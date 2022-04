Åtta matcher som var större än matchen mellan Man City och Liverpool

Peter Hyllman

Någon kanske lyckades lista ut att gårdagens bloggrubrik, precis som inledningen av den här bloggen, var tänkt att läsas mer sarkastiskt än bokstavligt. Det fanns liksom ingen hejd på allt snack om hur enormt stor just den här matchen var, och även om den för all del inte saknar ett rätt starkt case för sin sak så är det väl sådant där som brukar kunna få mig att tröttna och bli lite motvalls och gnällig.

För visst finns det ett antal matcher genom Premier Leagues historia som mycket väl skulle kunna räknas som större än just den här matchen. Även om det självfallet ligger i sakens natur att det kanske inte upplevs så här och nu eftersom det är mänskligt att uppfatta saker i nutid eller närtid större och starkare än saker längre bak i tiden. Det kallas för recency bias. Men där och då var matcherna i själva verket enorma.

Sedan kan storlek självfallet betyda många olika saker. Om det är det mediala eller globala intresset för matchen, om det är storleken på de inblandade lagen, om det gäller rivaliteten och fientligheten mellan lagen, om det gäller vad som faktiskt konkret står på spel och så vidare, spelar kanske mindre roll. Sedan går det självfallet att ha helt olika uppfattningar om vilka matcher som är större än vilka andra matcher.

Detta är en lista över de största matcherna, inte de bästa matcherna. Det är en rätt uppenbar skillnad mellan det ena och det andra. För en match att anses som stor, störst eller bland de största så krävs några hyfsat specifika ingredienser. Dels att de båda lagen som möts är direkta rivaler eller konkurrenter. Dels att matchen verkligen gäller något, vilket brukar betyda att matchen spelas sent på säsongen.

Här är hur som helst åtta matcher i Premier League, i ingen särskild ordning, som jag anser är eller var större än söndagens match mellan Man City och Liverpool.

(8) Man Utd vs Arsenal, 24/10-2004

En av de mest mytomspunna matcherna i Premier Leagues historia, slaget på Old Trafford, väsande managers i spelargången, luftburna pizzor och början på slutet på Arsenals moderna storhetstid?

Arsenal kom till Old Trafford fortfarande som Invincibles, de hade ännu inte förlorat sedan sin obesegrade säsong dessförinnan. 49 raka ligamatcher utan förlust. Man Utds mission var att här var det slut med detta, by any means necessary.

En väldigt omskriven och uppskriven match redan på förhand som av väldigt lätt insedda skäl kom att bli ännu mer omskriven i efterhand.

(7) Man City vs Liverpool, 3/1-2019

Den första rätt tydliga hinten att jag kanske alltså inte ens upplever söndagens match vara den största matchen mellan Man City och Liverpool. Exempelvis upplevde och upplever jag nog i själva verket den här matchen för drygt tre år sedan som större.

Man ska komma ihåg att rivaliteten var betydligt nyare här. Man City dominerade ligan men Liverpool hade sedan något år tillbaka börjat nå sin peak och hade bara en halv säsong tidigare varit i Champions League-final, och besegrat Man City längs vägen.

Detta var dessutom den första och tills den här säsongen enda gången som Man City och Liverpool faktiskt befann sig i en genuin shoot-out tête-à-tête om ligatiteln, vid andra tillfällen har det ena eller andra laget snarare varit överlägset.

(6) Man Utd vs Arsenal, 14/3-1998

Mycket har sagts om motsvarande match fyra år senare då Arsenal säkrade ligatiteln på Old Trafford, genom Sylvain Wiltord, men få kommer ihåg att mer eller mindre samma sak alltså redan hade hänt en gång.

Dessutom var den här matchen på något sätt mer symbolisk. Det var den avgörande segern i det första slaget i vad som skulle komma att bli en episk rivalitet. Ett nytt Arsenal signalerade sin närvaro och utgjorde Man Utds förmodligen första långsiktigt seriösa hot under Premier League-eran.

Redan här hade pratet om Arsene Wenger vs Alex Ferguson kommit igång. Det var Le Professeur som fortfarande bar nyhetens behag i engelsk press och mycket snack om att här ska inte en monsieur nobody komma och tro att han är något.

(5) Man City vs Man Utd, 30/4-2012

Backa bandet tio år bakåt i tiden och det var fortfarande Man Utd som stod i vägen för Man City att verkligen ta klivet och etablera sig som den engelska fotbollens mästare och dominanter.

Under en säsong då man förmodligen kan anklaga båda lagen för att om och om igen mer eller mindre slänga bort sina chanser att vinna ligan så landade allting tll synes här, en showdown mellan de båda med tre omgångar kvar av säsongen.

Någon väldigt välspelad match blev det kanske aldrig, men den saknade sannerligen inte sin dramatik. Vincent Kompany gjorde vad Vincent Kompany gör, Man City vann med 1-0 och början på maktskiftet var därmed till synes klart, även om dramatiken inte var slut.

(4) Man Utd vs Arsenal, 13/4-2008

Den senaste gången som Arsenal genuint var inblandade i titelstriden, i en trekant med Man Utd och Chelsea. De låg dock några poäng bakom och skulle de ta klivet upp och förhoppningsvis förbi så var det här det skulle ske.

Matchen blev spännande och dramatisk. Arsenal tar ledningen, genom att bokstavligt boxa in bollen på fast situation, innan Man Utd vänder och vinner framför ett fanatiskt Old Trafford.

(3) Liverpool vs Man City, 13/4-2014

En match som växte i storlek bara av att Liverpool plötsligt var inblandat, och att det här verkligen såg ut som om Liverpool skulle vara på väg att för första gången på 24 år faktiskt kunna vinna den där ligatiteln.

Fanatisk stämning på Anfield, en Luis Suarez i toppform, en Steven Gerrard i karriärens kanske sista höjdpunkt. Liverpool tar ledningen, tappar ledningen, men vinner ändå matchen och ingenting såg längre ut att kunna stoppa Liverpool.

Vi vet hur det till slut gick med den saken, men det förändrar självfallet inte vad den här matchen representerade där och då.

(2) Newcastle vs Man Utd, 4/3-1996

Newcastle var the entertainers, de stora underhållarna, med mängder av extremt profilstarka spelare, som hade haft ett järngrepp om ligaledningen och som verkligen hade love it om de skulle kunna vinna ligan före just Man Utd.

I början på mars hade Man Utd redan börjat äta upp en stor portion av Newcastles försprång i tabellen, men tanken var att hemma på St James Park skulle Newcastle sätta stopp för Man Utds momentum och ta det stora avgörande klivet mot ligatiteln.

På ett elektriskt St James Park, fortfarande en av de engelska ligamatcherna i modern tid med den galnaste atmosfären, gjorde Newcastle allt som kunde begäras av dem. Men Peter Schmeichel och Eric Cantona ville annorlunda.

(1) Man Utd vs Liverpool, 14/3-2009

En märklig tillfällighet är att det är väldigt sällan som Man Utd och Liverpool, Englands två mest framgångsrika lag, faktiskt har gått head-to-head med varandra i ligan. Det här var något så ovanligt som en sådan säsong.

Rivaliteten mellan de båda lagen var något alldeles extra. Rafa Benitez hade gjort sitt frontala faktaangrepp bara några månader tidigare, och allt fick en extra edge av att Man Utd hade chansen att tangera Liverpools 18 ligatitlar.

Matchen saknade kanske lite edge på förhand i och med att Man Utd hade ett försprång om tio poäng. Men en vinst för Liverpool skulle kunna återskapa spänningen, och vinst blev det onekligen för Liverpool, med mersmak.