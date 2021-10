Kommer engelsk fotboll anpassa sig till fem byten, eller trotsa med tre byten?

Engelsk fotboll vill ju väldigt ofta vara sin egen lilla grej och kan ganska ofta te sig ganska obrydd, eller snarare ibland trotsigt motvalls mot alla de påfund som hittas på i övrig europeisk fotboll. Något som sannerligen inte är unikt för den engelska fotbollen utan i mångt och mycket känns som ett stundtals charmigt men stundtals även rätt arrogant nationellt karaktärsdrag i det engelska samhället.

Vilket möjligen var ett ganska långt och knöligt sätt att introducera till detta ämnet om tre eller fem avbytare i fotbollen. Det skedde ju ganska kvickt i både engelsk och europeisk fotboll när pandemin först bröt ut att det introducerades en tillfällig regel att istället tillåta fem avbytare istället för endast tre. Något det naturligtvis fanns goda skäl att misstänka skulle komma att bli en permanent regelförändring.

ANNONS

Engelsk fotboll och då specifikt Premier League valde dock ganska snabbt att gå tillbaka till tre byten igen. Detta trots stora protester från the usual suspects i de allra största engelska klubbarna. Vilket har lett till den kanske något märkliga situationen där Premier League står ensam bland de stora ligorna om att bara ha tre byten istället för fem, och dessutom på tvärsen med t ex Champions League där fem byten råder.

Det där var kanske mer hanterbart så länge som det där med fem byten i övriga ligor och i Europa rent formellt bara vara en tillfällig åtfärd. Men nu har det alltså, som den cyniskt lagde möjligen misstänkte, blivit så att fem byten har gjorts permanent. När klubbar väl har fått chansen att börja använda fem avbytare så avsäger de sig ogärna just den möjligheten. Den som har fått något ger det ogärna tillbaka.

ANNONS

Men detta sätter en betydligt högre press på Premier League så klart. Om alla andra gör på ett sätt så kan det i längden bli väldigt svårt att motivera varför man själva ska göra på ett helt annat sätt, särskilt om det råder intern oenighet i Premier League. Risken finns så att säga att man gör sig lite löjliga. Åtminstone kan man ju vara rätt säker på att det är precis så som förespråkarna för fem byten kommer framställa saken.

Å andra sidan skulle man kunna hävda att det tvärtom bara betonar just Premier Leagues särprägel från alla andra ligor, och helt säkert spelar in i det här narrativet om Premier League som en hårdare och tuffare liga än alla andra ligor. Men den tämligen immateriella värdevinsten väger kanske däremot relativt lätt mot de större klubbarnas upplevda materiella vinst av att få göra fem byten.

ANNONS

Diskussionen om fem byten i Premier League landar väl dessutom rätt precis i den där nu ganska uttjatade skiljelinjen. Det upplevs vara ännu en regeländring som enbart verkar för de stora klubbarnas syften och gagn. Tanken här är naturligtvis att de största klubbarna har de största och mest högkvalitativa spelartrupperna, och därför har mer att vinna på att kunna byta in fler av dessa spelare i matcherna.

Jag vet egentligen inte om jag riktigt köper den tanken. Åtminstone inte att det självfallet ligger till på just det sättet eller att det är något enkelriktat åt endast ena hållet. Jag ser nog egentligen en minst lika stor vinst för de i sammanhanget något mindre klubbarna, som normalt sett i dessa matcher brukar vara mer defensivt inriktade, att faktiskt kunna motverka den trötthet som många gånger brukar vara deras värsta fiende.

ANNONS

Att byta in spelare i offensiven kan ibland vara lite lurigt att faktiskt få maximal effekt av, då det kommer in spelare som kanske inte riktigt är varma i själva matchsituationen, och som kanske inte riktigt har rytmen. Utväxlingen känns generellt sett mer trolig när det gäller att byta in spelare i defensiven, där det normalt sett handlar mest om att just byta ut trötta spelare, och kanske mer om att förstöra spel än att göra spel så att säga.

Ett grundläggande paretobaserat resonemang leder även fram till tanken att det nödvändigtvis är mer optimalt med tre byten än med fem byten. Att det går att höja till fem byten och det blir bättre för många utan att det därmed nödvändigtvis blir sämre för andra. Invändningen mot det resonemanget är att det kan upprepas om och om igen och att det alltså inte behöver stanna vid fem byten.

ANNONS

https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/hyllman/2020/07/12/ar-fotbollens-tre-byten-per-match-paretooptimalt/

Jag återvänder till en tanke jag formulerade i slutet av den länkade bloggen. Nämligen att det kanske vore en rätt snygg kompromiss om Premier League gick upp tilll fem byten, men att de två extra bytena i så fall skulle vara regelmässigt reserverade att gälla endast för yngre spelare, var man nu än väljer att dra gränsen för vilka dessa är. Kanske skulle man med detta faktiskt kunna slå två flugor i en smäll.

Sedan får man kanske blunda för det absurda i att sådana som Jürgen Klopp och Pep Guardiola skriker efter att få göra fem byten per match när de många gånger har förtvivlat svårt att använda ens de tre byten per match de redan har.