Är Stockport County mer än bara en fotbollsklubb?

Peter Hyllman

Ollie Crankshaw bombade in det matchvinnande målet i den 119:e minuten. Över 10,000 åskådare på Edgeley Park trodde knappt sina ögon. De hade precis bevittnat inte bara en av Stockport Countys största och bästa matcher på väldigt lång tid, utan förmodligen vad som kommer att stå sig som FA-cupens bästa match den här säsongen. Ytterlligare massor av folk hade sett matchen genom TV-rutan.

Dave Challinor hade bara varit Stockport Countys manager i några veckor vid den här tidpunkten. Redan hade Stockport Countys matcher sänts tre gånger på TV. Challinor tog över Stockport County i början av november efter Simon Rusk, med laget på en tämligen anonym tionde plats i tabellen. Fyra månader senare har Stockport County rusat upp i serieledning, sju poäng före sina närmaste konkurrenter.

Challinor var i sig en ambitiös anställning av Stockport County. Challinor var fortfarande manager för Hartlepool i League Two, som han förra säsongen tog upp från National League via playoff och den här säsongen etablerat i League Two. Challinor valde alltså med Stockport County att återvända till National League och gå ner en division för att ta jobbet. Ingen manager gör så klart det utan god anledning.

Challinor är en erfaren och framgångsrik manager på den här nivån. Han vet vad som krävs för att vinna ligor och lyckas bli uppflyttade. Utöver att ha gjort det förra säsongen med Hartlepool tog Challinor AFC Fylde till tre raka uppflyttningar. Att Stockport County anställer just Dave Challinor säger alltså både ett och annat om vad den klubben har för ambitioner, precis som vad klubben har för resurser.

Mark Stott är den lokala affärsmannen som i början av 2020 köpte Stockport County. Då var klubben sedan något år tillbaka i National League igen efter att ha tillbringat de sex senaste åren i National League North. Där befann de sig efter att ha hamnat i ekonomiskt trångmål runt 2009, placerats i administration, drabbats av poängavdrag, och därefter av tre nedflyttningar på fyra år, från League One ned till National League North.

Under föregående ägarskap hade Stockport County så att säga existerat, men inte särskilt mycket mer än så. Med Mark Stott skulle Stockport County få nya ambitioner. Men dessa ambitioner skulle mycket snart komma att pausas. Stott hade inte ägt klubben i mer än några få månader innan Covid drabbade världen och pandemin pausade allt vad fotboll heter på den här nivån.

Men en god sak som pandemins påtvingade uppehåll ändå har fört med sig är att det har gett de klubbar som varit så hugade tid och möjlighet att planera och utveckla sin egen organisation. Vilket är precis vad Stockport County har gjort. En mer modern struktur har satts i klubben, med en director of football och en head coach, med ett bra team för scouting och coachning, och ett omfattande community-program.

”Stockport County is run like a Championship Club!” På detta sätt har Stockport County beskrivits och detta har också kommit att bli Stockport Countys motto. Man kan självfallet fråga sig vad som så att säga var hönan respektive ägget med det där. Vad det hur som helst signalerar och symboliserar är modernism och kanske framför allt professionalism som klubben tidigare saknat, och som flera klubbar på den här nivån saknar.

Men mottot har också blivit något mer än så, det är en målsättning. Stockport County vill inte bara drivas som en Championship-klubb, Stockport County vill också vara en Championship-klubb. Det hörs på Mark Stott när denne pratar att han ser Stockport County i EFL Championship, och dessutom i en mycket snar framtid. Han vill inte bara ta Stockport County till EFL Championship, utan ta dem dit så snabbt som möjligt.

Vilket kanske på samma gång låter lovande och lockande för Stockport Countys supportrar som det låter en aning riskfyllt. Särskilt för supportrar vars klubb för inte alls länge sedan fallit tungt och långt just på grund av ekonomiska och administrativa bekymmer. För dem är det kanske viktigare med stabilitet och hållbarhet, även om Stott säger allt det nödvändiga om att klubben måste leva inom sina resurser.

Men om det möjligen fanns någon sådan tveksamhet från början så verkar den nu som bortblåst. Bortblåst av den strålande FA-cupsegern mot Bolton Wanderers och definitivt bortblåst av den svit om 17 vinster och en oavgjord på de senaste 18 matcherna, som tagit Stockport County upp i stor serieledning, med goda hopp om uppflyttning och en återkomst till Football League, liksom till semifinal i FA Trophy.

”Äntligen har vi fått vår klubb tillbaka!” säger därför supportrarna istället. Vilket, utan att därför ifrågasätta vare sig Mark Stotts ambitioner eller intentioner, möjligen visar att fans på den här nivån av fotbollen låter sig styras av precis samma sak som fansen på toppen av fotbollen. Framgång trumfar principer mer eller mindre varje gång. Detta är inte unikt för Premier League, det ser likadant ut överallt.

Ett annat bevis för egentligen samma sak är Stockport Countys supportrars sätt att beskriva sig själva och sin egen klubb: ”More than just a Football Club!” Vi känner så klart igen orden, samma uppblåsta självkänsla vi ser med t ex Barcelona och Liverpool. Den finns även på den här nivån. Stockport County lyckas dessutom, genom införandet av ordet ”just”, med den imponerande bedriften att låta ännu drygare än Barcelona.

Inte bara mer än en fotbollsklubb alltså, mer än bara en fotbollsklubb!

Man kan för all del förstå och uppskatta om Stockport County nu ändå känner att en börda har lättats från deras axlar och att de kan andas frisk luft igen. Stockport County är inte och har aldrig varit någon liten klubb i dessa sammanhang. De har spelat i League One, de har haft sin hemvist i Football League, och fortfarande nere i National League North hade de ett publiksnitt högre än nästan alla klubbar i League Two.

Stockport County är alltså på väg tillbaka dit de anser sig höra hemma, efter många år i den engelska fotbollens passningsskugga. Klubben har nu den rätta ambitionen, och dessutom och kanske desto viktigare resurserna och organisationen att göra denna ambition till verklighet. De mörka molnen över Stockport County har försvunnit, och kanske var det en novemberkväll mot Bolton Wanderers som de först försvann.

Om detta räcker för att faktiskt ta Stockport County hela vägen till EFL Championship får kanske låtas vara osagt i nuläget. Men att Stockport County drivs som en Championship-klubb är hur som helst en väldigt bra start!