Burnleys januarifönster är det dyraste i Premier League

Peter Hyllman 06:00

Everton har värvat mest efter att ha redan ha hunnit få in tre spelare i form av Vitaliy Mykolenko, Nathan Patterson och Anwar El Ghazi. Aston Villa skulle nog kunna anses ha värvat bäst sedan den senaste veckan har sett dem plocka in både Philippe Coutinho och Lucas Digne till klubben. Vi har för all del bara kommit halvvägs genom januarifönstret, men detta skulle kunna fungera som en rätt god uppsummering.