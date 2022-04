Åtta saker som kan bli klara i Football League under annandagen+

Peter Hyllman

En allmän uppfattning är att Sean Dyche har gjort ett fantastiskt jobb med Burnley, vilket han för all del har gjort. En annan allmän uppfattning är att Dyche överpresterat jämfört med Burnleys ekonomiska insats, det vill säga prestation > pengar. Vilket han till viss del gjort. Mellan 2015-20 stämmer det definitivt. Därefter, mellan 2020-22 är det emellertid mer i linje med verkligheten att tala om underprestation, alltså prestation < pengar.

En av de klubbar som Sean Dyche nu kopplas till är West Brom, som inte alls uppnått vda de önskat den här säsongen. Anställningen av Steve Bruce, tänkt att få laget uppflyttat igen, har åtminstone i relation till den uttalade målsättningen misslyckats. Det blir ingen uppflyttning för West Brom den här säsongen, det blir med intill säkerhet gränsande sannolikhet inte ens något playoff för West Brom.

ANNONS

Detta står redan klart i Football League och i EFL Championship. Andra saker är inte riktigt klara ännu men kan bli klara under annandagen eller annandagen plus, med vilket avses att några matcher spelas även under tisdagen. Måndagens lista får alltså bli en översikt över de åtta saker som faktiskt kan bli klara i Football League under annandagen och dagen efter annandagen.

(8) Forest Green Rovers och Exeter City kan säkra uppflyttning till League One!

Både Forest Green Rovers och Exeter City ligger väldigt bra till i toppen av League Two, och har väl egentligen bara kvar att knyta ihop säcken som det verkar. Men som vi vet måste ju faktiskt säcken knytas också vilket inte alltid är så lätt.

Forest Green Rovers 0-4-förlust i fredags mot nedflyttningshotade Barrow är kanske ett rätt bra exempel på det. Icke desto mindre kan både Rovers och Exeter City bli klara idag om de vinner sina matcher samtidigt som Northampton och Bristol Rovers inte vinner.

ANNONS

På pappret alls ingen omöjlig uppgift. Forest Green Rovers möter återigen ett bottenlag, den här gången Oldham på hemmaplan. Exeter City har för all del en tuff bortamatch mot Tranmere Rovers, men har också väldigt god form för närvarande.

Bristol Rovers å sin sida har en mycket tuff bortamatch mot Port Vale. Det svagaste kortet är förmodligen Northampton Town som har en hemmamatch mot Harrogate Town som de onekligen bör vinna.

(7) Port Vale kan säkra playoff i League Two!

Port Vale hoppas naturligtvis på att nypa automatisk uppflyttning den här säsongen och har en väldigt god chans att göra det, fem poäng som de ligger före Northampton och Bristol Rovers med endast fyra omgångar kvar.

Genom att vinna hemma mot Bristol Rovers under måndagen kan Port Vale alltså ta ett jättekliv mot att säkra uppflyttning, Vad de däremot garanterat gör är att säkra playoff om samtidigt Newport County och Tranmere Rovers misslyckas med att vinna.

ANNONS

(6) AFC Wimbledon och Doncaster Rovers kan bli nedflyttade till League Two!

Läget ser onekligen rätt mörkt ut för AFC Wimbledon och i synnerhet Doncaster Rovers alldeles oavsett, men en vinst för Gillingham hemma mot Fleetwood Town skulle göra det becksvart.

Samtidigt har AFC Wimbledon en tuff hemmamatch mot ett playoff-jagande Wycombe, liksom Doncaster Rovers spelar borta mot Shrewsbury. Allt annat än vinst i dessa matcher skulle i realiteten eller i praktiken garantera nedflyttningen.

(5) Derby County, Peterborough och Barnsley kan alla bli nedflyttade till League One!

Nedflyttningsstriden i sin helhet i EFL Championship kan avgöras redan idag om det vill sig illa för Derby County, Peterborough och Barnsley. Det vill säga om dessa förlorar eller tar färre poäng än Reading under måndagen.

Barnsley har en match tillgodo, så för dem krävs att de förlorar samtidigt som Reading vinner. Att Reading vinner är emellertid alls ingen omöjlighet eller osannolikhet, givet att de har en hemmamatch mot Swansea på programmet.

ANNONS

Desto värre i så fall för Derby County som har QPR på bortaplan, för att inte tala om Barnsley och Peterborough som i själva verket möter varandra. Vilket gör det högst troligt att minst en av dem kommer att bli nedflyttad idag.

(4) Bournemouth kan säkra playoff i EFL Championship!

Det har varit några säsonger utanför Premier League nu för Bournemouth som däremot den här säsongen ser ut att kunna ta sig tillbaka. Alldeles klart är det emellertid inte då den egna formen sviktat, och Huddersfield och Nottingham Forest jagar bakifrån.

Playoff känns emellertid som en självklarhet för Bournemouth, och under måndagen kan de även göra det till en självklarhet. Detta kräver att Bournemouth själva vinner borta mot Coventry samtidigt som Middlesbrough inte vinner hemma mot Huddersfield.

Samtidigt är det naturligtvis betydligt bättre för Bournemouth i frågan om automatisk uppflyttning att Middlesbrough vinner mot Huddersfield, så något säger mig att Bournemouth vore helt okej med att inte bli klara för playoff redan idag.

ANNONS

(3) MK Dons kan säkra playoff i League One!

Självfallet jagar och hoppas nog MK Dons på automatisk uppflyttning den här säsongen, med vilket de krigar med Rotherham om, men det kanske ändå är skönt att veta att man i alla fall minst kommer ha ett playoff att falla tillbaka på.

MK Dons kan säkra playoff om de vinner sin bortamatch mot Oxford, vilket samtidigt är en rätt tuff nöt att knäcka. Särskilt som MK Dons själva kommer sargade till matchen efter en tung förlust i lördags hemma mot Sheffield Wednesday.

(2) Wigan kan säkra uppflyttning till EFL Championship!

Wigan har under tisdagskvällen möjlighet att säkra sin egen uppflyttning och omedelbara återkomst till EFL Championship. Detta kräver dock att de vinner borta mot Ipswich, samtidigt som Oxford vinner hemma mot MK Dons.

Absolut inget omöjligt scenario givet att Ipswich känns tämligen avhängda från eventuellt playoff samtidigt som Oxford är i god form och dessutom i högsta grad fortfarande jagar en av de där playoff-platserna.

ANNONS

Frågetecknet är kanske framför allt Wigan själva som verkar lite nervpåverkade efter endast en poäng på de två senaste matcherna, båda matcher som Wigan nog förväntades vinna.

(1) Fulham kan säkra uppflyttning till Premier League!

Fulham missade sin första chans i fredags kväll att säkra uppflyttning genom att trots en 1-0-ledning förlora borta mot Derby County. Men detta var självfallet långt ifrån Fulhams sista chans under påskhelgen.

Fulham kan bli uppflyttade i kavaj redan under måndagskvällen om Nottingham Forest skulle förlora sin hemmamatch mot West Brom. Om inte så kan Fulham själva säkra uppflyttning under tisdagskvällen genom att vinna hemma mot Preston North End.

Fulham kommer naturligtvis bli uppflyttade vid något tillfälle. Det är inte en om-fråga utan en när-fråga.