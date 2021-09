Även ett Man Utd på 95% borde gå vidare från gruppen!

Då var det dags för Champions League igen. Liksom det är dags för ett helt nytt försök för Man Utd och för Ole-Gunnar Solskjaer att faktiskt lyckas ta sig vidare från gruppspelet i Champions League. Något de som bekant misslyckades med förra säsongen, men något som de definitivt inte ska behöva misslyckas med den här säsongen, i en grupp där Villarreal och Atalanta finns utöver kvällens motståndare Young Boys.

Annars känns det väl som om det mesta just nu runt Man Utd lite som väntat handlar om Cristiano Ronaldo. Märkligt vore kanske annars både givet spelarens storlek och givet att han ändå lyckades göra två mål i sin första match för bara några dagar sedan. Det var så att säga den perfekta debuten på så vis, och självfallet bästa möjliga story för de som gillar den typen av saker.

Vi har sett Cristiano Ronaldo mer eller mindre på egna axlar bära fram Real Madrid till Champions League-titel efter Champions League-titel under de senaste fem-sex åren, så det är väl kanske inte en helt överdriven tanke att han kanske åtminstone kan bära Man Utd vidare till Champions League-slutspel. Väl vidare från gruppen så kan naturligtvis det mesta hända i respektive match.

Att dra för stora växlar endast på den första matchen är kanske inte särskilt klokt, särskilt när den matchen råkar vara Newcastle hemma på Old Trafford. Det var närmast lite gulligt att följa Cristiano Ronaldos fanboys på twitter när han gjorde sina mål, ungefär som att det var något enastående att Ronaldo lyckades göra ett och annat mål just mot Newcastle just på Old Trafford.

Helgens match borde emellertid ha tagit död på några fantasier. Det har exempelvis sagts att Cristiano Ronaldo är gammal och långsam, vilket har fått mig att känna att man kanske inte sett honom spela så mycket de senaste åren. Hur som helst borde väl förspelet till Ronaldos andra mål mot Newcastle ha gjort klart för de allra flesta att han fortfarande är väldigt snabb och explosiv på planen.

Sedan såg vi för all del också att Man Utd har problem i laget som inte försvann bara för att de värvade Cristiano Ronaldo. Om och om igen blev Man Utd översprungna på mittfältet, liksom försvaret ofta kändes sårbart. Och här pratar vi alltså återigen om en match mot Newcastle på Old Trafford. Det kommer tuffare uppgifter. Så det var ju minst sagt en smula oroväckande.

Men om Cristiano Ronaldo möjligen inte åtgärdar de problemen, så kanske han i alla fall kan bidra till att kompensera för dessa problem. Det var ju inga märkvärdiga mål han gjorde mot Newcastle precis, särskilt inte det första målet. Men någon gjorde efter matchen också en rätt god poäng att Ronaldo kan vara värd så mycket för Man Utd just eftersom de saknat någon som faktiskt gjort de där enkla målen.

Flera har ifrågasatt Man Utds motiv att värva Man Utd. Att där har funnits motiv utöver rent taktiska motiv känns ganska uppenbart. Men många har också ifrågasatt om det alls fanns några taktiska motiv för Man Utd att värva Ronaldo, eller om det i själva verket var en taktiskt kontraproduktiv värvning. Här ger jag för all del inte mycket för den synnerligen löskokta åsikten att Ronaldo på något sätt gjorde Juventus sämre.

Jag är inte helt säker på att jag håller med. Vi vet att Man Utd gillar som bäst att spela fotboll när de får ställa om snabbt, och förmodligen ingen spelare i världen är bättre på snabb omställningsfotboll än Ronaldo. Vi vet att Man Utd kan köra fast och bli tämligen fantasilösa mot lågt stående försvar, och förmodligen ingen spelare i världen är bättre på att nicka och forcera in bollar än Ronaldo.

Den där kanske något tveeggade komplimangen är besläktad med en annan sida av samma sak. Om det nu ändå är så, vilket det är, att Man Utd med Solskjaer som manager inte har så värst mycket av en utarbetad kollektiv idé för sitt anfallsspel utan mest förlitar sig på spelarnas individuella fantasi och färdigheter, så finns det kanske inte en enda bättre spelare att ha i ett sådant lag än just Cristiano Ronaldo.

På så sätt hade man självfallet kunna beskriva det hela som en otroligt genomtänkt värvning som definitivt passar väldigt väl ihop med Man Utds spelidé och långsiktiga strategi. Även om det naturligtvis är direkt omöjligt att göra det utan att formligen drunkna i någon form av sarkasm. Att följa och upprepa ett slags mönster är inte samma sak som att faktiskt ha en plan och genomföra den.

Lite orolig gällande den där övergripande planen och kulturen blir man kanske också när man hör Man Utds spelare göra stor sak av Ronaldos roll som förebild som spelare, där en av de lustigare historierna kom från Lee Grant som påpekade hur det minsann inte var en enda spelare som under middagen på hotellet längre gick och tog sig någon äppelpaj eller brownie efter middagen.

Var det verkligen spelare som gjorde det förut blir då min stilla undran? Fanns det verkligen ingen som redan höll i den saken förut och som kanske förmedlade till Man Utds spelare att det kanske inte är världens bästa idé att mumsa äppelpaj och vaniljsås till vardags. Var det verkligen en insikt som drabbade Man Utd först genom att Cristiano Ronaldo återvände till klubben?

Ole-Gunnar Solskjaer hade en liknande historia när han för några dagar sedan pratade upp Ronaldos betydelse med att med honom i klubben så är det minsann ingen längre som bara ger 95% på träningen. Det låter ju väl och gott, men återigen blir jag lite orolig över att det tydligen bara gavs 95% på träningen förut. Vad tusan säger i så fall detta om Solskjaers eget management?

En sak som kan sägas med säkerhet är att när Alex Ferguson var Man Utds manager så gavs det inga 95% på några träningar. Vi kan även vara väldigt säkra på att det inte ges några 95% på Pep Guardiolas träningar, på Jürgen Klopps träningar, på Thomas Tuchels träningar och så vidare. Standarden sätts av managern i alla framgångsrika klubbar, oavsett om detta var Man Utd förr i tiden, eller Man City eller Liverpool nu för tiden.

Hittills har Man Utds standard med Ole-Gunnar Solskjaer som manager inte tagit dem förbi Champions Leagues gruppspel. Detta måste det helt enkelt bli ändring på den här säsongen. Det borde ärligt talat räcka med 95% för Man Utd att ta sig vidare från gruppen.