.

(10) Ben White, Arsenal

Det märks när folk har bestämt sig på förhand för att en spelare ska vara en dålig värvning, och många gånger är de då en engelsk spelare. Det faktum att Arsenal släpper in mål används som motivering, fastän den spelare inte existerar som hade kunnat förhindra att detta Arsenal släpper in mål. White är inte en quick fix för Arsenal, men en spelare runt vilken Arsenal kan bygga ett starkt försvar och framgångsrikt lag.

(9) Jadon Sancho, Man Utd

Givet att allt folk har pratat om de senaste två åren är hur Man Utds alla problem är över bara man löser högerkanten så är det rätt hög risk att man förväntar sig alldeles för mycket av en enda spelare som Sancho. Helt klart en spelare med hög talang och stor kapacitet, men fortfarande en spelare som kommer behöva växa in i laget, växa in i ligan och växa in i situationen.

(8) Cristiano Ronaldo, Man Utd

Någon större värvning än denna existerar naturligtvis inte i Premier League denna sommar, men det betyder kanske inte att det saknas bättre värvningar. Man Utds värvning av Cristiano Ronaldo erbjuder både frågetecken och utropstecken. Väldigt få med huvudena på skaft ifrågasätter nog vad Ronaldo kan bidra med som spelare, men det finns frågor om hur Ronaldo passar in i lagets långsiktiga utveckling.

(7) Jack Grealish, Man City

En av sommarens stora värvningar även detta, en spelare som Man City och Pep Guardiola verkligen ville ha. Här var de dessutom behjälpta av en faktiskt utköpsklausul och inte enbart ett minst sagt godtyckligt gentlemen’s agreement. Grealish är en strålande spelare, kommer vara bra för Man City och kommer bidra till att Man City fortsätter vara bra, men det är oklart hur mycket bättre Man City blir med Grealish.

(6) Bryan Gil, Tottenham

Erik Lamela tog sitt pick och pack och flyttade till Sevilla efter några år med ömsom vin och ömsom vatten i Tottenham och Premier League, och gjorde kvick succé. Åt andra hållet gick då Bryan Gil, som att döma av tidigare insatser i Spanien och i sina första matcher med Tottenham kan bli en riktigt frisk fläkt för laget. Både kreativ och direkt i sin fotboll på ett sätt som kan visa sig vara väldigt nyttigt.

(5) Jannik Vestergaard, Leicester

Redan innan Wesley Fofana gick och drog på sig en allvarlig skada under försäsongen så hade Vestergaard varit en strålande värvning för Leicester, som under två tidigare säsonger har fallit i tabellen under våren mycket på grund av skador just i backlinjen. Med Fofanas skada blir Vestergaards betydelse ännu större, och det är även en uppgradering i termer av kvalitet för Leicester jämfört med befintliga alternativ.

(4) Cristian Romero, Tottenham

Det saknas knappast mittbacksvärvningar i Premier League denna sommar, och här får man nog säga att Tottenham har gjort en av de bästa. Viktigt eftersom Tottenham har varit i stort behov av att förnya, föryngra och framför allt förbättra sin backlinje. Romero har imponerat och övertygat både i Serie A och i det argentinska landslaget, och verkar ha egenskaper som mittback som kan bli perfekta för Tottenham.

(3) Emanuel Buendia, Aston Villa

Det rasades i Norwichs supporterled när Buendia såldes till Aston Villa, eftersom de ansåg att det rimliga hade varit om Buendia sålts till någon av de etablerade superklubbarna, vilket för dem hade varit mer acceptabelt. Supportrarnas uppfattning är inte omotiverad, Buendia har varit strålande i Norwich, och tidiga intryck är att han kommer bli en väldigt viktig och produktiv spelare också för Aston Villa.

(2) Raphael Varane, Man Utd

Det skulle förmodligen kunna klunsas över om Man Utd mest av allt behövde en mittback av världsklass eller en central mittfältare av världsklass denna sommar, men att en mittback behövdes var uppenbart. De har fått den spelaren i Varane, en typ av spelare som inte enbart är en väldigt bra mittback utan som även möjliggör ett mer offensivt mittfält för Man Utd. Om nu Solskjaer är lagd åt det hållet.

