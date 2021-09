England kan koppla ett järngrepp om VM-platsen!

England har inlett VM-kvalet ungefär som väntat. Det vill säga med tre vinster på tre matcher och nio poäng av nio möjliga. Vinster mot Polen, San Marino och Albanien har gett England en bra start på VM-kvalet. Ändå är det kanske under dessa tre VM-kvalmatcher som bjuds under landslagsuppehållet som England i praktiken kan kvalificera sig för VM 2022.

Bortamatcher mot Ungern och Polen står nämligen på programmet. Englands två tuffaste matcher i den här VM-kvalgruppen, åtminstone på pappret. Insprängd mellan dessa båda bortamatcher är en hemmamatch mot Andorra, och det är väl svårt att se att den matchen ska kunna bereda England någon större huvudvärk. Men vinner England mot Ungern ikväll och Polen på onsdag så har England VM-platsen i sin ficka.

Englands VM-kvaltrupp är för all del inte väldigt olik den EM-trupp som i somras tog England hela vägen till EM-final. Jesse Lingard har för all del hittat tillbaka till landslaget efter en strålande vårsäsong i West Ham. Patrick Bamford, en av Premier Leagues taktiskt smartaste anfallare, har tagit en plats han också. Inget märkligt med det även om alla och deras mostrar nog väldigt gärna sett Mason Greenwood med.

Med i truppen är både Jadon Sancho och Bukayo Saka, två av de tre spelare som brände straffar i EM-finalen. Marcus Rashford hade naturligtvis varit med han också om han hade varit hel och frisk. Men viktigt att dessa spelare visas fortsatt förtroende, både för deras egen del och som signal utåt. Det var inte dessa tre spelare som förlorade Englands straffläggning. Det var Gareth Southgate som förlorade den.

Mest uppseendeväckande med kvällens match mot Ungern i Budapest är kanske allting runt planen och på läktarna. Ungern och Budapest var en av EM:s skamfläckar under sommaren, och med England som den främsta landslagssymbolen mot den typ av intolerans som Ungern tvärtom gjort till både lag och ideal så riskerar kvällens match mellan Ungern och England ge prov på sämre sätt att visa nationell självkänsla.

England har flertalet framträdande svarta spelare. Där finns utöver Jadon Sancho och Bukayo Saka även spelare som Raheem Sterling, Tyrone Mings och Jude Bellingham med sådan bakgrund och hudfärg. Det är inget jag ser fram emot, och det är inget jag hoppas på, men jag misstänker tyvärr att UEFA:s disciplinkommitté kommer få mycket att göra efter kvällens match i Ungern.

Vad det sedan skulle betyda i termer av bestraffning är kanske mer oklart. Här har ju UEFA viss historik av att tro sig kunna bekämpa rasism mer med snärtiga slogans och färgglada broschyrer än med faktiskt kraftfull handling mot de som faktiskt bryter mot både fotbollens regler och anständigt beteende. Det är viktigare att verka vara mot rasism än att faktiskt vara mot rasism i UEFA:s värld.

Gareth Southgate har annars fått ägna det mesta av tiden efter förlusten i EM-finalen med att försvara sig mot anklagelser att hans England är alldeles för passivt, försiktigt och defensivt orienterat. Vilket kanske låter lite som att säga åt ankan att aldrig kvacka. Hans försvar verkar gå ut på att om spelarna har varit defensiva på planen så har de varit det helt på eget bevåg, inte på hans taktiska instruktioner.

På ett sätt går det väl att förstå försvaret. För att hävda att England inte skulle spela passivt, försiktigt och defensivt skulle mycket snabbt leda till att uppfattas som mer eller mindre verklighetsfrånvänd, eftersom det ju räcker för var och en att se laget faktiskt spela fotboll och låta de egna ögonen göra jobbet. Samtidigt är det ju ett rätt ynkligt och ärligt talat inte särskilt uppriktigt försvar.

För inte är det ju så att ett helt lag är väldigt försiktiga med att ta offensiva löpningar och väldigt noga med att hålla sina defensiva positioner helt på eget bevåg snarare än att detta är en central del i deras taktiska instruktioner. För om det vore så att ett helt lag är för passiva och defensiva på fotbollsplanen och detta är något Southgate själv inte vill se så är det ju märkligt att detta då inte åtgärdas av Southgate själv.

I någon slags Gareth Southgatesk idealvärld är det säkert så att han bara definierar Englands taktiska roller och uppgifter på planen för spelarna, och sedan ska spelarna själva utöver det uppleva och demonstrera total frihet att utöver dessa instruktioner uttrycka sin kreativitet och anfallslusta på planen. Men alla som någon gång haft som uppgift att leda andra människor vet att riktigt så där enkelt är det ju aldrig.

Det vet förmodligen Gareth Southgate också. Vilket är precis varför jag anser försvaret ynkligt och inte särskilt uppriktigt. Antingen vill Southgate att England ska spela precis den fotboll som England faktiskt spelar, och då får han stå upp för den saken. Eller så vill Southgate att England ska spela en mer offensiv och anfallsglad fotboll än den fotboll som England faktiskt spelar, och då får han ta sitt ansvar för att så inte är fallet.

Men så länge England fortsätter gå till semifinaler och finaler i VM och EM så är det kanske inte väldigt sannolikt att Gareth Southgates synas gällande detta. Sådant synas egentligen bara på allvar när det kommer motgångar, som vi kanske fått lite smakprov på under och efter EM efter Englands 0-0-match mot Skottland och efter förlusten mot Italien i EM-finalen.

Vinster tenderar få folk att blunda för brister och problem, vilket vi onekligen såg gott om prov på under EM. Att vinna VM-kvalgrupper tenderar att sopa kritiska röster under mattan. Det är osannolikt att VM-kvalet kommer erbjuda några större utmaningar och orsaker till ifrågasättande av Englands fotboll. Även om Ungern som vi såg under EM är ett kompetent fotbollslag, med stabil defensiv organisation.

Ungern kommer alltså inte bli någon enkel match för England ikväll. Vi har sett England ha stora problem mot just den typen av motstånd med välorganiserad defensiv. Vi såg det mot Skottland, vi såg det mot Danmark och vi såg det mot Italien. Vi såg det i själva verket i Englands samtliga matcher i EM utom mot Ukraina. Risken är stor att vi får se exakt samma sak mot Ungern ikväll.

Gareth Southgate hävdar att detta i så fall är trots hans taktiska instruktioner. Jag hävdar att detta snarare är på grund av Southgates taktiska instruktioner.