Oldham och Forest Green Rovers är varandras kontraster!

Peter Hyllman

Samtidigt, ungefär 25 mil söderut, firade Forest Green Rovers supportrar som galningar sedan Forest Green Rovers för första gången i sin klubbs historia säkrat uppflyttning till League One efter att ha spelat 0-0 borta mot Bristol Rovers i vad som bara kan beskrivas som en tät, spännande och nervös fotbollsmatch. Supportrar, spelare och ledare firade tillsammans både på planen och inne i omklädningsrummet.

Kontrasten är med andra ord total mellan Oldham och Forest Green Rovers i termer av resultat och färdriktning i det engelska ligasystemet. Kontrasten är i det närmaste total mellan de båda klubbarna även i termer av deras profil, deras organisation, deras ledning, deras metoder och deras värderingar. Kort sagt är det två helt olika klubbar som kanske något talande just nu reser i två helt olika riktningar.

Oldhams ägare är Abdallah Lemsagam, en tidigare fotbollsagent och ännu en av dessa sol och vårare till klubbägare som tänkt sig försöka att moneybolla sig till framgång inom engelsk fotboll, men som på fyra år har lyckats med bedriften att först få Oldham nedflyttade till League Two för första gången på 50 år, och därefter alltså för första gången få Oldham nedflyttade ur Football League för första gången någonsin.

https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/hyllman/2021/10/09/oldham-vandrar-i-dodsskuggans-dal/

Lemsagam har kort sagt försökt leka Football Manager med Oldham. Utöver att ha sålt flera av Oldhams bästa och viktigaste spelare har han på fyra år hunnit med att värva närmare 100 spelare. Vad som är hönan respektive ägget i det där är inte alldeles lätt att veta. Lemsagam har regelbundet lagt sig i laguttagningar, förbjuda spelare att delta i träningar, bråka med och lockouta Oldhams supportrar från lagets matcher etc.

Dale Vince, Forest Green Rovers, tog å sin sida över Forest Green Rovers för ganska snart tolv år sedan. Laget var ett regelbundet bottenlag i vad som idag är National League och hade lyckats undvika nedflyttning enbart tack vare att en annan klubb ströks. Cirka sex år senare tog sig Forest Green Rovers upp till Football League, och inom tio år befinner sig nu alltså Forest Green Rovers i League One.

Men det mest anmärkningsvärda med Forest Green Rovers är kanske inte klubbens sportsliga resultat, utan klubbens moderna värderingar. Vince, grundare och ägare av det snabbt växande energibolaget Ecotricity, fokuserat på grön el i form av sol och vind, har gjort Forest Green Rovers till en grön fotbollsklubb, en föregångare på miljöområdet, som gjort klubben ett namn och en mycket tydlig identitet.

https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/hyllman/2017/03/25/miljo-ar-viktigare-an-arv-for-forest-green-rovers/

Under Vinces ledning har Forest Green Rovers blivit en energineutral klubb, med den första organiska fotbollsplanen i världen. All mat som serveras, till spelare såväl som till supportrar är vegansk. The Lawn Ground har blivit The New Lawn, helt miljövänlig och med plats för ännu fler supportrar. Ytterligare investeringar väntas. Ett väldigt nära samarbete mellan klubb, företag och samhälle har skapat stolthet och gemenskap.

Oldhams förfall och nedflyttning är naturligtvis något som gör många människor, inte minst klubbens egna supportrar så klart, både ledsna och kanske lite rädda. Det är ännu ett exempel i en mängd av exempel på engelska klubbar som på grund av vanskötsel och dåligt ledarskap hamnar i väldigt stora problem. Ändå vänder jag mig lite mot tanken att detta är något som ”urholkar engelsk fotboll”, som vissa uttrycker det.

För där gamla klubbar som drivs med ineffektiva och dåliga metoder och med ännu sämre värderingar faller nedåt i den engelska fotbollen så stiger istället nya klubbar uppåt i den engelska fotbollen, klubbar som drivs med moderna metoder och progressiva och produktiva värderingar, klubbar som Forest Green Rovers. Dåliga klubbar bestraffas, och bra klubbar belönas. Innovation vinner, inkompetens förlorar!

Detta är precis som det ska vara!

Detta är inte något som urholkar engelsk fotboll, tvärtom är det något som berikar engelsk fotboll. Betydligt mycket värre för engelsk fotboll vore om en klubb som Oldham skulle kunna drivas helt inkompetent utan att detta skulle medföra ett fall nedåt i det engelska seriesystemet. Med den därmed ofrånkomliga implikationer att effektiva klubbar som Forest Green Rovers inte skulle kunna stiga uppåt.

Naturligtvis är inte detta något som uppmuntrar eller hjälper specifikt Oldham här och nu, lika lite som det lär vara någon tröst för Oldhams supportrar. Och visst finns det skäl att oroa sig över den låga kompetens på ägare som systemet tillåter. Bra och dåliga ägare hittar vi däremot i alla system och är naturligtvis väldigt svårt att reglera mot, annat än när det gäller rent uppenbara saker.

Oldham kan självfallet hoppas på att nedflyttningen ur Football League innebär för dem vad det inneburit för många andra klubbar som förut befunnit sig i en liknande situation, nämligen att klubben får nya ägare och därmed ny organisation, ny ambition och en helt ny framtid. Att bli nedflyttade är aldrig roligt för någon klubb, men för flera klubbar har nedflyttning på lång sikt visat sig vara det bästa som kunde hända.

Precis som Forest Green Rovers uppflyttning till League One är det bästa som någonsin hänt dem!