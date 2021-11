Tottenham tjänar inget på att tjura efter förlusten mot Mura

Där finns en tämligen omfattande tendens inom fotbollens åsiktssfär att söka efter bekräftande information eller välja att tolka saker på ett sätt som bekräftar det egna narrativet. Något som ofta är rätt tydligt och har varit inte minst tydligt sedan Tottenham tog den förnedrande fiaskoförlusten mot slovenska NS Mura i torsdags, och Antonio Conte därefter knappast skrädde med orden.

“I did not like what happened tonight. I must be honest and tell you that after three-and-a-half weeks, I am starting to understand the situation. I am happy to stay here but at the same time I must be honest and tell you we need to work a lot to improve the quality of the squad. We are Tottenham and in this moment there is an important gap…

If someone thinks that a new coach arrives and Conte won in the past and then I am a magician… But the only magic I can do is to work. To bring work and work to improve, to bring my methods, my ideas of football. But we have to understand that we need time. It is not simple because, in this moment for sure, the level of Tottenham is not so high.”

Ord och inga visor alldeles uppenbart, vilket på något sätt kan kännas rätt befogat efter en förlust mot NS Mura, det lägst rankade laget av alla i den lägst rankade europeiska cupen. Men många valde att ta det där som någon slags bekräftelse på att Conte redan dragit i nödbromsen och försöker ta sig av det kraschande tåget. Det vill säga att Conte alltså redan hunnit ångra sig att han tog på sig jobbet.

Rimligtvis kan det väl knappast förvåna någon att de som väljer att tolka saken på det sättet, det vill säga tolka Contes ord så grovt, är exakt samma personer som redan på förhand hävdade att Conte skulle leta efter första bästa chans att antingen börja bråka eller skjuta ut sig själv ur Tottenham. Här finns som alla förstår ett visst egenintresse att tolka Contes ord på just detta sätt.

Ärlighet varar för all del längst och i och med att jag var en av dem som på förhand menade att Conte inte alls skulle behöva bete sig just på det där sättet så skulle därmed jag kunna anklagas för att i min tur söka bekräftande information på ungefär samma sätt när jag säger att Contes ord heller inte behöver tolkas på det sättet. Visst kan det vara så att jag ser vad jag vill se på ungefär samma sätt som alla andra.

Men jag är å andra sidan en tämligen varm anhängare av detta med bortom rimligt tvivel och att försöka tolka människor och saker utifrån någon idé om ett så kallat benefit of the doubt, det vill säga ta med i beräkningen andra och bättre tolkningar som faktiskt är möjliga att göra. Den operativa frågan i just det här fallet blir därmed vilka andra sätt det faktiskt finns att förstå Antonio Conte.

Mycket mer komplicerat är det kanske inte än att Conte verkar vilja framföra i främst två saker. För det första att Tottenham behöver förbättra spelartruppen, i huvudsak genom att investera i den. För det andra att det inte finns några snabba lösningar, att han själv knappast heller är någon sådan snabb lösning, utan att det kommer krävas hårt arbete över en längre tid för att uppnå vad klubben vill.

Frågan man då måste ställa sig, om man nu menar att detta skulle tyda på att Conte skådat ljuset och plötsligt ångrat sig och vill lämna Tottenham, är om detta är något han i själva verket inte visste om redan när han tackade ja till jobbet. Är det verkligen en realistisk tankegång att han inte redan förstod detta?! Om han emellertid måste ha förstått det, vilket är en rimlig tanke, så varför skulle han då plötsligt ha ändrat sig?

Visst kan det vara som Conte också säger, att han börjar förstå situationen, att det i vissa fall gällande vissa spelare helt enkelt är lite mer illa ställt än vad han kanske tänkte sig på förhand. Att moralen och arbetsviljan, kanske även förmågan i vissa fall, helt enkelt är lägre än vad man rimligtvis kunde anta. Men den slutsats han verkar dra av detta handlar snarare om att byta ut spelare än om att skjuta ut sig själv.

Vill man dessutom vara så pass bokstavlig gällande vad Conte faktiskt säger så kanske man heller inte ska blunda för att han även uttryckligen säger att han är ”happy” med att vara kvar i Tottenham. Skeptikern kanske här invänder att bara att säga den saken skulle kunna betyda motsatsen, särskilt som det kommer ett ”but” direkt efteråt. Andemeningen emellertid i helheten som sägs är däremot att Conte ser sin framtid i Tottenham.

Vi ska väl inte heller blunda för att ett syfte med Contes ord är att hålla förväntningarna på Tottenham, och kanske även på sig själv, realistiska. Om Conte skulle bedömas och betygsättas utfrån de närmast messianska föreställningar som existerar gällande hans ankomst för att inte säga nedkomst till Tottenham så vore det nästan ofrånkomligt att folk skulle bli besvikna och han anses som ett misslyckande, i alla fall på kort sikt.

Kanske kan man tycka och tänka att Conte möjligen går en smula till överdrift i den riktningen. Hur låg nivå han nu än råkar anse att Tottenham håller i relation till eliten av de engelska och europeiska klubbar han förväntas konkurrera med under denna och kommande säsonger så är det ju ändå en nivå som inte ska vara i närheten av att behöva förlora mot NS Mura t ex. Men hans jobb är så klart att hamra hem poängen.

Poängen lyckades Tottenham alltså inte hamra hem mot NS Mura. Det försätter Tottenham i ett något brydsamt läge i sin Europa Conference League-grupp. Tottenham kan inte längre vinna gruppen, utan gruppsegern är bokad för Rennes. De befinner sig på samma poäng som Vitesse och måste alltså hemma mot just Rennes matcha Vitesses resultat och behålla sitt överläge eller i alla fall likaläge gällande målskillnaden.

Om inte så kommer Tottenham synnerligen snöpligt att åka ur Europa Conference League redan i gruppspelet. Vilket onekligen vore svårt pinsamt. Samtidigt måste de nu ställa om till ligaspelet om en tuff bortamatch mot Burnley under dagen. En match som åtminstone under tidigare säsonger hade kunnat få vilken manager som helst, även Conte, att önska att de hellre gjorde andra saker någon annanstans.

Ligaspelet har emellertid börjat förhållandevis bra för Antonio Conte med Tottenham. Och med endast fyra poäng upp till Champions League-platserna så finns goda skäl för Conte att inte vilja ge upp med detta Tottenham riktigt ännu.