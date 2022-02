Åtta saker engelsk fotboll kan lära sig av Super Bowl

Peter Hyllman 06:00

Amerikansk sport går inte särskilt väl ihop med europeisk sport eller för den delen heller med specifikt engelsk sport. Dels är sport i USA betydligt mer företag där sporten i Europa och i England, hur mycket den än kritiseras för att ha blivit alltmer kommersiell och företag, ändå i grunden mycket mer klubb och förening. Något som inte minst det nyss avslutade året 2021 visade med all önskvärd tydlighet.

Dels är Super Bowl ett fenomen som i sig självt är närmast omöjligt inom engelsk fotboll, men för all del även inom europeisk fotboll. Det är ett synnerligen amerikanskt fenomen detta att säsongen ska avslutas med en ren final. Detta är fallet i samtliga stora sporter såsom ishockey, basket och baseball, liksom på alla nivåer. Men detta har tagits till sin extrempunkt just i football där allting till och med avgörs i en enda match.

På pappret är ju inte detta riktigt möjligt i engelsk och europeisk idrott, eller i fotboll för att nu tala mer specifikt. Här är ju ligaformatet heligt på så sätt, det vill säga detta att alla lag möter varandra ett förbestämt antal gånger i en förbestämd ordning. Inget slutspel, inga finaler. Istället har den engelska liksom den europeiska fotbollen skapat cuper vid sidan av ordinarie ligaspel för att även få den där speciella allt eller inget-känslan.

Det närmaste i termer av status och stilistik vi kommer Super Bowl i engelsk och europeisk fotboll är förmodligen Champions League-finalen. Dels finns naturligtvis vissa likheter med hur två lag har spelat sig fram via gruppspel och slutspel till en slutlig final. Dels är det en final omgiven av stort pådrag och som går runt mellan olika städer i Europa, precis som Super Bowl i USA.

Normalt sett när man pratar om amerikansk idrott så brukar det på ett eller annat sätt rynkas på näsan i England och i Europa. Det är underhållning, men inte därför att se som någon förebild. Att amerikansk idrott är så annorlunda engelsk och europeisk idrott gör även att man inte tänker på vad det ena kan ge det andra. Men givet att Super Bowl spelades inatt, vad kan engelsk och europeisk fotboll lära sig av detta fenomen?

(8) Showen!

Super Bowl är naturligtvis så väldigt mycket mer än endast själva matchen. Dess unika plats i vår populärkulturella zeitgeist kommer sig minst lika mycket av showen i sig, den känsla av storhet som detta också medför.

Till showen hör allting som händer dagarna inför matchen, under dagen inför matchen, i halvtid av matchen och även efter matchen. En procession av ritualer och ceremonier som gör det omöjligt att missa att det är något väldigt stort som händer.

Vad detta även bidrar till är att göra Super Bowl till en alldeles speciell match under säsongen. Ingen annan match under säsongen är som Super Bowl. Det känns för alla att det är inte bara något väldigt stort, utan även något väldigt speciellt.

(7) Slutspelsträdet!

Något jag faktiskt tror bidrar till upplevelsen med Super Bowl är att slutspelsträdet till den stora finalen är känt på förhand. Man vet inte exakt vilka man kommer möta längs vägen, men man vet vilken väg man måste vandra och vilka lag det kan handla om.

Engelska cuper fungerar ju inte alls på det sättet. Där finns i själva verket inga slutspelsträd alls att prata om. Där lottas istället allting fritt inför varje ny omgång. Detta ger så klart en slags intressant ovisshet, men gör även cupen svårare att visualisera.

Det europeiska cupspelet har försökt hitta något slags mellanläge. Personligen tror jag det skulle finnas en rätt stor poäng att i åtminstone någon av de engelska cuperna lotta hela cupträdet på en gång.

(6) Spelplatsen!

När det kommer till de engelska cuperna är det så att säga inte, med ett och annat tillfälligt historiskt undantag, något snack om var de kommer att spelas. Wembley är och förblir platsen där engelska cupfinaler helt enkelt ska spelas.

