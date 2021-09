Jaget möter laget när PSG och Man City möts i Paris

Nu hade det för all del kanske varit mer intressant om detta hade varit en match i Champions Leagues slutspel snarare än dess gruppspel. Matcherna i gruppspelet har sällan riktigt samma nerv för klubbar som PSG eller Man City, de förväntas så att säga ta sig vidare från gruppen i vilket fall som helst, särskilt som motståndet i övrigt är tämligen beskedligt i form av RB Leipzig och Club Brügge.

För all del så stretade både RB Leipzig och Club Brügge emot hyfsat bra i den första omgången av gruppspelet. RB Leipzig gjorde t ex tre mål på Man City på Etihad, även om de för all del släppte in dubbelt så många mål, för att inte säga släppte in mål varenda gång som Man City anföll med någon slags allvarlig intention. Club Brügge å sin sida fixade 1-1 på hemmaplan mot självaste PSG.

ANNONS

PSG är naturligtvis som vi vet laget som de allra flesta verkar ta för givet bara ska vinna Champions League. För detta finns ett par hyfsat uppenbara motiv som vi vet. Ett är att PSG tydligen enligt vissa bedömare har gjort världens bästa transferfönster någonsin, vilket tydligen i dessa huvuden är en garanti för framgång på planen. Ett annat skäl är att Leo Messi ju har gått till PSG.

Exakt varför detta skulle vara ett så väldigt övertygande skäl varför PSG nu plötsligt skulle göra vad de aldrig förut har gjort och vinna Champions League är kanske inte alldeles glasklart, givet att Barcelona i själva verket inte har varit ens i närheten av att vinna Champions League de senaste sex åren, med Messi i laget. Någon garanti för att vinna Champions League är han sannerligen inte längre, men vem är det liksom?

ANNONS

Här kan man då självfallet, och för all del inte utan rimlighet, invända att Leo Messi i PSG har helt andra spelare runt omkring sig än vad han har haft i Barcelona under de sex senaste åren. Vi hittar här spelare som Neymar, Kylian Mbappe, Marco Verratti, Sergio Ramos och så vidare. PSG är onekligen just nu ett extremt stjärnpräglat lag, mycket som en direkt följd av de båda spanska superklubbarnas finansiella förfall.

Jämförelsevis känns kanske Man City tämligen färglösa för att inte säga ospektakulära, vilket ju är ett tämligen absurt sätt att beskriva ett Man City som definitivt med sin fotboll har satt väldigt mycket färg både på engelsk och europeisk fotboll de senaste åren. Men där finns i Man City inte riktigt stjärnor på samma sätt som i PSG. Möjligen eftersom att i Man City så är det i betydligt högre utsträckning laget som är stjärnan.

ANNONS

Underförstått i detta sätt att se på saken är att PSG sätter betydligt större fokus på jaget än på laget. Vilket möjligen skulle kunna vara en förklaring varför Man City också råkar vara det bättre laget. Möjligen ett kontroversiellt påstående, det finns säkert många som på goda grunder tycker att PSG är ett bättre lag. Men det har de i så fall inte riktigt visat i form utav konkreta resultat de senaste åren.

Att säga att det är laget som är stjärnan i Man City är möjligen att missa att där finns en rätt uppenbart superstjärna i form av Pep Guardiola som manager. Man City har mängder av fantastiskt bra spelare, som alla är stjärnor på sitt eget sätt, men ingen av dem är en större stjärna än Pep Guardiola. En kanske något annorlunda men ändå liknande take på Alex Fergusons gamla truism ingen får vara större än managern i en klubb.

ANNONS

Om ingen är större än Pep Guardiola i Man City så är det ett par stycken som är större än Mauricio Pochettino i PSG. Här finns en slags olycksbådande ironi i att just Pochettino, som mer än kanske någon annan manager i europeisk fotboll just nu hör samman med fokus på laget snarare än jaget, nu fått till uppgift att sätta samman den europeiska fotbollens största jag-lag till en fungerande helhet.

Någonstans är det svårt att se hur detta verkligen ska kunna fungera, och början på säsongen har onekligen gett viss grund för denna oro. Det är väl inte minst därför man anar att snart Zinedine Zidane kommer vara PSG:s manager, en manager som passar betydligt bättre in i den stjärnprofil som PSG helt uppenbart föredrar. Antonio Conte skulle kunna vara ett namn han också för all del.

Men ingen kommer självfallet gå in och ersätta Pep Guardiola i Man City. Skulle Guardiola lämna Man City så gör han det helt och hållet på eget initiativ. Där ligger inga Zidanes eller Contes och lurar i vassen efter hans jobb, eftersom det bytet naturligtvis är helt och hållet oåtkomligt för dem. Guardiola har skapat ett lag i Man City så tydligt utifrån sin egen personlighet att ingen ens skulle komma på tanken att byta manager.

ANNONS

På lite längre sikt skulle det där möjligen kunna vara något utav ett orosmoln för Man City. De behöver ju inte titta särskilt långt utifrån sina egna huvudkvarter för att se hur svårt det kan vara för en storklubb att hantera när en manager som kommit att personifiera mycket med klubben till slut lämnar. Men på kort och överskådlig sikt är det självfallet bara en styrka för Man City att de är så väldigt stabila i detta avseende.

Jaget möter alltså laget när PSG möter Man City i Paris ikväll. Naturligtvis tillspetsat och dessutom en beskrivning som kan problematiseras med att arguably det största jaget av alla i kvällens match är just Pep Guardiola. Men som generell beskrivning är det nog ändå hyfsat träffsäker. Vilket kanske inte betyder att Man City nödvändigtvis har en större chans att vinna just kvällens match, men en större chans att vinna Champions League.

ANNONS

Detta fastän de enligt alla förståsigpåare, och alltså i bjärt kontrast till PSG, skulle kunna sägas ha gjort ett av de sämsta transferfönstren av de engelska och europeiska superklubbarna. Om detta skulle man möjligen kunna säga två saker. Dels att bäst i detta fall inte nödvändigtvis är detsamma som mest. Dels att kanske ger dessa förståsigpåare transferfönstren alldeles för stor betydelse i sitt tänkande.

Där laget är stjärnan krävs inte längre spektakulära transferfönster för att plötsligt bli bra, tvärtom tenderar i dessa lag transferfönstren bli mindre spektakulära helt enkelt eftersom det inte finns något egentligt behov av spektakularitet. Man City är ett spektakulärt lag och behöver just därför inte göra spektakulära transferfönster.