EFL (#8): Swansea reser sig från de döda!

Inga krusiduller när Football League blåser igång sin åttonde omgång. Fulla omgångar under lördagen i samtliga tre divisioner, precis så som de engelska fotbollsgudarna en gång i tiden tänkte sig saken. Många matcher att försöka hålla lite koll på under en och samma gång med andra ord.

Den positiva överraskningen så här långt i EFL Championship måste nog sägas vara Coventry som många tror kommer kriga i nedflyttningsstriden, men som med fem vinster och 16 poäng på de åtta första matcherna jagar uppe i toppen av tabellen. Coventry har gjort en stark återkomst till EFL Championship

Den negativa överraskningen efter åtta omgångar av EFL Championship kan nog bara sägas vara Nottingham Forest. Trots att Nottingham Forest faktiskt tog sin första vinst i ligan den här helgen ligger de ändå sist i tabellen, med sex förluster under sina sju första matcher. Betydligt sämre än väntat.

ANNONS

Helgens spaningar från Football Leagues åttonde omgång är:

Skakigt Swansea. Swansea hamnade i ett tidigt 0-3-underläge borta mot Luton Town, med en fotboll som antydde att den här säsongen inte kan få något lyckligt slut. En väldigt imponerande upphämtning i andra halvlek till 3-3 antyder att å andra sidan motsatsen.

Dystert Derby. Man måste säga att det är djupt imponerande av Derby County att gå ut och besegra Stoke på hemmaplan efter att precis ha fått reda på att klubben är placerar i konkursförvaltning, vilket innebär över 20 minuspoäng, och närmast garanterad nedflyttning.

Ojämnt Fulham. Fulham uppvisar för närvarande en smått absurd ojämnhet. Förlust hemma ikväll mot Reading efter att ha tagit en storseger borta mot Birmingham i veckan, som i sin tur följde på ännu en hemmaförlust mot Blackpool.

ANNONS

Håller Hull? Hull City vann League One tämligen överlägset förra säsongen, men är för närvarande den nykomling I EFL Championship som har det allra svårast. Chanslösa hemma mot Sheffield United, och laget ligger under nedflyttningsstrecket.

Bra Blackpool. Blackpool verkar trivas på bortaplan. Förra helgens 2-0 borta mot Fulham följdes den här helgen upp av att vända 0-1 till 2-1 borta mot Middlesbrough. Sex väldigt viktiga poäng för Blackpool för att hålla sig kvar i EFL Championship.

Wigan rycker. Wigan fortsätter vinna och ser allt starkare ut i toppen av League One. Wigan som fick förra säsongen saboterad av sin egen konkursförvaltning har hittat en ny ägare i form av Talal Al-Hammad som genuint verkar satsa högt med klubben.

Bravo Bristol City! Stark match av Bristol City som först tar ledningen borta mot QPR för att sedan vinna matchen med ett 2-1-mål på tilläggstid. Värdefulla poäng för Bristol City som haft en jobbig start på säsongen. Tungt tapp i toppen för QPR.

ANNONS

Tungt för Sunderland. Ytterligar tre poäng såg ut att vara på väg för Sunderland när de gjorde 2-0 halvvägs in i andra halvlek borta mot Fleetwood Town. Bara för att släppa in 2-2-målet långt in på tilläggstid.