Man Utd och Nottingham Forest är halvvägs till framtiden i FA Youth Cup

Peter Hyllman

Delvis speglar detta helt säkert någon slags vilja hos Man Utds supportrar att avsluta en väldigt mörk säsong för dem med något ljust och upplyftande. Beggars can’t be choosers som det engelska uttrycket lyder. Delvis säger det förmodligen också något om en just nu ljusare syn på framtiden än på rätt länge. För det är ju just det som FA Youth Cup mer än något annat representerar – framtiden, eller hopp för framtiden.

Man Utd har en stolt tradition i FA Youth Cup. Man skulle på sätt och vis kunna säga att de är den här turneringens Real Madrid, i meningen att de vann fe fem första upplagorna av cupen mellan 1952 och 1957, med det berömda ungdomslag som skulle komma att bli berömda som Busby Banes innan de något år därefter tragiskt gick bort. Man Utd är också med totalt tio vinster FA Youth Cups mesta mästare.

ANNONS

(Under 2010-talet har Chelsea mellan 2013 och 2018 upprepat Man Utds bedrift om fem raka titlar, och med sju titlar under 2010-talet har Chelsea varit de senaste årens stora dominanter i FA Youth Cup.)

FA Youth Cup har varit språngbrädan för Man Utds två stora perioder av dominans inom engelsk fotboll. Först alltså under 1950-talet med Matt Busby och Jimmy Murphy och det lag som skulle komma att vinna flera titlar under 1950-talet och 1960-talet och till slut alltså bli det första engelska laget att vinna Champions League, vad som på den tiden och inte minst av känslomässiga skäl var Man Utds och Busbys heliga graal.

Därefter under början av 1990-talet där vad som kom att bli känt som Class of 92 med Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt med flera lade grunden för närmare 20 år av dominans av engelsk fotboll under Alex Ferguson och Eric Harrison. Det pratas ofta väldigt slarvigt och slängigt om DNA och The United Way, vilket mest är bullshit, men finns där en stolt tradition byggd på värderingar i Man Utd så är det just detta.

ANNONS

Alla framgångar i FA Youth Cup har emellertid inte föregått några större framgångar för Man Utd på seniornivå. Laget som vann 2011 med vid den tiden väldigt lovande och lovordade spelare som t ex Paul Pogba, Ravel Morrison, Jesse Lingard med flera rann i mångt och mycket ut i sanden. För detta finns flera förklaringar, men en är alldeles säkert att utan rätt strategi och struktur i klubben är det svårt att tillvarata akademin.

Vilka är då spelarna som ska göra det för Man Utd den här gången? Lagets stora stjärna är argentinska underbarnet Alejandro Garnacho, som ju redan börjat knacka på dörren till a-laget liksom argentinska landslaget. Garnacho har gjort mål i nästan varenda omgång av FA Youth Cup hittills, varav tre av fem mål i kvartsfinalen och semifinalen. Anfallaren Charlie McNeill och mittfältaren Kobbie Mainoo är andra spelare att hålla ögonen på.

ANNONS

Nottingham Forest synar detta kanske framför allt med 17-årige anfallaren Detlef Esapa Osong som med bland annat två mycket sena mål såg till att Forest vann semifinalen mot Chelsea med 3-1. En annan av lagets stora stjärnor, och motorn på mittfältet, är Jack Nadin som varit tungan på vågen i flertalet av Forests matcher. Oklart om Nadin kommer till spel ikväll efter att ha blivit utburen på bår under semifinalen.

På sidlinjen för Nottingham Forest hittar däremot Man Utd ett välkänt ansikte. Warren Joyce var head coach tillsammans med Ole-Gunnar Solskjaer för Man Utds lag i FA Youth Cup 2011, senast Man Utd vann turneringen, och hade därefter ensam hand om laget under fem år därefter. Här återvänder han alltså till FA Youth Cup-finalen med Forest, hemsökandes sin tidigare klubb.

Om Man Utd är FA Youth Cups mesta mästare och kanske mest prominenta klubb så är Nottingham Forest möjligen deras raka motsats. Nottingham Forest har aldrig förut vunnit FA Youth Cup och detta är i själva verket den första FA Youth Cup-finalen i Forests långa och stolta historia. Men precis som för Man Utd så representerar FA Youth Cup i hög utsträckning hoppet om en ljusare framtid för Forest.

ANNONS

Nottingham Forest är en av Englands mest klassiska och mest meriterade klubbar. Med sina två Champions League-titlar har de t ex alltjämt vunnit Champions League fler gånger än vad klubbar som Arsenal, Tottenham och Man City gjort tillsammans. Men ända sedan slutet av 1990-talet har Forest befunnit sig utanför Premier League, på jakt efter den tid som flytt, och en framtid som aldrig blivit mer än en dröm.

Plötsligt står emellertid Nottingham Forest på tröskeln till Premier League igen och knackar på. Automatisk uppflyttning gick till slut inte vägen, försprånget blev till slut för tufft att hinna hämta igen, men hade säsongen varit några veckor längre hade det kunnat sluta annorlunda. Forest går däremot in i playoff som favoriter baserat på lagets kvalitet och form under våren.

Även om Forest inte lyckas vinna detta playoff kommer de i så fall räknas som en av de stora favoriterna inför nästa säsong att göra en Leeds, eller göra en Brentford, alltså sumpa ett playoff för att därefter bli uppflyttade nästa säsong. Framgångarna för laget i FA Youth Cup måste ses och förstås i detta ljus och hur det spelar in i klubbens och supportrarnas drömmar och ambitioner för framtiden.

ANNONS

Här har det nog heller inte undgått någon att Steve Cooper, Nottingham Forests manager, har en mångårig och väldigt framgångsrik historik som coach för Englands ungdomslandslag för U16- och U17-spelare, med vilka han bland annat vunnit U17-VM för några år sedan. Här finns alltså både kompetensen och troligtvis även viljan att både utveckla unga spelare och utveckla a-laget med dessa spelare.

Vilket för övrigt har varit en av de säljande punkterna för Erik ten Hag som manager för Man Utd. På så sätt kan alltså kvällens final i FA Youth Cup fungera som en signal för framtiden både för Man Utd och för Nottingham Forest. Vilket i sig förklarar det rekordstora intresset för just den här finalen. Man Utd och Nottingham Forest är med kvällens FA Youth Cup-final halvvägs till framtiden.

Halvvägs, men det är långt kvar än!