Super Bowl fungerar ju inte alls på det viset, utan fungerar mer som Champions League-finalen, det vill säga turnerandes mellan olika arrangörsstäder. Även detta gör varje final lite mer speciell, och lite mer av en happening lokalt.

Att flytta båda cupfinalerna från Wembley är förmodligen både onödigt och omöjligt. Men en av dem vore alls ingen dum idé att flytta därifrån, och i själva verket låta den turnera runt i världen.

(5) Sälja produkten!

För många här i världen är amerikansk fotboll, eller football kort och gott, något ganska okänt och något man inte bryr sig om. För många är den första och kanske egentligen den enda ingången till football just Super Bowl.

Det är genom Super Bowl som football framför allt genererar ny publik, nya tittare och nya marknader. Åtminstone utanför USA. Engelska cupfinaler bör på samma sätt vara unika möjligheter att öka intresset för engelsk fotboll globalt.

Självfallet är det inte någon större tillfällighet att just den här punkten hakar tämligen väl ihop med den förra punkten.

(4) Unikhet!

En Super Bowl är på många sätt för att inte säga alla sätt unik. Det finns inte någon annan match under säsongen riktigt som Super Bowl och till sin själva natur är det bara möjligt att se Super Bowl en gång om året.

Riktigt samma sak kan inte sägas om engelska cupfinaler. Vi kan börja med det enkla faktum att där redan från början finns två olika cupfinaler, där dess relativa betydelse därtill blivit alltmer likvärdig med åren.

Även den på pappret något viktigare FA-cupfinalen devalverar så att säga sig själv genom att även semifinalerna spelas på samma arena. När väl Ligacupfinalen eller FA-cupfinalen spelas så känns de inte alls unika på samma sätt som Super Bowl.

(3) Myter och sagor!

Amerikaner är allmänt sett fantastiska på storytelling, och inte minst när det kommer till sin egen idrott. Och inte minst runt Super Bowl är de väldigt skickliga på att hitta storys som får matchen att kännas om inte mer betydelsefull så i alla fall mer meningsfull.

Det kan handla om allt från det väldigt stora nästan sociologiska perspektivet, till det betydligt mindre mänskliga perspektivet. Det gäller så att säga att hitta människan mitt i allt det stora, men även lyckas hitta det stora i det mänskliga.

Engelsk och europeisk fotboll är för all del inte helt odugliga på just detta, men allmänt sett tas här oftast en betydligt mer teknisk hållning till de stora matcherna. Vi behöver lära oss att sätta in fotbollens största matcher i sitt sociala sammanhang.

(2) Effektiv speltid?

En av de stora skillnaderna mellan amerikansk idrott och engelsk idrott, inte minst mellan football och fotboll, är så klart att football spelas med effektiv tid, fotboll däremot spelas med rullande klocka.

Nu har detta sina delvis naturliga förklaringar. Football är till sin karaktär mer anpassat till effektiv speltid, givet att det i princip är en sekvens av fasta situationer snarare än det öppna spel som fotboll många gånger är.

Däremot skapar klockan också en känsla av ökad dramatik. Delvis är detta konstgjort, men icke desto mindre. Dessutom finns det en viss frustration på många håll att fotbollens 90 minuter i själva verket bara handlar om 50-60 minuter effektiv tid.

(1) Högre insatser!

Absolut ingenting inom football är större än Super Bowl. Det är den största matchen, det största som finns att vinna, och vinner man den matchen har man vunnit säsongen och förlorar man matchen så har man nästan förlorat hela säsongen.

Något liknande går inte riktigt att återskapa i cupfinaler i den engelska eller europeiska fotbollen. Även om Champions League är stort så är det inte det enda som finns att vinna under säsongen, en förlust i finalen saboterar inte hela säsongen på samma sätt.

Och även om det är väldigt roligt och trevligt att vinna någon av de engelska cuperna så är det, åtminstone för de största lagen, som mest en bonus. Kanske var det viktigare förr i tiden, men nu för tiden har dessa cupfinaler alls inte samma betydelse.

Detta är att göra dem en otjänst. De engelska cupfinalerna, åtminstone en av dem, måste helt enkelt ges högre insatser. Det kommer inte gå med pengar. Däremot skulle det gå genom att låta en plats i Champions League stå på spel.