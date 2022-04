Läget inför påskfotbollen i Football League!

Peter Hyllman

Man måste sannerligen inte vara kristen för att påskhelgen ska vara en väldigt speciell helg. Det räcker alldeles utmärkt med att vara religiöst insnöad på engelsk fotboll. För sedan gammalt är påskhelgen den helg som traditionellt sett varit mest avgörande under den engelska fotbollssäsongen då den ligger sent på säsongen och då den innehåller inte bara en utan två omgångar.

Premier League har naturligtvis frångått den där ordningen men det är fortfarande i allra högsta grad verklighet i Football League. Som sig bör. Vilket innebär att med i snitt fem omgångar kvar av säsongen, tabellerna haltar naturligtvis som vanligt och av kända skäl, så är det väldigt mycket som kan komma att avgöras under fredagen och måndagen i EFL Championship, i League One och i League Two.

Vad är det alltså som kan avgöras under påsken i Football League?

EFL Championship. Fulham kan säkra uppflyttning redan idag om de besegrar Derby County sent ikväll, förutsatt att Nottingham Forest tidigare under dagen förlorar mot Luton Town. Men även om Nottingham Forest inte förlorar mot Luton så har Fulham en andra chans redan på tisdag mot Preston North End. I tabellens andra ände riskerar både Derby County och Peterborough bli nedflyttade under påsken.

League One. Wigan har möjligheten att säkra seriesegern i League One och uppflyttning om de vinner sina båda matcher mot Cambridge och Ipswich Town samtidigt som Rotherham förlorar någon av sina båda matcher mot Ipswich eller Burton Albion. I andra änden av tabellen står det redan klart att Crewe Alexandra kommer flyttas tillbaka ned till League Two.

League Two. Håll ögonen på Forest Green Rovers under påsken som för första gången i klubbens historia går upp i League One om de vinner mot Barrow på fredag och mot Oldham på måndag, om antingen Port Vale eller Mansfield förlorar någon av sina matcher under helgen. Längst ned i tabellen kan Scunthorpe ramla ur Football League om de förlorar mot Leyton Orient under dagen.

Detta gäller de båda ändarna av respektive serie. Det vill säga uppflyttning respektive nedflyttning. Men mellan båda dessa ändar pågår det nu i alla tre serier täta och i högsta grad spännande kamper om att slita åt sig en av för varje serie fyra playoff-platser, det vill säga den där bonuschansen att greja uppflyttning utan att ha slutat etta eller tvåa i ligan under säsongen, eller för den delen trea i League Two.

Med mellan fyra-sex omgångar kvar för inblandade lag i dessa tre serier börjar det faktiskt bli meningsfullt och realistiskt att prognosticera hur det där faktiskt kommer att sluta, med en genomgång match för match. Hänsyn får naturligtvis tas till kvaliteten på både lag och motstånd, till hemma- respektive bortaplan, liksom till lagens tendenser och formkurvor. Vilket allt låter fint men som vi vet i slutänden inte behöver betyda smack.

:::

PLAYOFF I EFL CHAMPIONSHIP

Övre halvan av EFL Championship är ett getingbo. Med matcher i handen ser Bournemouth ut att ha ett grepp om uppflyttningsplatsen, men riskerar även de att dras in bland övriga playoff-jagande lag. Bakom Middlesbrough hittar vi flera lag som kan och är kapabla till en sen spurt som tar dem över playoff-strecket.

Bournemouth kommer spela en viktig roll både direkt och indirekt i playoff-striden givet att de på sina avslutande matcher möter Nottingham Forest, Blackburn Rovers och Middlesbrough. I övrigt, med undantag för dagens toppmatch mellan Luton Town och Nottingham Forest, ser vi inte många interna möten mellan inblandade lag.

Huddersfield Town. Har avancerat uppåt I tabellen tack vare en väldigt stark period från början av december till början av mars. Har sviktat mot slutet, i synnerhet med andra lag på tabellens övre halva. 41pld – QPR (h), 3p; Middlesbrough (b), 0p; Barnsley (h), 3p; Coventry City (b), 1p; Bristol City (h), 1p – 77pts

Nottingham Forest. Ruggig formkurva på Forest med fem raka vinster och tio vinster på de fjorton senaste matcherna. Hade Forest bytt manager tidigare under säsongen hade de förmodligen varit uppflyttade nu. Tunga favoriter! 39pld – Luton Town (b), 3p; West Brom (h), 3p; Peterborough (b), 3p; Fulham (b), 1p; Swansea (h), 3p; Bournemouth (b), 1p; Hull City (b), 3p – 84pts

Luton Town. Har gjort en strålande säsong så här långt och hade det inte varit för onödiga poängtapp i de tre senaste matcherna hade läget förmodligen sett mycket ljust ut för Luton. Avslutar med tufft program. 41pld – Nottingham Forest (h), 0p; Cardiff City (b), 1p; Blackpool (h), 3p; Fulham (b), 0p; Reading (h), 1p – 70pts

Sheffield United. Hade det inledningsvis svårt tillbaka i EFL Championship. Har ryckt upp sig och har häng på en playoff-plats. Känns däremot lite för ojämna för att kunna räknas bland favoriterna till en av platserna. 41pld – Reading (h), 3p; Bristol City (b), 1p; Cardiff City (h), 3p; QPR (b), 0p; Fulham (h), 1p – 73pts

Blackburn Rovers. Såg en bit in i januari ut att vara självskrivna om inte för uppflyttning så åtminstone för playoff. Men en helt horribel formkurva från och med februari, med endast två vinster, har ändrat på den saken. 41pld – Peterborough (b), 3p; Stoke (h), 1p; Preston North End (b), 3p; Bournemouth (h), 3p; Birmingham (b), 3p – 76pts

