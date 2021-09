Chelsea kan bevisa sig som ligans just nu bästa lag!

Chelsea är ligans just nu bästa lag! På det sättet valde jag att summera läget efter den förra ligaomgången, i vilken Chelsea precis gjort 3-0 borta mot ett för all del väldigt blekt och föga imponerande Tottenham. Men det kändes även sett utifrån någon slags helhet över Chelsea det senaste halvåret som ett fullt motiverat påstående.

Det första som skulle kunna sägas leda påståendet i bevis är naturligtvis den mest uppenbara omständigheten att Chelsea vann Champions League förra säsongen. Vi vet så klart att det inte behöver vara det bästa laget som vinner Champions League, men Chelsea slog längs vägen ut Atlético Madrid, Real Madrid och i finalen Man City.

Det andra som en agitator skulle lyfta fram är resultaten den här säsongen. Chelsea har vunnit klart och tydligt mot både Arsenal och Tottenham borta, de har mosat både Aston Villa och Crystal Palace på hemmaplan, och de var i princip det bättre laget med tio man på planen halva matchen på Anfield mot Liverpool.

Inget annat lag matchar den raden. Varken i termer av resultat eller i termer av den höga kvaliteten på sin fotboll.

Chelsea har ligans just nu hetaste manager i Thomas Tuchel. Det kan diskuteras till dödsdagar vilken manager som är bäst i det stora hela, men just nu är det Tuchel som fattar de bästa besluten av alla både före och under match och det är Tuchel som mest tydligt har maximerat det egna lagets och de egna spelarnas output.

Chelsea har ligans just nu hetaste spelare i Romelu Lukaku. Det spekulerades i att Lukaku skulle floppa i Chelsea ungefär som han floppade i Man Utd. Spekulationerna avslöjade knappast något briljant sätt att tänka. Lukaku har naturligtvis varit strålande i Chelsea eftersom han passar så väldigt väl in i Chelsea. Han är t ex anfallaren Man City saknar.

Chelsea har ligans just nu hetaste och bästa försvarsspel. Skillnaden är närmast komisk från Frank Lampards tid som manager då han på frågor om lagets försvarsbrister sa att han behövde längre mittbackar, och dennes apologister yrkade medhåll. Tuchels Chelsea har onekligen förpassat den dumheten till historiens skräphög.

Betyder detta att Chelsea är ett defensivt fotbollslag? Där kommer naturligtvis finnas de som påstår detta, särskilt om Chelsea skulle lyckas förhindra Man City från att göra mål den här dagen, eftersom ju alla lag som lyckas förhindra just Pep Guardiolas lag från att göra mål enligt vissa huvuden måste vara per definition defensiva.

Den lite mer fritt och nyktert tänkande människan skulle däremot förstå att göra skillnad på att vara ett defensivt lag och att vara ett lag som försvarar sig bra. Jonathan Liew på Guardian skriver för övrigt om just detta i dagarna. Hur som helst får man undersöka huvudet om man tittar på Chelsea när de spelar fotboll och lyckas se ett defensivt lag.

Chelsea försvarar sig väldigt bra som lag med Thomas Tuchel, fastän laget inte består av längre spelare än under Frank Lampard. Detta utesluter inte att Chelsea på samma gång är ett av de mer frejdiga och produktiva lagen i ligan offensivt. Det är med andra ord fullt möjligt att tänka två tankar på en och samma gång.

Just nu är självfallet ett både vagt och lite listigt tillägg, särskilt som det inte gäller för någon specificerad tidsperiod. Det blir med andra ord ett relativt riskfritt påstående att säga att Chelsea just nu är ligans bästa lag. Vad man kanske skulle kunna säga är att Chelsea idag ges sin bästa chans hittills att verkligen bevisa påståendet.

Chelseas hemmamatch mot Man City är naturligtvis säsongens hittills största och tyngsta ligamatch, och som på ena eller andra sättet kommer få betydelse för hur den här säsongen fortsätter.

Att säga att säsongen vore avgjord efter den här matchen om Chelsea vinner, åtminstone vad avser Chelsea och Man City, vore överdrivet och långsökt. Men självfallet vore det en både poängmässig och psykologisk triumf för Chelsea, som skulle bli väldigt svår för Man City att övervinna.

Visst såg vi Man City vända ett liknande tabellmässigt underläge förra säsongen. Men det kommer inte bli lika lätt att göra den här säsongen. Dels är konkurrenterna både fler och bättre den här säsongen. Dels har inte Man City riktigt samma fördel den här säsongen som de hade den pandemipräglade förra säsongen.

Om Chelsea vinner mot Man City idag så har de på sina sex första matcher vunnit mot Man City, Arsenal och Tottenham, vunnit mot Aston Villa och mot Crystal Palace, och med tio man på planen under halva matchen spelat 1-1 med mersmak mot Liverpool på Anfield. Få lag har någonsin startat en ligasäsong starkare än så.

Och det skulle onekligen säga något om hur den här säsongen kan komma att sluta.

Kort om lördagens matcher:

Chelsea vs Man City. Helgens omgång drar igång med en riktig bang mellan de två lag som tillsammans med Liverpool först och främst får antas utmana om ligatiteln den här säsongen. Vilka som än vinner känns det betydelsefullt.

Man Utd vs Aston Villa. Det är ju aldrig något särskilt gott tecken när en manager sitter på intervjuer och beklagar sig över att deras lag inte får straffar. Det känns som om Ole-Gunnar Solskjaer har större bekymmer.

Everton vs Norwich. Det har varit en tung vecka för Everton som först tog sin första torsk mot Aston Villa och sedan nesligen åkte ur Ligacupen mot QPR. Hemma mot ett fortfarande nollat Norwich borde det rimligtvis kunna bli en vinst igen.

Leeds vs West Ham. Leeds letar fortfarande efter matchen och vinsten som så att säga drar igång deras säsong på fullt allvar. Den skulle kunna komma ikväll, hemma mot ett West Ham som definitivt imponerar även den här säsongen.

Leicester vs Burnley. Brendan Rodgers och Sean Dyche har båda lite det gemensamt just nu att de båda har varit rejält hyllade för sina insatser i sina respektive lag, men just nu på grund av lagens resultat den här säsongen ändå börjar ifrågasättas en aning.

Watford vs Newcastle. Watford tog en för dem viktig seger senast borta mot Norwich och borde ha gott hopp om att kunna vinna hemma mot ett håglöst Newcastle. Eller kan Allan Saint-Maximin ännu en gång frälsa Steve Bruce från sig själv?

Brentford vs Liverpool. Liverpool är nog det enda lag som hitills har nått samma nivå i sin fotboll som Chelsea. Detta blir sannerligen en rejält tuff match för Brentford, men det är väl också just den här typen av matcher de har drömt om under lång tid.