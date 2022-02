Middlesbroughs möjligheter maximeras med Chris Wilder som manager

Peter Hyllman 06:00

Middlesbrough anställde mitt under Covidsäsongen 2019-20 den gamle räven Neil Warnock under vad som bara kan beskrivas som tämligen högtidliga former. Visst befann sig Middlesbrough på en för dem oväntad och oönskad plats i tabellen, men med Warnock vid rodret skulle Middlesbrough minsann ta rejäl sats för uppflyttning, något som just Warnock ansågs särskilt väl lämpad för givet dennes erfarenhet.