Haaland till Man City är både bra politik och bra policy

Peter Hyllman

Erling Haaland, det norska anfallarfenomenet, är packad och klar för Man City. I alla fall om vi ska tro på The Athletics David Ornstein, och han brukar väl ärligt talat veta sina saker och inte likt vissa andra here we go-dårar twittra om precis varenda liten grej och sedan banka sig för bröstet för att ungefär hälften fastnar. Ärligt talat är det knappast heller en transfernyhet som precis kommer oväntat ur tomma luften.