Åtta highlights från Football League 2021-22

Peter Hyllman

Med helgens omgångar i både EFL Championship och League Two, tillsammans med förra helgens avslutande omgång i League One, så är den ordinarie ligasäsongen i Football League över och färdigspelad. Återstår gör naturligtvis som vanligt playoff i respektive tre ligor, vilka kommer avgöra ytterligare tre uppflyttningar, en per liga, men detta är ändå ett väl valt tillfälle att sammanfatta säsongen.

Vi vet vilka klubbar som har blivit automatiskt uppflyttade. Fulham och Bournemouth går upp från EFL Championship. Wigan och Rotherham går upp från League One till EFL Championship. Och Forest Green Rovers, Exeter City och Northampton Town går upp från League Two till League One. För dessa klubbar är säsongen nu slut och de kan börja planera och förbereda sig för nästa säsong i en högre division.

Vi vet även vilka klubbar som har blivit nedflyttade. Peterborough, Barnsley och Derby County åker ner från EFL Championship till League One, där Derby County förmodligen kan vänta sig att få börja även nästa säsong med ett poängavdrag. Gillingham, AFC Wimbledon, Doncaster och Crewe Alexandra åker ner från League One till League Two, och i League Two åker Oldham och Scunthorpe ur Football League helt och hållet.

Vi vet också vilka klubbar som de kommande veckorna ska spela playoff. Det blir i EFL Championship Nottingham Forest, Luton Town, Huddersfield och Sheffield United som får göra upp om den tredje och sista uppflyttningsplatsen. League One får se ett tajt playoff mellan MK Dons, Sheffield Wednesday, Plymouth Argyle och Sunderland. League Twos playoff spelas mellan Port Vale, Mansfield, Bristol Rovers och Sutton United.

Vi vet också mycket om spelarna i Football League. Exempelvis att säsongens vinnare i skytteligorna blev Fulhams Aleksandar Mitrovic (EFL Championship), Wigans Will Keane (League One) och Forest Green Rovers Kane Wilson. Precis som vi vet att i alla fall i Mitrovics och i Wilsons fall betydde detta att de även röstades fram till säsongens spelare i sina respektive ligor.

Men vad har varit bäst och sämst, mest positivt och mest negativt, mest överraskande och mest uppseendeväckande i Football League under 2021-22? Ett sätt att sammanfatta detta är med åtta highlights från den nyss avslutade säsongen i Football League.

(8) Huddersfield Town

Slogs för att undvika en andra nedflyttning förra säsongen och många tog nog för givet att det inte fanns så mycket kräm kvar i Huddersfield sedan David Wagners magi avtog för några år sedan.

Men Carlos Corberán har gjort en väldigt stark debutsäsong som manager, Huddersfield är tillbaka i toppstriden i EFL Championship, har ryckt åt sig en playoff-plats och var faktiskt ända in i slutet med i matchen om automatisk uppflyttning.

(7) Bristol Rovers

Har gjort en stark säsong i League Two och kan nu se fram emot ett playoff i vilket de knappast går in med någon större press på sig. Joey Barton har många belackare men som manager har han hittills lyckats rätt bra på den här nivån.

Mest imponerande är förmodligen den positiva stämning som ändå råder runt Bristol Rovers, där både klubben och hela staden, eller åtminstone halva staden, verkligen har slutit sig samman. Och Barton själv har mycket med det att göra.

(6) Millwall

Det nådde inte hela vägen fram till playoff för Millwall, men det var nära ända in i slutet och det var långt ifrån någon tillfällighet. Gary Rowett har gjort Millwall tuffa, täta och svåra att besegra.

Av lagen som ändå utmanade om uppflyttning och playoff under säsongen i EFL Championship så får nog ändå Millwall ses som ett av de mer överraskande, och mycket tyder på att det är något de kommer kunna bygga vidare på nästa säsong.

(5) Forest Green Rovers

Marscherar just nu raskt genom det engelska seriesystemet. Ett lag som alltså befann sig i National League för inte alls särskilt många år sedan är nu alltså ända uppe i League One, vilket så klart är en stor bedrift.

Kanske kom det inte som någon större överraskning, Forest Green Rovers var inte långt från uppflyttning redan förra säsongen, men Forest Green Rovers har samtidigt lyckats ta ytterligare ett kliv framåt i sin utveckling den här säsongen.

(4) MK Dons

Att berömma MK Dons är ju förenat med viss kontroversialism givet att många nog helst önskade att klubben inte existerade. Men historiken förändrar naturligtvis inte det faktum att MK Dons har gjort en väldigt stark säsong på fotbollsplanen.

När försnacket inför säsongen drog igång var det inte många som nämnde MK Dons runt toppen av tabellen, men här utmanades om uppflyttning ända in i slutomgången. Nu väntar ett playoff där MK Dons bör ha lika stor chans som övriga lag.

(3) Exeter City

Ett lag som kämpat och kämpat i League Two under rätt många år, som ofta varit nära uppflyttning utan att riktigt ha nått hela vägen fram. Den här gången var det däremot ingenting som kunde stoppa Exeter City.

Matt Taylor är ingen jätterutinerad manager, han är i själva verket bara några år in i sin karriär och har dessutom bara varit manager för Exeter. Han tog över efter Paul Tisdale och en förlorad playoff-final 2018, och har gjort det med den äran.

(2) Nottingham Forest

Varenda nostalgiklocka i hela världen ringer så klart när Nottingham Forest plötsligt befinner sig i toppstriden i EFL Championship, med möjligheten att återvända till Premier League och till det engelska finrummet.

Det gnälldes och gnölades som vanligt när Forest sparkade Chris Hughton en bit in på säsongen, men den bistra sanningen är nog att om Forest anställt Steve Cooper tidigare så hade de förmodligen redan varit klara för Premier League.

(1) Luton Town

När Luton Town gick upp i EFL Championship inför förra säsongen varnade jag för dem även som en potentiell utmanare för uppflyttning till Premier League. Det såg inte särskilt troligt ut, och en och annan skrattade åt tanken, men här är vi alltså nu två år senare.

Luton Town går förmodligen inte in i detta som några favoriter, men givet att de är klubben i ligan med lägst lönebudget, överlägset lägre än seriens storklubbar, gör det till en smått fantastisk bedrift att de ens har tagit sig till detta playoff.

Anledningen är självfallet en rasande välskött klubb, och en manager i Nathan Jones som helt enkelt har lyckats bli synonym med Luton Town. Av det skälet kan jag förmodligen förlåta honom även för ofoget att bränna pingisbord på träningsanläggningen.

Bordtenniskultur menade Jones att han upptäckte när han kom till Luton Town. Spelarna var mer intresserade av att vinna vid pingisbordet än att gymma och jobba. Att Luton alltså är ett hårt jobbande lag bör därför inte komma som någon överraskning.

Att Luton Town jobbar sig upp i Premier League redan den här säsongen är kanske inte sannolikt, men det är heller inte omöjligt.