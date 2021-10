Kommer Leeds orka genomföra Bielsas Plan A bättre igen?

Leeds tog förra säsongen Premier League med storm. Laget slutade på nionde plats under sin första säsong tillbaka i Premier League på 16 år och spelade en fotboll som rimligtvis borde ha imponerat på de mest svårflirtade åskådarna, som möjligen hör till alla dessa som så fort de hör ett utländskt managernamn få beröm måste anta att detta bara betyder att de är överhypade.

Vad har egentligen Marcelo Bielsa uträttat som manager? Den retoriska frågan med det mer eller mindre underförstådda svaret ingenting är på något märkligt sätt vanligare än vad den borde vara. En minst sagt fantasilös frågeställning från de som verkar inbilla sig att allting som inte har med superklubbar och stora titlar att göra är meningslöst. Ett fattigare sätt att förstå fotboll är svårt att föreställa sig.

Marcelo Bielsa har tagit Leeds tillbaka till Premier League. Det är kanske ingen större bedrift för de som inte riktigt har lyckats förstå hur många som har misslyckats med just den saken under de senaste 15-16 åren. Jag har vid olika tillfällen beskrivit detta som Bielsas främsta managergärning, just för vad det faktiskt har för betydelse både för Leeds och för Premier League.

Men där finns naturligtvis andra höjdpunkter i Bielsas karriär. Vad han åstadkom inom Argentinas klubbfotboll, med Newell’s Old Boys, vad han åstadkom med Argentinas och Chiles landslag, och inte minst de europeiska klubbarna han ryckt upp och gett en helt egen identitet. Nej, Bielsa har aldrig varit en superklubbarnas manager. Inte för att han inte hade kunnat, utan för att han helt enkelt inte har velat.

Principerna är viktigare för Bielsa än titlarna. Detta kommer naturligtvis aldrig de förstå för vilka titlarna är viktigare än principerna. Och istället för att acceptera att det bara är en fråga om att värdera olika saker så klistrar de sin egen världsbild på Bielsa och betraktar honom därför som en överhypad nolla. Tyvärr har ju internet och sociala medier gett ett sådant här förhållningssätt ett allt större utrymme.

Men håller principerna på att sätta Leeds och Marcelo Bielsa i besvär? Fotbollen som elektrifierade Premier League förra säsongen står hittills inte att upptäcka den här säsongen. Leeds ligger inte på den övre halvan utan harvar istället strax ovanför det där nedflyttningsstrecket med sju poäng på nio matcher, en vunnen match och tre poäng före Burnley och Newcastle under strecket.

Mest oroväckande av allt är förmodligen att Leeds helt enkelt har tappat flowet i sitt anfallsspel. Leeds har gjort åtta mål på sina nio ligamatcher hittills, det vill säga mindre än ett mål i snitt per match. Flera av målen har dessutom kommit på straff. Här hittar vi förklaringen till att Leeds har misslyckats att vinna så många matcher som de förra säsongen förmodligen hade vunnit.

Frånvaron av nyckelspelare påverkar rimligtvis Leeds i negativ utsträckning. Patrick Bamford är skadad från och till och hans förmåga förra säsongen att förvalta Leeds alla målchanser var en starkt bidragande orsak till att det gick så bra för Leeds i ligan den säsongen. Detta saknar Leeds den här säsongen. Men Leeds problem handlar inte enbart om att man är sämre på att göra mål på sina chanser, man skapar även färre chanser.

Undrar man varför det ligger till på det viset så går det att konstatera att Luke Ayling alls inte har haft samma effekt på Leeds fotboll den här säsongen. Dels har även Ayling varit borta i några matcher. Dels har Ayling även när han spelat inte alls varit riktigt lika effektiv. Ayling var förra säsongen Leeds främsta sätt att avancera upp bollen i anfallet, men han åstadkommer mycket mindre i det avseendet denna säsong.

Detta är problem som får följdeffekter. Leeds blir långsammare i sitt anfallsspel och Leeds anfallare tvingas hämta och ta emot bollen längre ned i planen. Motståndarna hinner organisera sitt försvarsspel i högre utsträckning och kvaliteten på Leeds målchanser blir även sämre. Allt detta framgår rätt tydligt i denna utmärkta statistikartikel om Leeds från räknenissarna på All Stats Aren’t We.

https://allstatsarentwe.medium.com/the-stats-that-show-the-trouble-leeds-united-find-themselves-in-cd019eaaae51

Vad som är värre än att ha den här typen av problem är däremot att ha dessa problem men med en manager som inte känner till dem eller vill kännas vid dem. Marcelo Bielsa har däremot i högsta grad uppfattat och förstått problemet. Det betyder emellertid inte att han är beredd att ändra på sina principer. När Plan A inte riktigt fungerar så är inte lösningen någon Plan B, utan istället att göra Plan A bättre.

Frågan är emellertid om det faktiskt är möjligt för Leeds och för Bielsa att göra Plan A bättre, utifrån lagets faktiska fysiska förutsättningar. Leeds supportrar borde rimligtvis vara rätt trötta på att behöva höra om lagets trötthet vid det här laget, men nu pratar även Bielsa själv om slitage och muskeltrötthet hos sina egna spelare. Många av Leeds spelare som nu är borta har spelat väldigt mycket fotboll det senaste året.

Om det inte utifrån lagets förutsättningar är möjligt för Leeds att göra Plan A bättre den här säsongen är det svårt att blunda för risken att Marcelo Bielsa inte bara kommer att ha tagit Leeds tillbaka till Premier League igen, utan även tillbaka till Football League igen. Det senare en kanske inte riktigt lika önskvärd bedrift. Alternativt hoppas på att Plan A ändå räcker, att minst tre lag ändå går sämre än Leeds. Än så länge är detta uppfyllt.

Eller vore det i själva verket aktuellt för Leeds att överväga om någon annan kan implementera en Plan B? Men det vore närmast sjukligt att försöka föreställa sig att Leeds ens skulle fundera på att byta ut Marcelo Bielsa. Han är ett alldeles för stort namn för det, och en alldeles för stor personlighet i Leeds. Det skulle inte räcka med en risk för att Leeds skulle åka ur Premier League, utan kräver snarare en garanterad nedflyttning.

Men om någon har gjort sig förtjänt av att försöka reda upp sina egna problem som manager så är det Marcelo Bielsa i Leeds. Är det någon man kan känna förtroende för att hålla Leeds kvar i Premier League så är det Marcelo Bielsa. Är det någon som skulle kunna få Leeds att vinna en titel, om så än bara en Ligacuptitel, så måste det i nuläget vara Marcelo Bielsa.

Men då måste Leeds naturligtvis vinna borta mot Arsenal ikväll.