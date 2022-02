En ny Hull City-ägare tiger inte!

Peter Hyllman 06:00

I åratal har Hull Citys supportrar gått omkring i ett tillstånd av förtvivlan och hoppats på nya ägare. Under elva år har Hull City stått under familjen Allams ägande, företrädesvis genom fadern och affärsmannen Assem Allam, och under majoriteten av dessa elva år har Hull City befunnit sig i ett tillstånd av apati och mediokritet, inkompetens och identitetskris, och naturligtvis som en följd omfattande supporterkonflikter.

Allams gjorde sig ovänner med både samhälle och supportrar genom att inte bara försätta Hull City i närmast omöjliga situationer rent fotbollsmässigt, exempelvis tvingas inleda en Premier League-säsong utan ens en full spelartrupp, utan provocera de egna supportrarna med fullständigt befängda marknadsföringsidéer som att ändra klubbens namn till Hull City Tigers.

Skäl att jubla således för Hull Citys supportrar när de nu äntligen har blivit av med Allams som ägare, sedan dessa för några veckor sedan gjorde klart med försäljningen av Hull City till Acun Medya och den turkiske affärsmannen Acun Ilicali för den runda summan om £30m, det vill säga närmare bestämt motsvarande ungefär en halvbra Premier League-spelare.

Acun Ilicali slösade liksom ingen tid med att sätta sitt avtryck på klubben. Det tog honom en knapp vecka att säga sayonara till Grant McCann, Hull Citys manager sedan två-tre år tillbaka, och bara ytterligare några dagar att ersätta honom med Shota Arveladze, en gång i tiden anfallare i Rangers med som manager de senaste åren främst aktiv i Turkiet, Israel och allra senast Uzbekistan.

Hull Citys supportrar var väl för all del inte några större vänner av Grant McCann som manager, men det är väl ändå fullt möjligt att de inte därför heller blev överdrivet imponerade av vem Acun Ilcali anställde istället. Varför Arveladze skulle lyckas bättre med Hull City än McCann är inte precis en fråga med något alldeles uppenbart svar. Snarare känns det väl som om Ilcali bara anställt en av sina egna kontakter eller polare.

Möjligen medveten om detta intryck och denna möjliga uppfattning beslutade sig Acun Ilcali för att så att säga ta tjuren vid hornen. I en öppenhjärtig intervju spelade han ut hela registret med vad man skulle kunna kalla för the greatest hits. Hull City siktar på uppflyttning redan denna säsong, Hull City ska värva spelare och inte sälja sina bästa spelare, och matchbiljetter ska börja säljas för så lite som £2.

Publikfrieri så det bara skriker om det med andra ord, det vill säga ett smörgåsbord av allt vad en generell supporter brukar vilja höra. Stora ambitioner, köpa och behålla spelare, billigare biljetter och så vidare. Fattas väl bara gratis paj och öl på Hull Citys hemmamatcher också. Men möjligen är det faktiskt inte enbart publikfrieri, möjligen finns kanske även tanke och substans bakom de stora orden.

Visst kan det väl framstå som galenskap för Hull City att börja fundera på uppflyttning redan den här säsongen när man befinner sig på nittonde plats i EFL Championship, men när man betänker att det med 18 omgångar kvar av säsongen faktiskt skiljer ”bara” 13 poäng upp till playoff-strecket så börjar man inse att för all del måste ses som osannolikt, men inte för den delen helt omöjligt.

Visst kan det väl framstå som bröstdunkande att prata om hur man inte ska sälja sina bästa spelare utan istället värva nya spelare. Å andra sidan var det inte bara tomma ord av Acun Ilcali. Hull City sålde t ex aldrig anfallaren Keane Lewis-Potter fastän Brentford sägs ha bjudit närmare £20m. På deadline day tog Hull City klart med fyra nya spelare i form av Allahyar Sayyadmanesh, Markus Forss, Ryan Longman och Liam Walsh.

Visst kan det väl framstå som ekonomiskt vansinne att börja prata öppet om att sänka biljettpriser till £2, särskilt som Hull Citys VD och vice ordförande avrått honom från det, men som ett sätt att snabbt göra sig vän m,ed supportrarna och locka mycket folk till vad som annars har varit en ganska halvtom arena är det inte nödvändigtvis en dålig idé. Vad den idén än kostar på kort sikt kan den betala sig på lång sikt.

Allra mest fastnar man kanske för Acun Ilcalis prat om optimism och positivitet. Detta är viktigt och underskattas ofta. Naturligtvis är det viktigt att se och förstå sig på de problem en klubb brottas med, men man kan inte enbart se problemen utan man måste även se de möjliga lösningarna och möjligheterna. En sådan optimism är kanske framför allt vad Hull City har saknat under Allams allt tröttare ägarskap.

