Det våras för nedflyttningsstriden!

Peter Hyllman 06:00

Nu vann för all del inte Norwich mot Liverpool på Anfield, vilket väl heller inte på något sätt var att vänta, men å andra sidan så vann heller inte Newcastle, Everton eller Leeds t ex. Det drar alltså ihop sig rejält i nedflyttningsstriden och runt nedflyttningsstrecket, och allt fler lag ser ut både att komma in i den i positiv mening och att dras in i den i en mer negativ mening.

Med någonstans mellan tolv och sexton matcher kvar att spela för de rimligt sett inblandade lagen är det kanske inte helt meningsfullt att börja jämföra spelscheman, det är ett hyfsat rimligt antagande att de i huvudsak, give or take, har ungefär lika tuffa eller lätta program kvar. Detta betyder naturligtvis inte med någon slags automatik att de har exakt samma chans att klara sig kvar som dagens tabell kanske antyder.

Istället får vi titta på andra faktorer. Exempelvis hur många matcher de olika lagen faktiskt har kvar att spela, och hur många fler poäng de därmed faktiskt kan ta. Men framför allt gäller det kanske att försöka bedöma lagens nuvarande tabellposition i relation till så att säga deras psykologiska position, alltså deras allmänna form och tendens. I vilket fall som helst kan vi då resonera oss fram till vilka lag som löper störst risk att åka ur.

Och som utav en ren tillfällighet, naturligtvis, så råkar det hela landa på åtta lag.

(8) Crystal Palace

Patrick Vieira, är han boom eller bust med Crystal Palace? Om jämförelsen görs med Frank De Boer, som många valde att göra inför säsongen, så är väl Vieira en närmast given boom. Men det hade ju nästan alla varit.

Formen har känts avtagande på Crystal Palace ju längre säsongen lidit. Samtidigt är de ändå så pass stabila, med förmågan att åtminstone plocka en poäng både här och där, att det ändå måste till ett rejält prestationstapp för att Crystal Palace ska åka ur.

(7) Newcastle

Hade det gjorts en enkät över vilken klubb som flest påstått neutrala supportrar helt skulle vilja åkte ur Premier League så hade Newcastle vunnit den överlägset. Maken till skadeglädje detta resulterat går knappt ens att föreställa sig.

Newcastles situation är fortfarande tuff. Men laget har ryckt upp sig och börjat plocka poäng med Eddie Howe som manager. Laget spelar på ett sätt som folk menade var omöjligt när Steve Bruce var manager. Vilket det var, med Bruce som manager.

Känslan är att Newcastle är ömtåligt. Det vill säga om resultaten börjar krascha igen kan de få svårt att återhämta sig. Men det känns som om klubbens nya positivism och hopp om framtiden ger laget den energi som krävs. Kvaliteten finns där.

(6) Everton

Små marginaler kan tyckas. Hade Evertons offsidemål till 1-0 godkänts mot Southampton hade de kanske vunnit matchen. Istället släpper Everton in 0-1 någon minut senare och förlorar matchen istället. Problemen hopar sig i tabellen.

Uppenbart är Everton ett lag med först och främst defensiva problem. Vi såg det under Rafa Benitez och vi ser det med Frank Lampard. Everton förlorar matcher huvudsakligen för att de släpper in alldeles för många och alldeles för enkla mål.

Anmärkningsvärt är så klart att en klubb med tydliga defensiva problem anställer en managers vars kanske främsta kännetecken är att han är dålig på att lösa sina lags defensiva problem.

Ändå vill man självfallet tro att Everton helt enkelt har alldeles för bra spelare i sitt lag för att verkligen åka ur Premier League. Men det kan inte uteslutas, fastän att de har fler matcher på sig än alla andra lag utom Burnley talar till deras fördel.

(5) Leeds

Det ser verkligen inte bra ut just nu för Leeds. Laget ser ut att vara både idélöst och andefattigt, vilket är oroväckande särskilt som det är ett lag som haft så mycket av både idé och ande de senaste åren med Marcelo Bielsa.

Mest bekymmersamt är i någon mening att Leeds förlorar eller får inte med sig någonting ens när de faktiskt gör bra saker eller gör saker bra. Matchen mot Man Utd är ett bra exempel, där de hämtar upp 0-2 till 2-2 på nolltid, men det ger ändå inget.

Till slut vill jag väl ändå tro, med betoning på vill kanske, att Leeds helt enkelt har för mycket under bältet för att inte ha åtminstone tre lag bakom sig i tabellen när den här säsongen är slut.

(4) Burnley

Det räckte för Burnley att vinna mot Brighton för att den engelska pressen skulle börja hamra på trummorna om hur nu minsann har Sean Dyches mannar hittat marschtakten, och hans genialitet ska rädda dem kvar i Premier League.

Möjligen gör jag mig något skyldig till samma typ av önsketänkande, även om det ordet i alla fall för mig är något missvisande. En vinst behöver inte vara mycket mer än enbart en vinst trots allt.

Men, Burnley verkar ha hittat helt rätt i sin värvning av anfallaren Wout Weghorst, som gett laget helt ny tyngd i anfallsspelet. Både bildligt och bokstavligt. Detta kan räcka långt för Burnley.

Det kan diskuteras om det egentligen är en fördel eller nackdel för Burnley att ha så många matcher kvar att spela. Visst, fler poäng att hämta hem men också ett betydligt tyngre spelschema under våren.

(3) Brentford

Brentford har hamnat lite i det där som är så typiskt för nykomlingar i Premier League, även om det kanske är vanligare under andra säsongen än första. Nämligen att starta ligan väldigt bra men därefter falla samman under våren.

Brentford har nu förlorat åtta av sina senaste tio matcher och vunnit endast en. De ligger på fjortonde plats, men har spelat flest matcher av alla lag, och har en kraftigt vikande formkurva. Både Watford och Norwich passerar dem om de vinner sina hängmatcher.

Inte minst oroväckande måste så klart vara att Brentford helt tappat både spelet och energin. Kanske är inte detta så konstigt. Men det betyder att Brentford i skrämmande takt ser det där nedflyttningsstrecket närma sig.

(2) Norwich

Hade vi haft det här samtalet för några månader sedan hade det nog inte varit något snack om saken, då hade Norwich varit bombsäkert klara för nedflyttning så att säga, enligt mina kalkyler.

Riktigt lika säker är jag däremot inte längre på den saken, även om som synes jag ändå tror det är där det landar till sist. Dean Smith har faktiskt fått fart på Norwich, som plockat sju väldigt fina poäng på sistone, mot nedflyttningsrivalerna dessutom.

Två förluster sedan dess för all del, men mot Man City och mot Liverpool, och borta mot Liverpool tycker jag definitivt att Norwich visade den spirit som de inte längre hade med Daniel Farke, och som jag tror i alla fall kan hålla dem kvar i Premier League.

(1) Watford

Elakt kanske att placera Watford sämst till på denna lista efter att de precis vunnit sin allra första match med Roy Hodgson som manager. Men lite likt som med Burnley så tänker jag att en vinst kanske ändå bara är en vinst.

Vinsten mot Aston Villa var Watfords fjärde match med Hodgson. Vinstmålet mot Aston Villa var Watfords första och enda mål på dessa fyra matcher. Uppenbart är att Hodgsons plan är att Watford ska försöka försvara sig kvar i Premier League.

Jag tror helt enkelt inte att Watford kommer vara tillräckligt bra på att försvara sig för att lyckas med detta. Inte med den målskörden. Och jag tror inte heller att Emmanuel Dennis charm, kreativitet och genialitet kan kompensera för detta offensivt.