Är Tottenham en modig klubb?

England befinner sig mitt i stormen av en politisk och samhällsmoralisk skandal utav närmast kungliga proportioner där landets styrande politiker och tjänstemän uppenbart gör narr av de som ansvarsfullt följer samma uppsatta regler för folkhälsan som dessa politiker själva har beslutat om men själva struntar i att följa. Hela historien kan väl egentligen sammanfattas rätt grovt och enkelt: Avgå alla!

Den engelska och europeiska fotbollen har fortsatt sina egna problem gällande pandemin och dess fortsatta utmaningar. Tottenham ska under torsdagen spela en helt avgörande gruppmatch i Europa Conference League samtidigt som klubben skakas av vad som egentligen bara kan beskrivas som ett formidabelt Covidutbrott inom den egna klubben, bland både spelare och ledare.

Antonio Conte lät väldigt bekymrad på presskonferensen inför matchen. Och det var inte enbart ett bekymmer för att Tottenham har väldigt få spelare tillgängliga och att det därför kan bli praktiskt svårare att vinna matchen. Conte lät tämligen skakad av de rent hälsomässiga aspekterna kring risken att faktiskt spela matchen. Conte var av den fullt förståeliga uppfattningen att matchen borde skjutas upp.

Problemet i någon mening är att UEFA:s regler gällande detta är förhållandevis tydliga, nämligen att så länge en klubb har tillgång till åtminstone 13 spelare så finns där enligt dem inte någon skälig grund för att skjuta upp matchen. Tottenham har tillgång till 13 spelare och därmed kan de inte förvänta sig att UEFA kommer vilja skjuta upp matchen mot Rennes i Europa Conference League.

Men detta är regler som självfallet först och främst utgår från UEFA:s intresse att se till att deras matcher och turneringar genomförs och helst av allt även genomförs utan någon som helst fördröjning. Det är inte regler som först och främst utgår från hälsa eller andra mer ansvarstagande aspekter. UEFA och FIFA styrs av både sportsliga och ekonomiska motiv som många gånger väger tyngre än mer moraliska motiv.

Moraliskt är det en fullt rimlig ståndpunkt att anse att kvällens match mellan Tottenham och Rennes helt enkelt inte bör spelas. Inte i detta känsliga läge för samhällshälsan, och inte med ett lag inblandat där det har förekommit ett stort antal positiva Covidfall bland både spelare och ledare, och där situationen inte kan anses vara under kontroll. Här är det bättre att ta det säkra före det osäkra.

Men UEFA kommer med största sannolikhet inte vilja ta något som helst ansvar för den här situationen. Dels är det väl så att den här typen av organisationer är skapta mer för att vilja undvika ansvar än för att vilja ta ansvar, särskilt när där inte finns tydliga regler åt ena eller andra hållet. Dels fattar naturligtvis UEFA att om de öppnar dörren för ett fall så kan det komma många fler fall därefter som UEFA då också måste godkänna.

Frågan är då, om UEFA kanske som väntat inte tar sitt ansvar i detta beslut, vad för ansvar tar då Tottenham själva? Det kan ju annars vara väldigt lätt att bara avsäga sig ansvaret och i det här fallet hänvisa till UEFA:s ställningstagande. Tottenham lyder för all del delvis under UEFA men är samtidigt en självständig aktör som absolut kan besluta för egen del att helt enkelt inte genomföra matchen ikväll.

Visst skulle man kunna tänka sig att detta är ett beslut som skulle kunna få ett antal trista konsekvenser för Tottenham. För det första skulle Tottenham därmed med största sannolikhet åka ur Europa Conference League, inte minst eftersom de troligtvis skulle anses ha förlorat matchen med 0-3. För det andra finns självfallet andra möjliga konsekvenser såsom böter och en viss tids avstängning från europeiskt cupspel.

Men ibland måste måste man som person eller som organisation faktiskt våga fatta beslut även de så att säga kommer med en kostnad, eller med konsekvenser av det här slaget. Hade jag varit Astrid Lindgren hade jag kanske sagt att annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Det vore ett modigt beslut av Tottenham att vägra spela kvällens match. Men är Tottenham en modig klubb?

Mod borde vara en viktig egenskap för Tottenham som klubb givet att det ingår i klubbens officiella motto. To dare is to do sägs det i både ord och i skrift, inte minst står det klistrat över Tottenhams hela arena. Rimligtvis är det ett mod som måste uppvisas inte enbart ute på fotbollsplanen utan även i styrelserummet. Fega ledare kommer aldrig kunna inspirera modiga spelare.

Sedan är det kanske också så att Tottenhams mod inte nödvändigtvis kommer få några större bestraffningar. Skulle Tottenham sätta ned foten rejält skulle det kanske tvinga UEFA till att hitta en annan och bättre lösning för matchens genomförande. Allra minst måste man kanske tänka sig att det politiska klimatet för UEFA att bestraffa Tottenham i någon mer allvarlig utsträckning knappast kan vara särskilt gynnsamt.

Kvällens match bör inte spelas eftersom något uppenbarligen just nu är sjukt i Tottenham. Om kvällens match mellan Tottenham och Rennes ändå spelas måste man börja tänka att det är något som är ännu sjukare med den europeiska fotbollen. Vilket möjligen skulle kunna resultera i samma grova och enkla slutsats för europeisk fotboll som för engelska politiker:

Avgå alla!

Fotnot: Runt midnatt igår så meddelade Tottenham att de i samråd med UEFA beslutat att ställa in eller rättare sagt skjuta upp gårdagens match. Rubrikens fråga kan därmed anses vara med ja besvarad. Och dagens blogg får kanske läsas först och främst som en generell iakttagelse om en klubbs sociala och moraliska ansvar.