Betyg på det engelska gruppspelet i Europa

Vem vet varför det under veckan har gnällts och gnölats mer än vanligt över Premier Leagues resursmässiga överlägsenhet gentemot övriga ligor, och hur detta naturligtvis som så mycket annat är på väg att ”förstöra fotbollen”. Kanske var droppen som fick bägaren att rinna över ett Ligacupbetonat Liverpool som på bortaplan vinner över ett Milan som inte bara måste vinna utan dessutom leder Serie A.

Bilden ovan sätter för all de där resurserna i sitt rätta perspektiv. Den är samtidigt ett tämligen starkt bildbevis på varför de europeiska superklubbarna var och är så väldigt pigga på den där idén med en europeisk superliga. Den är för all del också ett lika starkt bildbevis på varför det kanske inte är så överdrivet begåvat, utifrån det perspektivet, av de engelska superklubbarna att vilja haka på den vagnen.

Alltså skulle man kunna tänka sig att den rimliga förväntan ändå måste vara att engelska klubbar ska gå vidare från sina respektive gruppspel. Och så är det självfallet. Det vore helt enkelt omöjligt för endast tre av fem engelska klubbar att ta sig till slutspel och se detta på annat sätt än att två engelska klubbar därmed har misslyckats. Till skillnad från t ex spanska klubbar där tre av fem klubbar ses som något slags styrkebesked.

Utifrån denna skala måste rimligtvis de engelska klubbarna bedömas och betygsättas på sitt gruppspel. Alltså är det inte självklart att bara för att ett engelskt lag vinner sin grupp, eller går till slutspel, så får de fyra eller fem plus. För dessa betyg behöver de rimligtvis ha presterat över förväntan. Detta kan för all del verka lite orättvist, vad mer ska man liksom göra än att vinna sin grupp eller gå till slutspel?!

Man City – (+++)

Givet att gruppen kändes åtminstone halvtuff på förhand med PSG som en riktigt svår motståndare och med RB Leipzig som åtminstone en farlig outsider, så var det självfallet en imponerande bedrift i sig att vinna gruppen. Den främsta insatsen var tveklöst den dominanta vinsten på hemmaplan mot PSG.

Helt nöjda kan däremot inte Man City vara med gruppspelet inför slutspelet. Två förluster i bagaget skapar viss osäkerhet i leden, precis som det relativt höga antalet insläppta mål. Det är sådant som kan komma och bitas i rumpan i ett slutspel. Även om jag för all del håller med Pep Guardiola om att betydelsen av detta inte ska överdrivas.

Liverpool – (+++++)

Liverpool gör vad som närmast måste beskrivas som det perfekta gruppspelet. De tar full pott, det vill säga sex raka vinster, och om jag inte missförstod någonting så är de den första engelska klubben att lyckas med den bedriften. Desto mer imponerande givet att det var en rejält tuff grupp på förhand, där kvalificeringen var i alla fall något oviss.

Här finns inte så mycket att invända egentligen. Liverpool visar att de är ett av Europas allra bästa lag och en av de stora favoriterna att lyfta Champions League-titeln framåt maj. Här hjälpte vare sig Simeones psykspel, Portos europeiska cuprutin eller ens det faktum att Zlatan tror att han är ett lejon. Liverpool defilerade hem gruppsegern.

Man Utd – (++)

Man Utd får två plus men med ett ytterst tveksamt andra plus, som jag ger egentligen enbart för att det skulle kännas märkligt att ge ett enda plus (underkänt) till ett lag som ändå vinner sin grupp. Men sättet som Man Utd vinner sin grupp på bådar sannerligen inte alls väl inför det kommande slutspelet.

Egentligen kan man säga att Man Utd gör endast en i alla fall vettig match i detta gruppspel, nämligen bortamatchen mot Villarreal, och även den hade sina tveksamma stunder. I övrigt inleddes gruppspelet med en förlust mot Young Boys och följdes upp av två minst sagt turliga hemmavinster mot Villarreal och Atalanta på tilläggstid.

Chelsea – (+++)

Om Man Utd får en svag tvåa så får Chelsea en stark trea. Hade det inte varit för att de släppte in det sena kvitteringsmålet mot Zenit i sista gruppmatchen, och därmed missade att vinna gruppen, så hade det varit givet fyra plus. Inte för att det gör så väldans mycket att vinna gruppen eller komma tvåa, men nu är det ju gruppen som betygsätts.

Både Malmö FF och Zenit var självfallet alldeles för svaga för att på något sätt kunna utmana Chelsea och Juventus om gruppens två högsta placeringar. Chelsea slutar måhända tvåa bakom Juventus, men visade minst sagt i hemmamatchen mot Juventus att det är Chelsea som var den här gruppens bästa lag.

Leicester – (++)

Jag tvekar väl egentligen på att ge Leicester två plus (godkänt) för sitt gruppspel, givet att de faktiskt missade slutspel, men det var små marginaler till sist och det var en rejält tuff grupp också på förhand. Napoli och Spartak Moskva är två starka lag i europeiskt cupspel och Leicester skulle alltid få det tufft med dem.

Känslan är emellertid att Leicester slarvade rätt rejält i detta gruppspel. De tappade en stabil 2-0-ledning hemma mot Napoli i första omgången, och därefter förlorade de helt i onödan mot Legia Warszawa. Trots detta hade de hyfsad chans på slutspel inför sista omgången, och hade kanske grejat det om de haft en full matchtrupp tillgodo.

West Ham – (++++)

Vad som kanske imponerar mest på mig med West Hams säsong så här långt är att de har varit framgångsrika inte bara i ligaspelet eller bara i det europeiska cupspelet, utan i både ligan och i Europa. Det visar för mig att deras framgång inte är någon tillfällighet, utan tvärtom vilar på säker grund.

För all del så avslutade West Ham gruppspelet något svagare, med oavgjort mot Genk och en förlust mot Dinamo Zagreb, men vid det laget hade de i praktiken redan stängt gruppspelet genom att inleda med tre raka vinster. West Ham dominerade i Europa League på ett sätt som visade att de hör hemma där.

Tottenham – (+)

Man får säga att Tottenhams gruppspel är mer svårbedömt än övrigas givet att det faktiskt inte är klart än, i och med att deras sista gruppmatch hemma mot Rennes har blivit uppskjuten på grund av Covidfaran. En match de dock kommer behöva vinna för att ens ta sig vidare till slutspel.

Gott nog kan man tänka att Tottenham i alla fall har saken helt och hållet i egna händer, men Tottenham ska rimligtvis inte behöva tvingas till en match med kniven mot strupen i sista omgången för att ta sig vidare från ett gruppspel i Europa Conference League, en helt ny turnering som Brendan Rodgers påstår sig inte ens känna till.