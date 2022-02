Marcelo Bielsas storhet mäts i kärleken när han lämnar Leeds

Peter Hyllman

Marcelo Bielsa lämnar Leeds omtyckt och älskad av alla, oavsett om detta gäller styrelsen, supportrarna eller styrelsen själva. Visst är det ett tecken på en manager som inte bara har tagit Leeds tillbaka till Premier League utan i allt väsentligt även har lyckats föra samman inte bara en hel klubb utan en hel stad. Leeds är en helt annan fotbollsklubb jämfört med innan Bielsa. Leeds är en helt annan stad.

Vi har sett Leeds ägare och styrelse ge Marcelo Bielsa allt möjligt stöd. Det har aldrig ens stått på dagordningen att Leeds skulle vara på väg att sparka Bielsa och vi har aldrig sett den där typen av dubiösa statements som är så vanliga i andra fall när ett lag börjar få problem i tabellen. Statements som stjälper mer än de hjälper. När nu Leeds och Bielsa går skilda vägar så är det uppenbart att de skiljs som vänner.

Vi har sett Leeds supportrar ge Bielsa all tänkbar kärlek, även när resultaten kanske framför allt under den här säsongen har dalat betänkligt. Tunga förluster mot Man Utd, Liverpool och Tottenham har inte rubbat denna kärlek. Bielsa själv har ibland hänvisat till ett citat som han tycker visar på riktig supporterkärlek: ”Jag älskar dig även när vi förlorar!” Leeds supportrar har gett Bielsa den kärleken.

Vi ser Leeds spelare reagera väldigt känslomässigt på Bielsas avsked. Det här spelare vars liv och karriärer har förändrats och förbättrats i grunden av Bielsas management. Liam Cooper tweetar att Bielsa enade en klubb, en stad och ett lag som var ”going nowhere”, och det är absolut ingen överdrift. Vi har sett spelare göra pliktskyldiga uttalanden förut, detta är uppenbart något mycket mer genuint och äkta.

Marcelo Bielsa kommer gå till historien som en av Leeds moderna klubblegender. Detta fastän han bara var i Leeds cirka fyra år. Bara och bara för all del, längre än så har Bielsa inte varit i någon annan klubb. Något som kanske mer än något annat borde visa att det var inte bara Leeds som förälskade sig i Bielsa, det var lika mycket Bielsa som förälskade sig i Leeds. Känslorna var så att säga ömsesidiga.

Marcelo Bielsas främsta managergärning, det han för alltid kommer kommas ihåg för, är att ha tagit Leeds tillbaka till Premier League och återskapat Leeds status som en av den engelska fotbollens främsta klubbar.

Omöjligt att följa i Bielsas fotspår skulle kunna tänkas. Vi har sett vilka problem efterträdarna till Alex Ferguson och Arsene Wenger har haft i Man Utd och Arsenal. Nu har Bielsa för all del inte befunnit sig i Leeds riktigt lika lång tid som dem, men hans stil och hans personlighet är så pass unik att han ändå har hunnit med att sätta sin väldigt specifika prägel på Leeds både som klubb och som lag.

De flesta rapporter tyder på att det nu blir Jesse Marsch som tar över. Det ska vara i praktiken redan klart om de som brukar veta om sådana här saker inte har fått det helt fel, eller något oväntat händer den närmaste tiden. Jag skrev om Marsch till Leeds redan förra söndagen, och det är en klok anställning. En manager som vill spela fotboll på ett sätt som åtminstone så långt som möjligt påminner om Bielsas fotboll.

Dessutom en ung och uppkäftig manager, vilket kan fungera rätt väl för Leeds både som personlighet just nu och som kontrast till Bielsa. Självfallet är det ingen lätt situation att slängas in i hetluften i Premier League. Mitt i pågående nedflyttningsstrid, där trycket just för att det är Leeds måste vara till och med högre än normalt, lägg därtill att behöva ersätta just Bielsa, och det finns heller ingen tid alls att leka med.

Men Leeds behöver onekligen nya ögon på sina gamla problem. Bielsas metoder har varit extremt framgångsrika för Leeds, men det har den här säsongen med skador på flertalet viktiga nyckelspelare blivit alltmer uppenbart att Bielsa aldrig riktigt lyckades hitta någon ny lösning på detta. En ny manager som Marsch kan, utan att behöva frångå Bielsas approach rent principiellt, ha sett på saken med friska ögon och se andra lösningar.

Make or break!