Venkys frånvaro har gett Blackburn Rovers hjärtat tillbaka

Peter Hyllman 06:00

Venkys, eller Venkateshwara Hatcheries som den indiska affärskoncernen heter mer formellt, har nu ägt Blackburn Rovers i ganska exakt tolv år. De var en av alla dessa nya asiatiska ägare av engelska fotbollsklubbar som såg köpet av just en engelsk fotbollsklubb som ett sätt att öka värdet på det egna varumärket globalt, och kanske även i någon utsträckning landets varumärke.

Det har varit ett turbulent och hårt kritiserat ägarskap. Venkys har varit utskällda och utskrattade under majoriteten av dessa tolv år, ibland utskällda och utskrattade på en och samma gång. För detta har funnits många skäl men den grundläggande anledningen är eller var naturligtvis att Venkys visste just ingenting om fotboll. Vilket fick Blackburn Rovers att snabbt hamna i kris och förfall.

Allt för Venkys verkade handla om the sizzle snarare än the steak. Blackburn Rovers var mest en leksak, men där fanns ingen känsla för realism. Ronaldinho, David Beckham och Raúl var spelare som skulle värvas till Blackburn Rovers. Det var väl inte bara det att alla dessa spelare vid den tidpunkten redan sedan länge passerat sin prime, utan även att dessa spelare naturligtvis aldrig skulle gå till Blackburn Rovers.

Vilket de självfallet heller aldrig gjorde. Motsvarande så skulle Diego Maradona anställas som Blackburn Rovers manager. Det var inte särskilt svårt att se den totala galenskapen i den tanken, men självfallet var även detta en helt orealistisk tanke. Allting runt Blackburn Rovers och Venkys var for show vid den här tiden. Oförmågan att leverera någon av dessa tankar gjorde självfallet att Blackburn Rovers tappade all trovärdighet.

Venkys bristande kunskap och kompetens inom fotboll gjorde dem till en väldigt lätt måltavla för andra tämligen skrupelbefriade aktörer. Venkys blev snart helt kontrollerade av agenturen Kentaro och därmed var det Kentaro som i praktiken och i realiteten styrde Blackburn Rovers. Något som fick väldigt lätt förutsedda effekter och följder. Det tog bara en månad innan Sam Allardyce fick sparken, ersatt av en helt oerfaren Steve Kean.

Blackburn Rovers höll sig på håret kvar i Premier League under Venkys allra första säsong 2010-11, men följande säsong kunde inget rädda Blackburn Rovers. Nedflyttningen från Premier League kom som en total överraskning för Venkys, som innan dess inte hade haft en aning om att Blackburn Rovers eller för den delen någon klubb faktiskt kunde bli nedflyttade från Premier League.

Därifrån snurrade karusellen i full fart. Sex managers skulle komma att anställas under de kommande fyra åren. Henning Berg och Michael Appleton fick vardera cirka två månader som managers innan de sparkades igen. Gary Bowyer, Paul Lambert och Owen Coyle kom och gick under dessa år. Ingenting hjälpte och Blackburn Rovers åkte följaktligen ur även EFL Championship, och hamnade alltså i League One.

Tony Mowbray anställdes som manager några månader innan den nedflyttningen, utan att lyckas förhindra den. Men det var just när Mowbray anställdes för ganska precis fem år sedan som vinden började vända för Blackburn Rovers. Viktigt i sammanhanget var även anställningen av nya VD:n Steve Waggott. Kanske inte så mycket för Waggott i sig som för vad anställningen faktiskt representerade.

Det var för kanske första gången sedan köpet av Blackburn Rovers som Venkys faktiskt bestämde sig för att ta ett kliv tillbaka som ägare, att inte själva hålla på och peta i själva fotbollen som de inte förstår sig på, eller låta agenter med helt egna intressen peta i fotbollen åt dem, utan istället anställa kompetenta människor att sköta fotbollen och därmed klubben åt dem.

Effekten och kontrasten hade knappast kunnat bli tydligare. Blackburn Rovers blev omedelbart uppflyttade tillbaka till EFL Championship. Väl där har de stadigt tagit kliv framåt och när Blackburn Rovers nu gör sin fjärde raka säsong i EFL Championship så befinner de sig efter drygt halva säsongen på uppflyttningsplats, på andra plats i tabellen, alltså med en återkomst till Premier League i siktet.

Mest markant är kanske ändå att Blackburn Rovers har blivit så väldigt mycket mer trygga och stabila sedan dess. En klubb som alltså dessförinnan hade anställt och sparkat sex olika managers på fyra år, ett minst sagt imponerande facit på helt fel sätt, har nu haft en och samma manager i ganska exakt fem år. Mowbray är en av engelsk fotbolls mest långvariga managers, och Blackburn Rovers mest långvariga manager sedan 1980-talet.

Stabiliteten och långsiktigheten har gett Tony Mowbray möjligheten att forma Blackburn Rovers utifrån sina egna idéer. Äldre, underpresterande och kanske överbetalda spelare har fasats ut ur klubben. Blackburn Rovers har istället valt att satsa ungt, både på spelare från de egna ungdomsleden och på lånade spelare från Premier Leagues toppklubbar. Fotbollen är offensiv, teknisk och snabb.

Lagets förmodligen främsta stjärna är den chilenske landslagsanfallaren med det allt annat än chilenskt klingande namnet Ben Brereton. Kanske är det därför som Brereton har lagt till Diaz till efternamnet. Med 20 mål på 29 ligamatcher har Breteton emellertid sett till att Blackburn Rovers inte har saknat förra säsongens stora målskytt Adam Armstrong alltför mycket; såld inför säsongen till Southampton.

Blackburn Rovers är inte den på något sätt största eller rikaste klubben som jagar Premier League den här säsongen. Fulham, Bournemouth och West Brom räknas nog samtliga som favoriter före dem i det avseendet. Men Blackburn Rovers visar emellertid att en klubb inte behöver vara störst och rikast, att det faktiskt går att konkurrera och komma långt även med kompetens och kontinuitet.

Ord som hade varit helt omöjliga att framföra utan att brista ut i gapskratt för tio-tolv år sedan med Venkys som ägare till Blackburn Rovers. Men dåliga ägare kan också bli bra ägare med tid och erfarenhet. Att Venkys är bra ägare är möjligen att dra det lite långt, men de är åtminstone inte längre dåliga ägare. Och främsta skälet till det är kanske att de förstått både sina egna begränsningar och sin egen roll.

Venkys ”frånvaro” de senaste fem åren har definitivt gjort dem mer omtyckta och uppskattade i Blackburn Rovers än vad deras ”närvaro” gjorde dem under deras första fem år med klubben.