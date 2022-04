Kommer pratet om ny ägare hjälpa eller stjälpa Sheffield United?

Peter Hyllman

Det funkar självfallet alliterativt bättre på engelska med ”I don’t believe in conspiracies, but neither do I believe in coincidences!” Med vilket man naturligtvis säger att man absolut tror på konspirationsteorier, man är bara inte så förtjust i att framstå som den virrpanna man med största sannolikhet faktiskt är. Är det något dumhögern gillar att göra så är det ju att gömma sig bakom nya ord eller nya betydelser av gamla ord.

Men när Sheffield United tydligen är på väg att köpas av den amerikanska miljardären Henry Mauriss för £115m är jag möjligen själv benägen att säga att även om jag kanske inte riktigt tror på någon större konspiration här så är det lite svårt att svälja att det enbart skulle vara en fråga om rena tillfälligheter. Vad menar jag då med detta frågar sig rimligtvis vän av ordning?!

Jo, Henry Mauriss är en av de potentiella köpare som var på gång att vilja köpa Newcastle, innan det till slut blev Saudiarabien som klev in och tog över. Det saudiska köpet stötte som vi vet på rätt stora problem med Premier League, och ett av de stora problemen var att det samtidigt fanns en annan engelsk klubb med saudiskt ägande, närmare bestämt Sheffield United.

Saudiarabiens statliga investeringsfond genomförde till slut ändå köpet av Newcastle, och man måste på goda grunder förmoda att detta möjliggjordes genom att de åtog sig att åtgärda de problem som Premier League såg med uppköpet. Frågan om TV-rättigheter löstes. Och nu ser alltså även frågan om saudiskt ägande av en annan klubb vara på väg att redas ut. Genom Henry Mauriss!

Om Henry Mauriss köper Sheffield United för £115m från klubbens nuvarande ägare den saudiska prinsen Abdullah bin Musa’ad bin Abdulaziz Al Saud så representerar det en värdestegring motsvarande 23x vad prinsen en gång betalade för att majoritetsägandet av klubben. Vilket självfallet rätt väl representerar Sheffield Uniteds resa först från League One och sedan två säsonger i Premier League innan nedflyttningen.

För Sheffield United och dess supportrar kanske detta kan komma som goda och positiva nyheter. Bakom kulisserna i Sheffield United har det trots ett par år i Premier League gnisslat rejält. Både Chris Wilder och Slavisa Jokanovic uttryckte frustration i vad de såg som otillräckliga investeringar både i spelartruppen och i klubbens träningsanläggning och infrastruktur. Nuvarande manager Paul Heckingbottom har antytt medhåll.

Allmänt sett förstärker detta misstanken att Sheffield Uniteds succé de senaste åren, då de alltså på rätt kort tid tog sig från League One upp till Premier League under två säsonger, var mycket mer direkt kopplad till Chris Wilder som manager än Sheffield United som klubb eller organisation. Några egna idéer verkar Sheffield United i alla fall inte ha haft sedan Wilder lämnade klubben efter drygt halva förra säsongen.

Alltså kan det vara klokt för Sheffield United att få in en ny ägare med tydligare idéer om hur verksamheten ska bedrivas. Det har sagts att Henry Mauriss har tittat mycket på hur Fenway Sports Group har jobbat med Liverpool, och att han ser stor potential i vad Sheffield United kan göra med deras framgångsrika ungdomsakademi som producerat ett flertal framstående spelare under de senaste fem-tio åren.

Vilket självfallet låter både klokt och bra. Det skadar naturligtvis heller inte Mauriss intresse att Sheffield United är en stor klubb med en bred supporterbas och som även genom sina två år i Premier League har stärkt sitt globala varumärke. Lika lite som det skadar Mauriss intresse att Sheffield United genom sina två år i Premier League per automatik de kommande åren kommer vara en av favoriterna att återvända dit.

Kommer Sheffield United spela i Premier League redan nästa säsong? Ska svaret bli ja på den frågan så krävs det att Sheffield United vinner ett ovisst och osäkert playoff, vilket så klart är en rätt tuff begäran till att börja med. Och ska Sheffield United vinna playoff så krävs först och främst att Sheffield United faktiskt tar sig till detta playoff, och redan det riskerar bli en dryg uppgift.

Med två omgångar kvar av säsongen i EFL Championship ligger förvisso Sheffield United på sjätte plats, det vill säga den fjärde och sista playoff-platsen. Bakom dem skuggar emellertid en klunga av lag med Middlesbrough två poäng bakom Sheffield United och Blackburn Rovers och Millwall båda tre poäng bakom. Några lätta matcher har Sheffield United heller knappast kvar på schemat.

Bortamatch redan ikväll mot QPR, som varit med i toppstriden under lång tid av säsongen men under sista tiden fallit från och nu ligger på tionde plats. Därefter avslutar Sheffield United säsongen hemma mot seriesegrarna Fulham. Dessa båda matcher tar sig nu Sheffield United an efter en period under vilken de misslyckats med att vinna åtta av sina senaste tolv matcher.

Kommer rykten och rapporter om ett stundande uppköp att hjälpa eller stjälpa Sheffield United i jakten på playoff och eventuellt därefter under playoff? Har dessa rykten haft någon betydelse för Sheffield Uniteds möjligen något tveksamma period så här under slutet av säsongen? Paul Heckingbottom säger det inte rent ut, men påpekar ändå att det inte är ”idealt” att dessa rykten och rapporter dyker upp just nu.

Vilket självfallet även det är en omständighet som skulle kunna få både en och annan att börja prata om hur de absolut inte tror på konspirationer, men absolut inte heller på tillfälligheter!