Bournemouth möter Nottingham Forest i en match värd mer än alla andra!

Peter Hyllman

Idén och själva syftet med ligaspel är självfallet att alla matcher är exakt lika mycket värda, varken mer eller mindre. Att vinna mot Peterborough i september är alltså värt lika mycket som en vinst mot Middlesbrough i april t ex är teorin. I praktiken dyker det däremot till slut upp matcher som är värda mer än alla andra matcher, en match som kan vara värd mer än alla andra matcher tillsammans.

Kvällens match mellan Bournemouth och Nottingham Forest är en sådan match. Jag vet inte om lottningsgudarna när de gjorde säsongens spelschema såg framför sig att just den här hängmatchen mellan dessa båda lag skulle visa sig bli så avgörande, mellan just dessa båda lag och dessutom gällande uppflyttning till Premier League. Rent effektivt en playoff-final mitt under pågående ligasäsong.

Vad som gör matchen mellan Bournemouth och Nottingham Forest så speciell är dess tre helt öppna utfall. Om Bournemouth vinner är de klara för Premier League. Vinner Forest så har de ödet och sin egen uppflyttning nästan helt i egna händer. Blir det oavgjort så behåller Bournemouth övertaget, men har i så fall pressen på sig att inte förlora i sista omgången mot Millwall.

Scott Parker, Bournemouths manager, gillar inte riktigt att prata om press. Han menar istället att han själv och sina spelare vill spela just sådana här matcher, toppmatcher där väldigt mycket står på spel. Parker påstår att Bournemouth har ett bra facit i just sådana matcher den här säsongen, men en titt på Bournemouths resultat visar blandade bevis för just den saken.

Kanske ägnar sig Parker ändå inte enbart åt rätt typiskt brittiskt managermumbojumbo i just detta fall. Möjligen övervärderar han det egna lagets resultat, kanske har han de positiva resultaten längst fram i skallen, men även sett till Bournemouths senaste matcher så är det definitivt matcher i vilka Bournemouth har satts under rejäl press men visat sig mogna situationen.

Hemma mot Fulham var Bournemouth långa stunder det bättre laget i en match som slutade 1-1 med mersmak. Följande bortamatch mot Swansea inleddes katastrofalt och med 20 minuter kvar av matchen leder Swansea med 3-0, innan ett sent rally av Bournemouth gör att matchen slutar 3-3 och Bournemouth fortfarande med kontroll över sitt eget öde. En väldigt stark upphämtning av Bournemouth.

Därefter väntade en tuff bortamatch mot ett playoff-jagande Blackburn Rovers men i den matchen gav Bournemouth motståndarna inte en chans. Matchen slutade 3-0 till Bournemouth, vilket händelsevis även var Bournemouths blott andra vinst på de sina senaste sju matcher. Om detta visar på något så visar det till synes på ett Bournemouth som kliver fram när det verkligen som mest och bäst behövs.

Hittills har det inte behövts mer eller bättre än just ikväll. Nottingham Forest har ett starkt case för att ses som ligans bästa lag sedan Steve Cooper tog över som manager, inget lag har i alla fall tagit mer poäng än dem sedan dess. Forest är dessutom ligans formstarkaste lag för närvarande med nio vinster på sina tio senaste matcher. Forest har steg för steg käkat upp Bournemouths försprång och kan ikväll för första gången passera dem.

Annars finns inte så mycket att separera dessa båda lag, mer än tre poäng i tabellen som efter kvällens match kan vara noll. Bournemouth och Nottingham Forest har vunnit lika många matcher, gjort exakt lika många mål och har en nästan identisk målskillnad. Om Bournemouth kan beklaga sig över för många onödiga oavgjorda matcher kan Forest beklaga sig över att de inledde säsongen med en poäng på sina första sju matcher.

Hur klarar då Nottingham Forest av stormatcher av det här slaget? En relevant fråga givet Forests moderna historia av rejäla chokes och ha komma nära men aldrig riktigt lyckas komma hela vägen fram. Forest är en klubb med enorm historia och precis som för t ex Liverpool under många år så är det en historia som ibland kommer i vägen. Hela världen nästan tittar nu på Forest och vill ha dem tillbaka till Premier League.

Lika många är kanske inte lika pigga på att se Bournemouth återvända till Premier League, två år efter att de åkte ut. Dels har de kanske inte längre nyhetens behag. Dels har de inte alls nostalgiska romantik omkring som Forest har. Med fem år i Premier League i ryggen är Bournemouth heller inte någon underdog som förra gången utan är pumpade fulla med såväl ryska ägarpengar som engelska fallskärmspengar.

Vi vet hur Scott Parker spelade fotboll med Fulham och det är ingen egentlig skillnad i Bournemouth. Bournemouth spelar en fysiskt intensiv fotboll med högt fokus på det egna bollinnehavet. Samma kritik som riktades mot Parker i Fulham kan och har riktats mot Parker i Bournemouth, nämligen att hans lag spelar lite för långsamt, lite för passivt och för försiktigt. Bournemouth är bra mitt på planen, sämre i de båda ändarna.

Bournemouth är däremot ett skickligt lag, kapabelt att kontrollera en matchbild, och Bournemouth är dessutom ett fysiskt väldigt fit lag. Parker hävdar att Bournemouth är ligans fysiskt bäst tränade lag och alltså laget med bäst ork och kondition. Vilket är och kan vara en nog så viktig fördel både i slutet av matcherna och i slutet av en väldigt lång och krävande säsong.

Kvällens match avgör om Bournemouth eller Nottingham Forest är det bästa fotbollslaget. Kvällens match kan också avgöra om Bournemouth eller Nottingham Forest återvänder till Premier League. Alla matcher är lika mycket värda, men vissa matcher är lite mer lika mycket värda än alla andra!