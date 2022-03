Aston Villa börjar se ut som ett lag redo för Europa!

Peter Hyllman

Ytligt sett skulle man nog kunna säga att Gerrard faktiskt har lyckats. På sina ganska exakt fyra månader som Aston Villas manager har han åtminstone lyft Aston Villa bort från en eventuell nedflyttningsstrid och lyft dem upp på övre halvan. Aston Villa har för all del ett rätt rejält poänggap upp till de europeiska cupplatserna, men givet utgångsläget är kanske något annat inte alldeles rimligt att begära.

Gnuggar man lite på ytan upptäcker man däremot en inte riktigt fullt så linjär tendens för Aston Villa. Det började för all del bra för Aston Villa med Gerrard, med två raka vinster och fyra vinster på de sex första matcherna. Men därefter, från och med mitten av december, spelade Aston Villa åtta matcher och vann bara en av dem, samtidigt som laget förlorade fyra av matcherna.

Uppenbart var att Steven Gerrard försökte införa en fotboll med ett större fokus på det egna bollinnehavet än vad som hade varit fallet förut. Under Dean Smith hade Aston Villa varit det lag i ligan med flest direkta attacker per match. Med Gerrards nya fotboll blev Aston Villa mer kontrollerade med boll, men också långsammare och med större problem att skapa målchanser än förut.

Man kan hävda att Aston Villas fotboll ändå blev mer vinnande, eller åtminstone mer poänggivande. Aston Villa höjde sig från ett poängsnitt om 0,9 poäng per match under Dean Smith, vilket är nedflyttningsform, till ett mer mitt i tabellen-liknande snitt om 1,3 poäng per match. Men detta inkluderar Gerrards starka start. Efter ny manager-effekten sjönk Aston Villa återigen ned till under en poäng per match i snitt.

Något behövde helt enkelt göras av Aston Villa, och något verkar också ha gjorts. Aston Villa följde upp sin negativa trend med att istället vinna tre raka matcher, mot i tur och ordning Brighton, Southampton och Leeds, och vinna dem dels utan att släppa in ett enda mål, dels på ett väldigt övertygande sätt målmässigt, med 2-0 mot Brighton, 4-0 mot Southampton och 3-0 mot Leeds.

Vad har då Aston Villa och Steven Gerrard faktiskt gjort? Utan att krånga till det i onödan skulle man nog kunna säga att det i huvudsak handlar om att rent taktiskt lägga sig lägre med laget. Praktiskt betyder detta att Aston Villa i sina senaste matcher har valt att ligga betydligt lägre med sina ytterbackar. Den konkreta effekten är att Aston Villa närmast har gått ner på en fyrbackslinje.

Kanske säger det sig självt att Aston Villa med detta har blivit defensivt betydligt mer stabila och solida än förut. Laget släpper som sagt in väsentligt färre mål, men förväntas också släppa in väsentligt färre mål per match. Aston Villas motståndare får inte alls lika många öppna målchanser på dem, det har med andra ord blivit betydligt svårare att göra mål på Aston Villa.

Men effekterna är inte enbart defensiva. En lägre backlinje har gjort Douglas Luiz jobb som defensiv mittfältare betydligt lättare och friare. Ytterbackarna lägre ned i planen har även gett Aston Villa bättre möjligheter att spela sig ut ur backlinjen och ut ur motståndarnas press. Offensiva mittfältare som John McGinn och kanske framför allt Philippe Coutinho har blivit friare i sin fotboll.

Dessutom verkar det ha fått anfallsparet Ollie Watkins och Danny Ings att klicka tillsammans. Det har annars fungerat lite sisådär tidigare under säsongen, men under de senaste matcherna har de kompletterat varandra väldigt bra. Men en stor skillnad är även att Aston Villa i och med denna taktiska förändring plötsligt har börjat anfalla betydligt mer direkt och snabbt igen, precis som under Dean Smith.

Vilket inte är den enda likheten. Med den taktiska förändringen har Aston Villa även börjat att pressa motståndarna betydligt mycket mer intensivt, precis som laget gjorde under Dean Smith. Motståndarna får nu ha bollen under kontroll i betydligt kortare tid än förut. Detta är för all del inte enbart ett arv från Smith, det är precis så som Rangers spelade med Gerrard som manager.

Detta är vad man som kan menas med en inte särskilt linjär utveckling. Aston Villa sparkade Dean Smith för att få fart på en bättre fotboll. Man anställde för detta ändamål Steven Gerrard som verkar ha fått fart på en bättre fotboll, genom att börja spela mer som Aston Villa gjorde med Dean Smith. Hade det då inte varit lika klokt att behålla Dean Smith? Men nåja, riktigt så simpelt är det självfallet inte.

Ett dilemma för Aston Villa tidigare under säsongen var helt enkelt att laget saknade Jack Grealish, vilket var rätt uppenbart när man såg laget spela. Dean Smiths Aston Villa byggde i hög utsträckning på Grealish, och han lyckades aldrig ersätta honom fastän spelare som Emiliano Buendia och Danny Ings värvades. Men med Gerrard som manager har Aston Villa ändå hittat en värdig ersättare i Philippe Coutinho.

Det kommer för all del inte som någon överraskning att Coutinho är en väldigt bra spelare, vi vet så att säga vad han kan. Enda orosmomentet var väl om han fortfarande hade vad som krävdes efter några år i Barcelonas källare. Men Coutinho har sannerligen levt upp i Aston Villa, fyra mål och tre assists på sju ligamatcher talar sitt tydliga språk, och Villa Park reser sig nu för tiden upp varje gång Coutinho får bollen.

Coutinho hade inte spelat för Aston Villa om Dean Smith fortfarande var Aston Villas manager. Chansen är väl rätt god att Coutinho inte hade spelat för Aston Villa om inte deras manager hade varit Steven Gerrard. Där finns en personlig relation. Vilket kanske även betyder att Coutinho inte hade varit lika bra för Aston Villa om inte Gerrard vore lagets manager.

Här finns möjligen ett orosmoln. För Philippe Coutinho ägs ju inte av Aston Villa, utan ägs fortfarande av Barcelona. Om Coutinho ska spela för Aston Villa även efter denna säsong så krävs det antingen att Coutinho går ned rätt rejält i lön jämfört med Barcelona, eller att Aston Villa och Barcelona hittar en förlängning på sin nuvarande deal. Men det är alltså inte alls säkert att Coutinho spelar för Aston Villa nästa säsong.

Detta kan för all del ses som ett problem för morgondagen. Och inte har Aston Villa minskat chanserna att Coutinho spelar för dem även nästa säsong genom att han spelar för dem den här säsongen. Tvärtom, om Coutinho återfinner glädjen för fotboll i Aston Villa igen så borde det vara ett tungt vägande skäl för honom att fortsätta spela i Aston Villa.

Med Philippe Coutinho i laget låter Aston Villa som en klubb redo att utmana om europeiska cupplatser. Med Philippe Coutinho i laget är Aston Villa en klubb som kan utmana om europeiska cupplatser. Med Philippe Coutinho i laget kan Aston Villa definitivt besegra Arsenal.