Middlesbrough. Även Middlesbrough är ett lag som sviktat betänkligt på sista tiden, men gynnas av ett förhållandevis bekvämt återstående spelschema. Med en match i handen en bra chans på playoff. 40pld – Bournemouth (b), 1p; Huddersfield (h), 3p; Swansea (b), 1p; Cardiff City (h), 3p; Stoke (h), 3p; Preston North End (b), 3p – 76pts

Beräknad sluttabell:

:::

PLAYOFF I LEAGUE ONE

Hyfsat uppstyckad tabell där Wigan, MK Dons och Rotherham slåss om uppflyttning och en av dem kommer få nöja sig med en av playoff-platserna. Plymouth Argyle känns också rätt givna som playoff-lag framåt maj. Bakifrån jagar framför allt Oxford och Ipswich men de känns inte stabila nog att hinna med någon allvarligare slutspurt.

Nyckelmatch i League Ones playoff-strid kommer ofrånkomligen bli matchen mellan just Wycombe Wanderers och Sheffield Wednesday, en match som kan komma att avgöra mycket. Väldigt viktigt också för både Sheffield Wednesday och Sunderland att ta tillvara sina respektive hängmatcher.

Sheffield Wednesday. Lärr maniskt just nu runt Wednesday som fått en rejäl uppryckning efter årsskiftet. Frustrerande oavgjorda matcher mot slutet gör dock att playoff-platsen ännu ej är säkrad och missnöjet bubblandes strax under ytan. 41pld – MK Dons (b), 1p; Crewe Alexandra (h), 3p; Wycombe Wanderers (b), 1p; Fleetwood Town (b), 1p; Portsmouth (h), 3p – 82pts

Sunderland. Stackars Sunderland har haft svårt att få den här riktiga boosten med Alex Neil som ny manager, men det ser i alla fall ut att ha stabiliserats något på slutet, där Sunderland inte förlorat på snart två månader. Måste hålla i sig. 41pld – Shrewsbury (h), 3p; Plymouth Argyle (b), 1p; Cambridge (h), 3p; Rotherham (h), 1p; Morecambe (b), 1p – 82pts

Wycombe Wanderers. Har nackdelen med en match mer spelad än övriga två playoff-jagande lag men nackdelen att kanske inte behöva känna samma press. Har dessutom en mycket god formkurva, obesegrade på åtta matcher. 42pld – Plymouth Argyle (h), 1p; AFC Wimbledon (b), 1p; Sheffield Wednesday (h), 1p; Burton Albion (b), 3p – 79pts

Beräknad sluttabell:

:::

PLAYOFF I LEAGUE TWO

Forest Green Rovers känns i praktiken färdiga för uppflyttning och det frestar att placera Exeter City i samma fack. För Port Vale och för Mansfield är situationen nog lite mer osäker där båda lagen slåss om den tredje och sista uppflyttningsplatsen samtidigt som de jagas bakifrån av framför allt Northampton och Bristol Rovers.

För den interna playoff-striden blir det viktigt inte minst att hålla koll på dagens tungviktsmöte mellan Bristol Rovers och Salford City, men i övrigt är det knappt några interna möten alls och samtliga inblandade lag får nog anses ha i alla fall jämförbara spelscheman.

Northampton Town. Ligger bäst till av inblandade lag men är även laget med absolut svagast formkurva med endast tre vinster på sina senaste tio matcher. Ingen marginal för misstag existerar. 41pld – Oldham (b), 3p; Harrogate Town (h), 3p; Leyton Orient (b), 1p; Exeter City (h), 1p; Barrow (b), 1p – 76pts

Bristol Rovers. Toppform för Rovers som vunnit nio av sina fjorton senaste matcher och förlorat endast två. Joey Barton har pumpat Rovers fullt med självförtroende inför avslutningen av säsongen. 41pld – Salford City (h), 1p; Port Vale (b), 1p; Forest Green Rovers (h), 1p; Rochdale (b), 3p; Scunthorpe (h), 3p – 76pts

Newport County. Ett lag som garanterat ingen vill möta i ett playoff. I det här läget är så klart varje match en match med cupkaraktär. Det kan tala till Newports fördel, men de har samtidigt ett tufft återstående spelschema. 41pld – Crawley Town (h), 3p; Sutton (b), 1p; Colchester (h), 3p; Port Vale (b), 0p; Rochdale (h), 3p – 76pts

Salford City. Säsongen har varit lite upp och ner för Salford som däremot verkar ha hittat formen lagom till den kan visa sig som viktigast. Fem vinster på de sex senaste matcherna och endast en förlust på lagets fjorton senaste. 41pld – Bristol Rovers (b), 1p; Barrow (h), 3p; Oldham (b), 3p; Mansfield (h), 3p; Stevenage (b), 3p – 78pts

Tranmere Rovers. Har olikt övriga lag i playoff-striden snarare tappat kraft och fart mot slutet av säsongen. Och det finns inte mycket som talar för att den tendensen kommer brytas. Får svårt att nå playoff. 41pld – Bradford (b), 1p; Exeter City (h), 1p; Stevenage (b), 3p; Oldham (h), 3p; Leyton Orient (b), 1p – 74pts

Sutton United. Sutton blandar och ger i ligan den här säsongen. Behjälpta av att ha en match i handen och dessutom ett spelschema som borde ge dem lite större chanser till poäng än övriga lag. Det kan räcka till en överraskande playoff-plats. 40pld – Mansfield (b), 0p; Newport County (h), 1p; Barrow (b), 3p; Crawley Town (h), 3p; Bradford (h), 3p; Harrogate Town (b), 3p – 77pts

Beräknad sluttabell: