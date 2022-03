Everton omges av oroväckande osäkerhet

Peter Hyllman

Värre är det nog i så fall just nu för Everton. Farhad Moshiris holdingbolag är ett av bolagen som placerats på den svarta listan över sanktionerade bolag. Bakom Moshiri står Alisher Usmanov, en dokumenterat Putinvänlig oligark, detta på ett betydligt mycket mer flagrant sätt än vad som är fallet med Abramovich. Under onsdagen meddelade Everton att de sagt upp avtalen med USM, Megafon och Yota, samtliga Usmanovs bolag.

Alisher Usmanov äger formellt ingen del i Everton, han har med andra ord inget eget kapital i Everton. Men det är han som står för de finansiella fiolerna in i Everton vilket ger honom ett väldigt stort inflytande över Evertons beslut och verksamhet. Många säger större än Moshiris då det var Usmanov som ville anställa Rafa Benitez, mot Moshiris vilja. Usmanov är inte the man i Everton, men han är the man behind the man.

Det är inga små finansiella fioler som Usmanov står för i Everton. Förra året redovisade Everton kommersiella intäkter motsvarande en bit över £60m. En bra bit över hälften av dessa intäkter är direkt kopplade till Usmanovs bolag, och totalt sett inräknat även mer indirekta effekter är det förmodligen betydligt mer än så. Att tappa dessa kommersiella intäkter är alltså att betrakta som ett finansiellt nackskott för Everton.

Dessutom sker detta i vad som bara kan beskrivas som en minst sagt bekymmersam situation för Everton. Evertons omfattande spenderingar under de senate fem åren har tagit klubben väldigt nära gränsen för Premier Leagues financial fair play-regler, och att tappa vad som i dagsläget hamnar mellan 50-75% av klubbens kommersiella intäkter skulle omedelbart skicka Everton långt över den gränsen.

Inte heller går det ju att bortse från det nedflyttningshot som alltjämt hänger över Everton likt Damokles svärd. Everton är möjligen inte bland de just nu tre främsta kandidaterna till nedflyttning, men risken för nedflyttning är utan minsta tvekan hög och påtaglig. Inte heller lär väl Everton vara behjälpta som lag av det kaos och den osäkerhet som detta strul medför.

Men osäkerheten gäller heller inte enbart Evertons nutid utan kanske minst lika oroande även Evertons planerade framtid. Inte minst Evertons tänkta nya arena, som inte bara var en stor del i Evertons vision för framtiden utan även för delar av staden Liverpool. Även detta projekt var i huvudsak tänkt att finansieras direkt eller indirekt genom Alisher Usmanov, och därmed är även detta projekt i högsta grad ifrågasatt just nu.

Osäkerhet är aldrig bra för någon verksamhet. Hade det bara varit så att Everton var på väg att tappa viktiga sponsorintäkter, och kanske på sikt behövde byta ägare, så hade läget kanske inte varit så väldigt problematiskt. Everton är trots allt en etablerad Premier League-klubb, ett etablerat namn inom engelsk och europeisk fotboll, med väldigt goda institutionella förutsättningar. Det hade inte saknats köpare.

Men osäkerheten runt Everton gör klubben betydligt svårare att sälja. Med den typen av oklarheten runt Evertons ägare, gällande deras förhållande till befintliga regler för financial fair play, och till och med gällande huruvida de faktiskt kommer fortsätta spela i Premier League inom en nära framtid, är det ytterst osannolikt att se någon seriös köpare ta över klubben i nuläget.

Ett mer oroväckande om än även mer teoretiskt scenario är dessutom att Everton blir en av de tillgångar som fryses och tas över av den brittiska staten om den genomför sina sanktioner mot Farhad Moshiris holdingbolag. Vad som händer med Everton i ett sådant läge är väldigt svårt att säga eftersom vi aldrig sett något liknande hända tidigare i engelsk fotbollshistoria.

Vad man däremot kan säga utan någon större svårighet är att Everton befinner sig i ett betydligt mer bekymmersamt läge än kanske framför allt Chelsea, som är den andra engelska klubben att påverkas i väldigt hög omfattning av den ryska invasionen av Ukraina och dess politiska konsekvenser och följder. Detta kan även sägas när nu just i skrivande stund Roman Abramovich meddelar att han säljer Chelsea.

Onekligen är detta slutet på en era för Chelsea, men det är självfallet inte med någon nödvändighet slutet för Chelsea, ens i form av engelskt topplag. Men vad som nu händer med Chelsea är onekligen ett ämne och en fråga som förtjänar sin egen blogg. Vilken självfallet kommer! – antingen under dagen eller de närmaste dagarna. Den kräver en del research och kanske även lite eftertanke.

Under tiden måste Everton försöka rikta in sitt fokus på kvällens match i FA-cupens femte omgång, mot Boreham Wood på Goodison Park. Och är det något Everton absolut inte behöver just nu så är det så klart att åka ur FA-cupen på hemmaplan mot ett National League-lag.