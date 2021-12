Annandagsfotbollen är både tradition och transaktion

Annandagsfotbollen står för dörren. Detta kanske allra mest engelska av alla engelska särtecken med den engelska fotbollen fortsätter att överleva såväl tidens tand som tendentiöst tyckande. Om vi väljer att bortse från de rent specifika omständigheter som just nu gäller på grund av Covid så finns naturligtvis mycket att glädja sig över gällande just detta. Att vissa saker helt enkelt består.

Nu ska vi för all del kanske inte lura oss att tro att saker består enbart utifrån någon slags respekt för den engelska fotbollens traditioner. Bakom beslutet att fortsätta spela fotboll över julhelgerna ligger självfallet tunga ekonomiska intressen. TV-bolagens vilja att betala för fotbollen under dessa veckor betyder tunga pengar i fickorna för Premier League och för alla dess klubbar.

ANNONS

Om det är något som kan förmodas stå emot Jürgen Klopps, Pep Guardiolas, Thomas Tuchels med flera ständiga gnällande om att det spelas för mycket fotboll och att det borde vara ett juluppehåll i Premier League så är det väl just detta. Klopps, Guardiolas och Tuchels egna klubbar är naturligtvis fundamentalt ointresserade av några sådana uppehåll. Det är helt enkelt för mycket pengar in för deras del.

Nu senast var det Ralf Rangick, som varit manager i Man Utd ungefär fem minuter, som gjorde sig löjlig genom att gå ut och tycka att man på grund av spelschemat borde lägga ner Ligacupen. Kanske trodde han att han därmed sade något nytt och originellt som alls ingen tänkt på. Det säger något om arrogansen från dessa managers när de tycker det är okej att uttala sig så kategoriskt utan att alls ha satt sig in i frågan på djupet.

ANNONS

Managers som beklagar sig över Ligacupen, och Rangnick är ju långt ifrån den enda eller första, är dessa som inte säger minsta lilla pip när deras klubbar schemalägger turnéer utomlands av rent ekonomiska skäl, eller när deras klubbar lobbar för utökat spelschema i Champions League. Detta är naturligtvis helt okej, eftersom dessa saker betyder mer pengar till dessa klubbar.

Ligacupen betyder självfallet i sammanhanget inte mycket pengar alls för just dessa klubbar. Däremot betyder Ligacupen tämligen mycket pengar för alla andra klubbar i det engelska seriesystemet på professionell nivå. Men detta betyder naturligtvis mycket lite för dessa managers. Alternativt som sagt så har de bara inte tänkt så långt innan de kom sig för att öppna käften.

Sedan blir det snabbt rätt larvigt när Rangnick demagogiskt hänvisar till att inget annat av de största länderna eller ligorna längre har två unika cuper, utan bara England. Dels är väl knappast just det ett argument som brukar bita särskilt bra just i England, då har man så att säga lite missförstått det engelska kynnet. Dels är det kanske inte givet den engelska fotbollens och ligans särställning heller något särskilt logiskt effektivt argument.

ANNONS

Jürgen Klopp har tagit en beundransvärd ställning för vaccinering som manager i Premier League. Han har onekligen tagit ett unikt ansvar och ledarställning i dessa frågor, på ett sätt som egentligen ingen annan manager har vågat eller velat göra, men också på ett sätt som stämmer väldigt väl överens med just den ställning och den status som Klopp ändå har lyckats få som manager i Premier League.

Klopp har även argumenterat övertygande för ett uppehåll i Premier League nu när Covid utgör ett så omfattande problem för den engelska fotbollen. Det finns sakligt sett väldigt goda skäl för det Klopp säger, just den här gången. Problemet är självfallet att det givet Klopps position i denna fråga i största allmänhet även finns omfattande och minst sagt välgrundade misstankar att Klopp uttalar sig och utnyttjar situationen i eget intresse.

ANNONS

Man måste kunna se hur en sådan där sak kan ses från två olika håll. Dessutom är det väl så att även om något kan sägas ligga i det här fallet i Liverpools egenintresse så blir det ju inte därför fel om det är så att också sunda sakskäl talar för just detta. Men kanske hade det varit rent retoriskt bättre om dessa krav istället kom från någon annan, som kan anses vara mer neutral i just denna fråga. Någon sådan har dock inte klivit fram.

Just den där spretigheten och möjligen oviljan att ”kliva fram” gick väl nästan att ta på när Premier Leagues managers alla träffades för att diskutera situationen. Ett möte som Patrick Vieira i efterhand beskrev som helt meningslöst där det var omöjligt att förstå varför det ens ägde rum, än mindre vad någon på mötet faktiskt ville. Kort sagt föga mer än ett möte för att kunna säga att man haft ett möte.

ANNONS

Just nu närmar vi oss självfallet en situation där ligan helt enkelt börjar halta överdrivet mycket. Situationen efter annandagens och måndagens omgång kan vara att det skiljer hela fyra matcher mellan de lag som spelat flest matcher och de lag som spelat lägst antal matcher i ligan den här säsongen. I så fall det största gap som någon existerat i Premier League eller dess föregångare gällande just antalet spelade matcher.

Detta är lite kinkigt fastän alla naturligtvis ska ha spelat lika många matcher till sist, eftersom det skapar vissa motiverade frågetecken gällande ligans integritet. Ju större sådana här gap blir desto krångligare blir det att säga att ligan genomförs utifrån lika villkor för samtliga lag. Fördelar och nackdelar i spelschemat, olika lag som får fördelar av januarifönstret och så vidare, riskerar få alltför stor effekt.

ANNONS

Detta om något riskerar leda till motiverade tankar om så kallade asterisker runt den aktuella ligasäsongen. I betydligt högre utsträckning än asterisker på grund av tomma läktare under en säsong som i själva verket var i praktiken avgjord långt innan påbudet om tomma läktare ens infördes. Men givet att Man City just nu leder ligan så misstänker jag att det tills vidare kommer talas rätt tyst om några så kallade asterisker.

Mycket kan självfallet hinna hända från skrivande stund under juldagskvällen. Imorgon är helt enkelt en annan dag, likaväl som en annandag. Men just nu har vi att se fram emot sex matcher: Man City vs Leicester, Norwich vs Arsenal, Tottenham vs Crystal Palace, West Ham vs Southampton, Aston Villa vs Chelsea, och Brighton vs Brentford. Lägg därtill fulla omgångar i EFL Championship och övriga Football League.

ANNONS

Annandagstraditionen i engelsk fotboll består. Och kanske är det en annorlunda och möjligen även en liten vacker tanke att det är just de ekonomiska motiven, som normalt sett brukar bli så baktalade, som närmast garanterar att så förblir.