Wycombe Wanderers fem fördelar i League Ones playoff

Peter Hyllman

Wycombe Wanderers blev det sjätte och sista laget att plocka en av League Ones playoff-platser, om man nu kan uttrycka det på det sättet. De slutade sexa hur som helst, och får därför som regelverket fungerar möta trean i playoff-semifinal. Händelsevis MK Dons, som genom sin storseger mot Plymouth Argyle i sista omgången gjorde det möjligt för Wycombe att gå till playoff.

Halvvägs in på säsongen såg det ut som om Wycombe Wanderers skulle plocka en av de automatiska uppflyttningsplatserna, och därmed ta sig omedelbart tillbaka till EFL Championship som de åkte ur förra säsongen. Wycombe har varit något av ett jojo-lag de senaste säsongerna. Men ett rejält formtapp från mitten av januari till och med februari som helhet såg dem tappa rejält med mark i en stenhård liga.

Managern: Gareth Ainsworth

Gör sitt tionde år som manager för Wycombe och är därmed inte bara League Ones utan en av engelsk fotbolls mest långvariga managers i en och samma klubb. En personlighet både vid och utanför planen.

ANNONS

Stjärnan: Josh Scowen

Återvände inför förra säsongen till sin moderklubb Wycombe efter några år i Barnsley, QPR och Sunderland. Riktigt rivjärn på mittfältet som personifierar Wycombes tuffa attityd, men saknar sannerligen inte spelskicklighet heller.

Målskytten: Sam Vokes

En långvägare i engelsk fotboll som vi känner igen från Wolves, Burnley och senast från Stoke har landat i Wycombe. Med 16 ligamål den här säsongen är han ett ständigt hot för motståndarförsvaren.

Profilen: Adebayo Akinfenwa

En omöjlig spelare att missa om man ser honom, och det är omöjligt att inte se honom så stor som han är. Svårt att föreställa sig hur Akinfenwa ens kan röra sig på en fotbollsplan men han har en tendens att göra avtryck i avgörande lägen.

Wycombes fem fördelar

Ett lag som slutar sexa i ligan borde vara laget med minst chans i playoff. Men så fungerar ju inte riktigt playoff-fotbollen. Alla lag i League Ones playoff har spelat i EFL Championship förut, men Wycombe gjorde det senast. Detta kan vara en fördel för Wycombe, utöver följande fem fördelar:

ANNONS

Rutin och erfarenhet

Flertalet av spelarna i detta Wycombe är inte bara samma spelare som spelade i EFL Championship förra säsongen utan som för två år sedan också gick upp i EFL Championship.

Wycombe har med andra ord varit här förut, vilket alltid är en positiv egenskap. De har kvaliteten i laget, men till skillnad från kanske framför allt Sheffield Wednesday och Sunderland behöver de inte alls spela under samma press och uppmärksamhet.

Kontinuitet med Gareth Ainsworth

Med Ainsworths långvarighet i klubben följer vissa uppenbara fördelar som att alla är trygga och välbevandrade i såväl det taktiska spelsystemet som i varandras roller på och utanför planen.

Lag som snabbt går upp och mer mellan divisioner som Wycombe har gjort brukar kunna tappa i långsiktighet, men med Ainsworth på plats har Wycombe hållit fast vid den inslagna vägen utan några excesser som kunnat störa laget.

ANNONS

Tuffa, fysiska och intensiva

Den progressiva fotbollen har för all del smugit sig även ner till League One, vilket även märks på i alla fall tre av fyra playoff-lag den här säsongen. Wycombe, det fjärde laget, är för all del knappast några dödgrävare, men definitivt det mest direkta laget av de fyra.

Wycombe spelar tufft, fysiskt och intensivt vilket många gånger kan få motståndarna ur rytmen, vilket naturligtvis också är avsikten. Många gånger är detta en vinnande fotboll just i cupspel och playoff-spel där att störa kan vara lättare än att förföra.

Fasta situationer, huvudspelet

Inte på något sätt Wycombes enda vapen i arsenalen men ändå ett av deras främsta vapen i arsenalen, något de är bland de bästa lagen i ligan på. Även detta något som ofta kan visa sig extra värdefullt just i enskilda matcher, och därmed i ett playoff.

ANNONS

League Ones bästa målvakt?

Svårt att säga om David Stockdale verkligen är League Ones bästa målvakt, kanske Viktor Johansson har något han skulle vilja säga om den saken, men han är onekligen en av de bästa. En trygg och stabil målvakt som inte missat en match under säsongen.

Prognos inför playoff

Extremt ovisst playoff rent generellt men jag hade nog gett Wycombe ännu bättre chanser mot Sunderland eller Sheffield Wednesday, som kanske varit mer benägna att falla för Wycombes sätt att spela fotboll. MK Dons kan på så sätt vara en tuffare motståndare för Wycombe, som gissningsvis får slå ur underläge.