(1) Romelu Lukaku, Chelsea

Att värva anfallare är aldrig någon liten sak i Chelsea. Arguably är det bara två anfallare under Roman Abramovichs tid i Chelsea som verkligen lyckats, Didier Drogba och Diego Costa. Lukaku kan mycket väl bli den tredje. Han är precis den spelartyp och precis den karaktär som alla såg att Chelsea saknade förra säsongen, och den spelare som lyfter Chelsea från en av ligans outsiders till en av ligans favoriter.

:::

TRANSFERKOLLEN

Marc Cucurella, Getafe till Brighton. Även om Cucurella är ett relativt okänt namn så är det en spelare som gjort sig ett namn de senaste åren i flera klubbar i La Liga. Kan spela både vänsterback och vänsterytter. Betyg: Väl godkänd – (+++)

Connor Roberts, Swansea till Burnley. Om Burnley värvning av Maxwel Cornet för några dagar sedan kändes lite annorlunda för dem så kompenserar de här med en typisk Dyche-värvning, högerback från Swansea. Betyg: Godkänd – (++)

Daniel James, Man Utd till Leeds. Kanske hade allting varit bättre för alla om James hade sålts till Leeds i januari 2019 som var tanken. James kommer till ett Leeds där han vet att Marcelo Bielsa verkligen vill ha honom. Betyg: Med beröm godkänd – (++++)

Ademola Lookman, RB Leipzig till Leicester, lån. Lookman fortsätter att flyga fram och tillbaka mellan tyska ligan och engelska ligan. Talangfull winger som måste börja få ut sin verkliga potential. Lån med köpoption. Betyg: Väl godkänd – (+++)

Santiago Muñoz, Santos Laguna till Newcastle. Detta skriver nästan sig själv. Men om filmen var en puttrig matiné så riskerar verkligheten mer likna en psykologisk thriller. Svårt att se något större avtryck här. Betyg: Godkänd – (++)

Mathias Normann, FC Rostov till Norwich, lån. Hårdför defensiv mittfältare som gjort sig ett namn i ryska ligan. Kanske har de tre första förlusterna övertygat Daniel Farke att Norwich behöver muskler på mittfältet. Betyg: Godkänd – (++)

Ozan Kabak, Schalke 04 till Norwich. Kändes som en väldigt märklig värvning för Liverpool men en desto mer naturlig värvning för Norwich. Om inte annat finns väl rätt goda chanser att han faktiskt får spela i Norwich. Betyg: Godkänd – (++)

Emerson Royal, Barcelona till Tottenham. En värvning som känns mer förståelig sedan Tottenham och Serge Aurier brutit sitt kontrakt. Kommer från Barcelonas överskottslager, vilket inte behöver vara något negativt betyg. Betyg: Godkänd – (++)

Nikola Vlasic, CSKA Moskva till West Ham. Gjorde aldrig något riktigt avtryck i Everton, som däremot var i kaos i gränslandet mellan Ronald Koeman och Sam Allardyce. Kan lyckas desto bättre i West Ham. Betyg: Väl godkänd – (+++)

Alex Král, Spartak Moskva till West Ham, lån. West Ham verkar gilla sin tjecker, här en mittfältare som alltså gör Soucek och Coufal sällskap. Förstärker West Ham på centralt mittfält. Betyg: Väl godkänd – (+++)

Takehiro Tomiyasu, Bologna till Arsenal. Arsenal verkar ha en grej för att värva japanska spelare på deadline day. Tänkt att förstärka backlinjen och kanske framför allt högerbackspositionen. Betyg: Godkänd – (++)

Odsonne Édouard, Celtic till Crystal Palace. Crystal Palace behöver onekligen en anfallare, och de har värvat en intressant sådan från Celtic. En mer spännande värvning än att som förut ha försökt rensa Premier Leagues låda för bortglömda anfallare. Betyg: Väl godkänd – (+++)

Saúl Niguez, Atlético Madrid till Chelsea, lån. En spelare som Thomas Tuchel väldigt gärna ville ha, även om kanske inte jag ser det akuta behovet för ännu en central mittfältare. Men gör Chelsea bredare. Betyg: Väl godkänd – (+++)

Salomon Rondón, Dalian Professional till Everton. Benitez gillar anfallaren som han haft tidigare i både Newcastle och i Kina. Rondón visade vad han kunde i Newcastle och kan bli en riktigt bra anfallare för Everton. Betyg: Med beröm godkänd – (++++)