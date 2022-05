Sunderlands fem fördelar i League Ones playoff

Peter Hyllman

Sunderland slutar femma efter vad som har varit en väldigt märklig säsong även med Sunderlands mått mätt. Under långa stunder av säsongen såg Sunderland först ut att kunna sy ihop automatisk uppflyttning bara för att under andra stunder av säsongen se ut som om de skulle missa playoff helt och hållet. Kanske är femma i själva verket en tabellplacering som bäst reflekterar Sunderlands säsong så här långt.

Den stora kontroversen under säsongen var beslutet att sparka Lee Johnson i slutet av januari. Beslutet kom till synes lite från ingenstans utan något större, eller åtminstone inte något särskilt tydligt stöd i resultaten. Det har pratats om oenighet gällande värvningar och misstanken är svår att undvika att det hade någonting med Jerman Defoe att göra, som i januari gjorde plötslig comeback i klubben.

Managern: Alex Neil

Tog över efter Lee Johnson i mitten av februari och har efter en tuff start fått bra ordning på Sunderland, som inte förlorat en match sedan den 19 februari. Har gjort den här resan en gång förut med Norwich.

Stjärnan: Corry Evans

Både en och annan inföding menar att Sunderland är ett lag utan Evans på mittfältet och ett helt annat lag med Evans på mittfältet. Motorn i Sunderlands lag som på ett bra sätt syr ihop försvar och anfall.

Målskytten: Ross Stewart

Med 22 ligamål den här säsongen är Stewart den som kom närmast Wigans Will Keane i skytteligan. Stewart ledde i själva verket skytteligan inför sista omgången. Sunderlands främsta målhot och spelaren som Sheffield Wednesday lär tappa lite sömn över.

Profilen: Lynden Gooch

Den amerikanska yttermittfältaren med det lite lustiga namnet har länge varit något av en kultfigur på Stadium of Light. Har kanske aldrig lyckats bli så bra som många hoppades på men gör ändå värdefulla och avgörande insatser här och där.

Sunderlands fem fördelar

Några månader efter att Alex Neil tog över Sunderland berättade han att den största svagheten han såg i Sunderland jämfört med lagets konkurrenter var defensiven, att Sunderland släppte in för många mål. Detta är också något som har förbättrats under våren, vilket självfallet är viktigt i ett playoff. Andra viktiga fördelar för Sunderland är:

Ross Stewart

Alex Neils större fokus på att förbättra Sunderlands defensiv har gjort att lagets anfallsspel tappat i fart och rytm. Desto viktigare då för Sunderland att ha anfallare kapabla att göra mål på eget initiativ och med ett begränsat antal målchanser.

Stewart är den anfallaren, och desto viktigare kanske då Charlie Wyke flyttade till Wigan i somras och Will Grigg inte alls har upprätthållit samma nivå som förut. Stewart är en EFL Championship-spelare i League One.

Stabilitet i och runt klubben

Det har gungat under fötterna för Sunderland under rätt många år och kaos i klubben leder ofrånkomligen förr eller senare till kaos också på planen. Men med nya ägare har kaoset lagt sig och även om allt inte är frid och fröjd över en natt så finns nu en stabilitet i Sunderland som inte funnits under tidigare playoff-äventyr.

Formkurvan

Sunderland avslutar ligasäsongen med åtta vinster på lagets sista tretton matcher och utan att ha förlorat en match sedan mitten av februari. Vilket bygger självförtroende inför ett prövande playoff.

Kontrasten med förra säsongen är tydlig där Sunderland krigade om uppflyttning men avslutade säsongen dåligt och tvingades till playoff. Istället för att ha något att vinna hade Sunderland något att förlora, och gjorde en svag första semifinal mot Lincoln City.

Kvalitet före kvantitet

Nio spelare lämnade Sunderland i somras och många oroade sig för att detta skulle skapa hål i Sunderlands spelartrupp. Särskilt som endast tre spelare anlände under sommaren till Sunderland.

Detta har däremot visat sig vara tre väldigt bra spelare i form av Alex Pritchard, Corry Evans och Callum Doyle på lån från Man City. Alla tre spelare har gjort viktiga avtryck under säsongen och visar på ett större fokus på kvalitet före kvantitet.

Bredden i spelartruppen

En av de stora styrkorna i Sunderland är mängden av spelare som kan kliva fram och vinna matcher åt Sunderland. Ross Stewart, Aiden McGeady, Lynden Gooch, Luke O’Nien, Alex Pritchard, det saknas inte erfarna spelare och matchvinnare.

Prognos inför playoff

Omöjligt att förutsäga detta playoff för Sunderland, som i semifinalen ställs mot en annan storklubb i form av Sheffield Wednesday. Vem som än vinner semifinalen kommer vara någon form av folkets favorit i playoff-finalen. Hugget som stucket i semifinalen, men skulle jag ge något lag den lilla fördelen så vore det nog Sheffield Wednesday, särskilt med returmatchen på Hillsborough. Blir det fjärde gången gillt för Sunderland eller blir det en femte säsong i League One?