Är verkligen det svåraste som finns för Liverpool att leda med 2-0?

Peter Hyllman

Döm därför min förvåning när Jürgen Klopp inför kvällens returmatch mot Inter plötsligt störtdyker rätt ned i svenskt sportfloskelterritorium då han mer eller mindre säger något i stil med att det svåraste som finns i fotboll är att leda med 2-0. Nu parafraserar och överdriver jag måhända det hela lite grann, Klopp sa att 2-0 är den ledning som tappats och vänts oftast under fotbollshistorien.

Det är ett väldigt lustigt påstående. Inte minst för att det verkligen är ett så väldigt specifikt påstående. Där finns liksom ingen som helst form av luddighet. Det låter onekligen som om Klopp verkligen sett någon form av framforskad statistik på just detta, vilka ledningar som tappats oftast. Men det har han inte rimligtvis gjort, någon sådan undersökning har närmast garanterat aldrig gjorts.

Inte heller är det ju ett särskilt intuitivt påstående. Visst lär nog 2-0 höra till de ledningar som tappats och vänts oftast genom historien, men det ligger naturligtvis betydligt närmare till hands att tro att 1-0, eller vilken som helst uddamålsledning, är den typ av ledningar som tappats eller vänts oftast. Funderar man på saken så borde det ärligt talat inte ens vara i närheten rent numeriskt.

Vad är det som får Jürgen Klopp att utge sig för att ha någon form av kunskap han i själva verket inte har? För all del är det ju ett rätt vanligt mänskligt fenomen, inte minst under senare år. Kanske vet Klopp att han befinner sig farligt nära floskelområdet och därför försöker få det att låta lite mer som fakta. Sure thing. Men varför ta i så han spricker och börja prata om hela fotbollshistorien?

Nåja, skit samma, det är så klart inte någon ko på isen utan kanske mer en rolig och lite lustig grej. I grund och botten är det naturligtvis lätt att förstå Klopps motiv för att säga något i stil med detta. Liverpool leder med 2-0 mot Inter inför kvällens hemmaretur på Anfield, och egentligen alla i hela världen, förmodligen även de själva i hög utsträckning, tror nog att detta redan är klart, att Liverpool är i kvartsfinal.

Naturligtvis vill Klopp så långt som möjligt försöka motarbeta varje form av nonchalans eller underskattning. Alltså är det kanske inte så mycket exakt vad Klopp säger som spelar någon egentlig roll, utan att han säger det och möjligen hur han säger det. Det handlar om att skicka en signal både till de egna spelarna och de egna supportrarna. Kvällens match behöver tas på allvar.

Liverpool vet ju så klart väldigt väl om själva hur fotbollsmatcher verkligen kan vända på en femöring när ett lag har en stor ledning och tror att matchen är avgjord innan den egentligen är det. Liverpool har vunnit en Champions League-final på just det sättet. Liverpool har även relativt nyligen vunnit en semifinal på det sättet. Om något lag borde veta vad som kan hända så är det ju Liverpool.

Men här finns naturligtvis några rätt uppenbara skillnader. Mot Milan i Champions League-finalen 2005 var Liverpool möjligen inte ett bättre lag än Milan, förmodligen tvärtom, men matchen spelades på neutral plan. Mot Barcelona i semifinalen 2019 var Liverpool både det bättre laget och spelade dessutom på hemmaplan. Inter är ett sämre lag än Liverpool, som ska försöka vända matchen på bortaplan.

Jag har vid några tidigare tillfällen under den här bloggen sagt sådant som till exempel att om Liverpool inte vinner en Ligacupsemifinal så ska jag äta upp mitt pingisgummi, som visade sig bli en smaskig måltid. Så man ska vara lite försiktig med vad man säger. Men den här gången är jag nästan beredd att säga att om Inter vänder och vinner mot Liverpool ikväll så dricker jag upp min burk med pingislim.

Liverpool gjorde precis vad som behövdes borta mot Inter i den första åttondelsfinalen. Liverpool kommer göra precis vad som behövs hemma mot Inter i den andra åttondelsfinalen. Det svåraste som finns för Liverpool är inte att leda med 2-0 på hemmaplan!

Kommer Frank Lampard bli den första managern att lyckas få Everton nedflyttade ur Premier League?

Tung match runt det nedre playoff-strecket i EFL Championship ikväll mellan Sheffield United och Middlesbrough. Storyn i storyn är naturligtvis Chris Wilders återkomst till Bramall Lane.

Fulham med ett väldigt starkt case att vara ett av de bästa lagen i EFL Championship på väldigt länge, väl i paritet med t ex Wolves och Leeds före dem. Smått otroliga 84 mål på 34 matcher, mer än 30 mål fler än något annat lag.

Väldigt positiva vibbar runt Arsenal just nu. Som sig bör, de verkar onekligen ha fått ordning på sin shit, och känns mindre benägna att klanta till det för närvarande än Tottenham och kanske framför allt Man Utd.