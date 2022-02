Premier Leagues åtta bästa värvningar i januari

Peter Hyllman 06:00

Kanske en knapp vecka försenat men givet att den här måndagslistan har behövt skrivas innan helgens fotboll är det kanske en god idé att låta den handla om någonting som vi vet så att säga ligger fast och inte kommer förändras. Dessutom ingår det väl i någon slags tradition att faktiskt samma transferfönstren i Premier League på just detta sätt, med en lista över de bästa värvningarna.

Något vanskligt är naturligtvis detta att göra just i januari, då antalet värvningar av lätt insedda skäl är mycket lägre än vad det är under sommaren, och då det under januari alltså inte nödvändigtvis behöver krävas särskilt mycket för en värvning att faktiskt komma med på denna lista. Att anses vara en bra januarivärvning kan alltså inte allt annat lika anses vara likställt med en bra sommarvärvning.

Som vanligt gäller de vanliga brasklapparna gällande den här typen av listor och värdering av transfers. Det är alltså inte spelarna som värderas, jämförs och rankas, utan värvningarna, vilket alltså inte är riktigt samma sak. Det förtjänar kanske också att betonas att det endast är spelarnas möjliga bidrag inom en överskådlig framtid som faktiskt tas med i värderingen. Annars blir värderingen antingen omöjlig eller meningslös.

Vilka är då enligt mig de åtta bästa januarivärvningarna i Premier League?

(8) Dejan Kulusevski, Tottenham

Självfallet är detta en riktigt spännande värvning och självfallet kan det visa sig bli ett gulddrag både för Tottenham och för Kulusevski. Jag känner mig bara inte riktigt lika övertygad som en del andra att detta faktiskt kommer bli särskilt bra.

Dels eftersom Tottenham knappast saknar väldigt skickliga spelare på just Kulusevskis position, så speltiden för Kulusevski kan bli nästan lika krånglig som i Juventus. Dels för att Premier League kan vara en kall och hård miljö för spelare som Kulusevski.

(7) Bruno Guimaraes, Newcastle

Jag ska inte påstå att jag vet väldigt mycket om Guimaraes men när jag tittar på innehållsförteckningen så står det mittfältare i Lyon de två senaste åren samt brasiliansk landslagsman. Newcastle hade kunnat göra sämre.

Vi vet dock inte hur Guimaraes tyr sig till Premier League. Det har sagts att även Arsenal var ute efter att värva spelaren. Jag vet inte om detta stämmer eller betyder mer än bara det gamla vanliga att Wenger nästan värvade honom som riktigt ung spelare.

(6) Rodrigo Bentancur, Tottenham

När man tittar på Tottenhams värvningar i slutet av januarifönstret är det ju ganska lätt att få intrycket att i brist på bättre idéer så återvände Fabio Paratici bara till sin gamla klubb och vittjade deras överskottslaget.

Elakt möjligen, om än mot Paratici, de båda spelarna eller möjligen både och. Bentancur är emellertid en spelartyp som Tottenham saknar på sitt mittfält, och i det avseendet tror jag han faktiskt kan få större impact för Tottenham än Kulusevski.

(5) Kieran Trippier, Newcastle

Den första värvningen Newcastle gjorde under sin nya regim och arguably även den bästa värvningen. Både sett till storleken på namnet och kvaliteten på spelaren. Trippier förstärker även lagdel som Newcastle akut behövde förstärka.

I den mening jag möjligen känner mig något tveksam till värvningen så bygger det på den gamla tanken att hur bra en högerback än är så kan inte en högerback själv lyfta laget. Trippiers bidrag kommer vara beroende av sin omgivning.

(4) Philippe Coutinho, Aston Villa

Här ska jag villigt medge att jag halvt om halvt chansar, för det mesta säger mig att detta antingen blir mycket bra eller väldigt, väldigt dåligt. Vad som talar för det senare är så klart att Coutinho under lång tid har befunnit sig i Barcelonas frysbox.

Coutinhos kvaliteter som spelare går däremot knappast att förneka, och endast som så och om Steven Gerrard faktiskt lyckas tina upp Coutinho så har Aston Villa onekligen värvat en spelare på en helt annan kaliber än vad de hade i laget förut.

(3) Luis Diaz, Liverpool

Mycket hög risk att jag faktiskt underskattar den här värvningen, fastän jag alltså placerar den som trea. Vad jag har sett av Diaz i Porto är något jag tycker väldigt mycket om, och jag har inte alls svårt att se vad han ge och göra i Liverpool.

Har jag någon reservation så är det möjligen att Diaz normalt sett tar samma position på planen som Sadio Mané. Hur mycket kommer Diaz alltså få spela, och om han spelar hur mycket bättre än Mané kan det realistiskt sett bli?

(2) Lucas Digne, Aston Villa

Evertons bästa spelare förra säsongen och en av deras bästa spelare genomgående de senaste åren, men kom alldeles på kant med Rafa Benitez. Jag är tämligen övertygad om att om Digne varit kvar i Everton när Frank Lampard blev manager hade han inte sålts.

Med vilket jag alltså skulle vilja säga att Aston Villa i Lucas Digne har värvat en av ligans bästa vänsterbackar. Det är sannerligen dåligt kap för en klubb som till storlek, resurser och förutsättningar bör anses befinna sig på samma nivå som Everton.

(1) Donny van de Beek, Everton

Om jag skulle påstå att Man Utd mer eller mindre begått en brottslig handling med hur de har hanterat van de Beek sedan de köpte honom för dyra pengar så överdriver jag förvisso, men jag överdriver inte mycket.

Vi vet inte hur detta kommer att gå, till stor del eftersom vi inte vet hur det kommer gå för Everton, men van de Beek visade i Ajax att han är en kvalitetsspelare, och är precis den typ av spelare som Everton har saknat och behöver.