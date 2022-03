Har West Ham anfallet att kunna såra Sevilla?

Peter Hyllman

Sevillas statistik i Europa League kan bara beskrivas som fantastiskt. Med sex titlar är de turneringens mesta vinnare. Sevilla har dessutom under de senaste tio åren vunnit 27 av 28 slutspelsmatcher i Europa League, och åkt ur Europa League vid endast ett enda tillfälle under dessa tio år. Det är med andra ord svårt att föreställa sig hur West Ham hade kunnat få en tuffare lottning i sin åttondelsfinal.

West Ham är inte nödvändigtvis ett särskilt mycket sämre lag än Sevilla, eller egentligen ens ett sämre lag alls. Men jämfört med Sevilla har West Ham näst intill ingen erfarenhet av eller vinnarvana från europeisk cupfotboll alls. West Ham har i själva verket knappt ens deltagit i europeiskt cupspel, med något enskilt undantag, inte bara under de senaste tio åren utan i själva verket under betydligt längre tid än så.

Europeiskt cupspel, och kanske i synnerhet europeiskt slutspel, handlar väldigt mycket om rutin och know-how, att vara trygga och bekväma i situationen vilket så klart kommer sig av att ha befunnit sig i situationen helst flera gånger förut. Detta kommer alltid vara en av de stora akilleshälarna för engelska klubbar såsom West Ham i europeiskt cupspel, eftersom det är väldigt svårt för dem att få den regelbundenheten i europeiskt cupspel.

Frågan är dessutom om West Ham möjligen lider lite av sin egen tabellposition. De är fortfarande halvt om halvt med i striden om Champions League-platser, även om det börjar kännas en aning långsökt. Men något säger mig att deras Europa League-fokus förmodligen hade vunnit på om de inte haft något alls med den striden att göra. Det känns inte troligt att West Ham kommer kunna fokusera på båda.

Sammantaget känns alltså West Ham som något av underdogs mot Sevilla. Vilket inte betyder att West Ham inte skulle kunna vinna, men det känns som om flertalet fördelar talar för Sevilla åtminstone inför detta Europa League-möte. Väldigt viktigt i detta avseende kommer självfallet bli hur kvällens match slutar. Om åttondelsfinalen lever inför returen i London om en vecka så är det onekligen helt up for grabs.

En ljuspunkt för West Ham är möjligen att den enda matchen Sevilla har förlorat i Europa League under de senaste tio åren är mot Slavia Prag för tre år sedan. Detta Slavia Prag innehöll vid tillfället spelare som Tomas Soucek, Vladimir Coufal och Alex Kral. Samtliga spelar nu för West Ham. West Ham sitter alltså på ett gäng spelare som vet hur man vinner mot Sevilla i Europa League.

Annars är det möjligen spelare som West Ham eventuellt inte har tillgång till som i större utsträckning oroar dem. Jarrod Bowen klev av med en lättare skada under matchen mot Liverpool och det vore onekligen ett tämligen stort avbräck för West Ham om inte Bowen kan spela, då han alltid är ett stort målhot. Ännu värre är det kanske om Declan Rice, som inte spelade alls mot Liverpool, inte kommer till spel.

Att West Hams viktigaste spelare börjar bli slitna och drabbade av skador pekar självfallet på ett av West Hams mer allmänna problem för närvarande. Nämligen att de kanske inte riktigt har bredden på spelartruppen för att kunna konkurrera med Englands eller för den delen Europas allra bästa lag. Tittar man på West Hams bästa möjliga startelva hade de kunnat ge i alla fall alla klubbar under de absoluta superklubbarna en rejäl match.

Men skillnaden dyker så klart upp när exempelvis spelare som Bowen och Rice blir skadade och inte kan spela. När något sådant händer superklubbarna kan de istället sätta in en spelare av mer eller mindre likvärdig kvalitet. West Ham har inte den möjligheten, och om t ex Bowen och Rice inte kan spela för West Ham mot Sevilla ikväll så är det för dem ett rejält kvalitetstapp.

West Ham är ett starkt och stabilt lag eftersom de är ett organiserat lag i allra första hand, men vad West Ham absolut har i organisation saknar de möjligen en aning i produktion. Med vilket inte menas produktion av målchanser, som de tvärtom faktiskt är rätt bra på att skapa. Men West Ham har varit och är rätt svaga på att producera mål på dessa målchanser.

Vilket går tillbaka till ett av West Hams återkommande problem. Nämligen att de har haft förtvivlat svårt att hitta och låsa fast en genuint bra anfallare, och detta är något som i allra högsta grad begränsar deras möjligheter att konkurrera, både i ligan och i cupspelet under en säsong. Vi hittar många bra målvakter och backar genom åren, många bra mittfältare, och många bra offensiva mittfältare och forwards. Men inte anfallare.

Vilket är lite anmärkningsvärt givet att en hög andel av de pengar som West Ham har spenderat på nya spelare de senaste fem-tio åren har investerats på just anfallare, utan att West Ham har hittat rätt. Det är lite talande att Sebastian Haller just nu t ex öser in mål för Ajax i Champions League, men aldrig riktigt lyckades i West Ham. Precis som det säger något att en av West Hams främsta målskyttar är Michail Antonio.

Delvis har det nog att göra med att West Ham helt enkelt har varit dåliga på att scouta anfallare, men även att de vid ett flertal tillfällen har slösat både tid och pengar på att försöka men misslyckas värva anfallare som inte haft något riktigt intresse att gå till West Ham. Flera gånger har då West Ham med tiden av transferfönstret på väg att rinna ut tvingats nöja sig med halvdassiga reservplaner.

Delvis kan det även ha att göra med hur West Ham faktiskt spelar fotboll under David Moyes. Det är helt enkelt inte ett sätt att spela fotboll som riktigt bygger på tanken om en renodlad anfallare, något vi även såg med Everton med Moyes som manager. Där precis som i West Ham nu var det framför allt forwards som var målhoten. Anfallaren i Moyes lag tenderar att ha en annan roll.

Det vore fel att säga att detta bara vore en Moyes-grej, eftersom West Ham har haft exakt samma problematik under tidigare managers som Manuel Pellegrini och Slaven Bilic, men det är definitivt en Moyes-grej. Det är därför förmodligen också den grej som får mig att trots West Hams relativa framgångar med Moyes under senare år ändå känna att om West Ham ska gå längre än så måste de göra det med någon annan än Moyes.

Utan den begränsningen hade jag nog känt att West Ham mycket väl hade kunnat mot Sevilla i Europa League. Med den begränsningen betraktar jag det kanske inte som någon omöjlighet för West Ham att vinna mot Sevilla, men som en osannolikhet.