Huruvida detta faktiskt har fått en omedelbar positiv effekt på Hull City är nog en både svår och ärligt talat något tendentiös slutsats. Men en enkel observation är trots allt att efter att innan dess ha förlorat tre matcher i rad så har Hull City efter uppköpet vunnit tre matcher i rad, dessutom mot topplagen Blackburn Rovers, Bournemouth och Swansea, och kan idag ta sin fjärde raka seger hemma mot Preston North End.

Nog kan det vara så att det mest är snack av Acun Ilcali, världen är som vi vet full av idésprutor som däremot aldrig riktigt levererar. Nog kan det vara så att Ilcalis ego skriver checkar som han därefter inte riktigt klarar av att casha in. Varje gång en ny ägare börjar prata om den stora revolution de har för avsikt att göra så brukar jag dra öronen åt mig eftersom det oftast brukar tyda på en ägare som inte vet mer än den vet.

Huvudpoängen torde ändå vara denna: Hull City visste onekligen vad de fick med Allams som ägare, det var så att säga det som var problemet. Hull City vet möjligen inte riktigt vad de kommer få med Acun Ilcali som ägare, men där finns även en möjlighet.

För all den match under fredagskvällen, och några matcher även under söndagen, men i övrigt full fjärde omgång av FA-cupen under lördagen.

Chelsea vs Plymouth Argyle

Räknat från och med säsongen 2004-05 har Chelsea i de tidiga omgångarna av FA-cupen och Ligacupen vid 55% av möjliga tillfällen lottats på hemmaplan mot ett lag från en lägre division. Hiskeligt hög siffra givet att en stor del av återstående procent är lag från lägre divisioner på bortaplan eller Premier League-motstånd på hemmaplan.

Kidderminster Harriers vs West Ham

Utan tvekan den fjärde omgångens glamourfight i FA-cupen. Kidderminster hör hemma i den engelska fotbollens sjätte division, National League North, har aldrig förut tagit sig längre än den fjärde omgången, och ska nu alltså möta ett av Premier Leagues topplag. Tro för all del inte att det är omöjligt!

Crystal Palace vs Hartlepool

Ännu en match mellan vind och källare i engelsk fotboll där Crystal Palace från Premier League tar emot League Two-laget Hartlepool. Allt annat än en Crystal Palace-vinst vore väl att betrakta som en stor överraskning.

Huddersfield Town vs Barnsley

Det går sannerligen inte bra för Barnsley och Poya Asbaghi som deras manager, där de ligger rejält sist i EFL Championship. Svårt att se att FA-cupen skulle vara någon större prioritet för dem och om inte annat av det skälet lär detta vara en match som Huddersfield vinner.

Peterborough vs QPR

En bubblare för att bli omgångens mest händelserika match. Det händer alltid saker när Peterborough spelar och med ett QPR vars främsta fokus förmodligen kommer vara på ligaspelet och möjligheten till uppflyttning den här säsongen, så finns alla förutsättningar för en rejäl shoot-out.

Southampton vs Coventry City

Coventry går för närvarande rätt bra i EFL Championship så detta kommer inte med någon nödvändighet bli en promenadseger för Southampton, där jag dessutom antar att Ralph Hasenhüttl kommer försöka rotera rätt friskt.

Everton vs Brentford

Spännande att se Everton i vad som alltså blir Frank Lampards första match som deras manager. Everton gjorde några riktigt intressanta värvningar i slutet av transferfönstret och det verkar ha lagt sig något slags lugn runt klubben. Viktigt med en bra start!

Stoke vs Wigan

Två lag som båda har spelat FA-cupfinaler de senaste tio åren, och ett av dem har ju till och med vunnit FA-cupen, innan båda alltså degraderats till Football League. Wigan brummar på för fullt i League One och bortaplan behöver absolut inte stoppa dem mot Stoke.

Man City vs Fulham

Fulham bombar på i ligan och öser in mål i EFL Championship som vore de just något slags Man City. Naturligtvis blir det en helt annan sak i den här matchen där det så klart ska till en dunderskräll för att Fulham ska lyckas vinna mot Man City. Men varje match är som vi vet sin egen match, märkligare saker har hänt.

Wolves vs Norwich

Känns på förhand som en av omgångens tröttare matcher där Wolves får favoritskapet tack vare hemmaplan och inte så värst mycket mer. Norwich tänker förmodligen mer på att försöka rädda sig kvar i Premier League.

Cambridge vs Luton Town

Belöningen för Cambridge efter att i den tredje omgången sensationellt ha besegrat Newcastle på bortaplan blir en hemmamatch mot Luton Town. På pappret ett betydligt mer beskedligt motstånd och Cambridge borde se goda möjligheter att för första gången i deras historia ta sig till FA-cupens femte omgång.

Tottenham vs Brighton

Tottenham har haft varken framgång eller något större faktiskt intresse för cupspelet hittills den här säsongen, men nu är FA-cupen faktiskt den enda titel som fortfarande är möjlig för Tottenham och Antonio Conte att vinna den här säsongen. Ett svårspelat Brighton blir däremot en tuff nöt att knäcka.